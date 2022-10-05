ТОП 5 направлений, где отдохнуть в межсезонье

Лето пролетело, а отпуск только намечается? И вам кажется, что осень — не время для классного отдыха?

Эксперты по туризму Федерального туроператора «КУРОРТЫ РОССИИ» уверенно заявляют, что отдых осенью может быть замечательным! Во-первых, с начала октября и до новогодних праздников санатории и отели традиционно снижают стоимость проживания. А авиакомпании объявляют распродажи и предлагают субсидии на некоторые направления. Поэтому отдых осенью традиционно более экономически выгоден.

Во-вторых, поток туристов снижается, а отели и санатории еще не «впали в спячку» после активного летнего сезона. А это значит, что вам будут искренне рады, и при этом вам не придется все время быть в толпе отдыхающих. Если для вас приоритетно лечение — вам не придется ждать очереди на процедуры. Ну, а если для вас главное — познакомится с новым местом и осмотреть достопримечательности — то вы получите практически индивидуальные экскурсии по цене групповой.

А в-третьих, вы можете позволить себе выбор погоды. Да-да, не удивляйтесь! В это время вполне еще можно покупаться и позагорать на Черноморском побережье, или окунуться в настоящую зиму на Алтае, в Карелии и Сибири.

Так где же можно отдохнуть осенью?

1 Белокуриха На первом месте в нашем списке, конечно же, наш родной и близкий курорт — Белокуриха. В осенний период некоторые санатории предлагают акции для людей «золотого» возраста и сезонное снижение цен на лечебные путевки — отличный повод запустить процесс омоложения всего организма! В санаториях Белокурихи по показаниям* назначают радоновые и пантовые ванны — это как раз одни из топовых процедур, позволяющих взбодрить и перезагрузить весь организм! Омолаживающий эффект достигается благодаря содержанию биологически-активных веществ, активизирующих обменные процессы и повышающих иммунитет. В октябре в Белокурихе вы попадете в сказочную осень в горах, со всем ее многоцветием и неповторимым колоритом. Средняя температура +5 — +7 градусов. Примерно одинаковое количество пасмурных и солнечных дней. Зато с середины ноября уже открывается горнолыжный сезон. Температура держится в пределах -2−7 градусов, выпадает достаточное количество снега, чтобы заработали горнолыжные трассы. Самое время провести время на склоне и не замерзнуть. Стоимость лечебной путевки в санатории Белокурихи — от 5 100 руб на человека.

Стоимость проживания для горнолыжников — от 2 800 руб.

Санаторий в Белокурихе. @belokurikha_sibir_san

2 Байкал Еще одно из красивейших мест осенью — Байкал. Отдыхать на Байкал приезжают туристы со всего мира — почему бы не увидеть своими глазами все, что запечатлели многочисленные фотографы? Осенью, в октябре-ноябре, здесь легче всего зарядиться энергией на много месяцев вперед — никакой суеты, только захватывающие дух краски природы, тишина и спокойствие. Активных туристов влекут поездки на квадроциклах и конные походы, любителей оздоровления — купание в горячем источнике Аршан. А еще есть Ольхон — не только самый крупный остров на Байкале, но и известное «место силы» — здесь шаманы издавна поклонялись духам. На Байкале можно не только получить новые впечатления и отдохнуть, но и пройти санаторно-курортное лечение. В местных санаториях активно используются природные факторы лечения, например минеральная вода «Электра», добытая из собственной скважины. При этом, всем отдыхающим доступны такие традиционные методы лечения, как грязелечение, бальнеотерапия, аппаратная физиотерапия, ЛФК, термотерапия. Стоимость лечебной путевки на Байкал — от 6 342 руб. за ночь,

Стоимость проживания в отеле — от 1 600 руб за ночь.

Остров Ольхон. Озеро Байкал. ООО «Шестой континент»

3 Калининград Знаковым местом для отдыха осенью можно считать Калининградскую область — самую западную в России. Очарованию Калиниграда осенью невозможно не поддаться. Готическая архитектура Кенигсберга особенно выигрышно смотрится на фоне желто-красной осенней листвы — фото в это время года получаются невероятные. Что делать осенью в Калининграде? Ездить на экскурсии по городу и окрестностям, чтобы познакомиться с достопримечательностями и историей, посещать местные музеи (например, знаменитые Музей янтаря, Музей мирового океана или Музей марципана), пить кофе и глинтвейн в местных кофейнях, лакомится кенигсбергским марципаном, приготовленным по традиционным прусским рецептам и любоваться старинными замками и крепостями в небольших городках: Топиау (Гвардейск), Гердауэн (Железнодорожный), Пиллау (Балтийск), Фридланд (Правдинск) А если вы не мыслите своего отпуска без моря — прокатитесь на побережье Балтики, познакомьтесь с современными курортами Светлогорск, Зеленоградск и Пионерский, и конечно, с уникальным памятником природы — Куршской косой. Стоимость проживания в отелях Калининградской области — от 1 668 руб за ночь.

ООО «Шестой континент»

Белокуриха, Байкал, Калининград — традиционные маршруты. Мы предлагаем вам пару новых.

4 Башкирия Башкирия — малоизвестный, но от этого не менее привлекательный регион. в Башкирии можно полюбоваться величественными горами и тысячелетними шиханами, искупаться в озере, которое не замерзает даже зимой, увидеть собственными глазами наскальные рисунки первобытных людей, продегустировать колоритную местную кухню, попробовать настоящий кумыс и, конечно же, знаменитый на весь мир башкирский мед. Башкирия прекрасно подходит для отдыха в любое время года. Еще чуть-чуть — и сюда можно ехать на горнолыжные курорты с современными обустроенными трассами. Средняя температура ноября — 2 градуса. Для тех, кто мечтает расслабиться и оздоровиться, можно отправиться в санатории с горячими минеральными источниками, термальными водами и целебной грязью. Санатории Башкирии предоставляют комплексное многопрофильное восстановительное лечение. Здесь применяются все природные факторы сразу — климат, минеральная вода, термальный пар, лечебная грязь (сакская). Поэтому полученный лечебный эффект является максимально стойким и продолжительным . Стоимость лечебной путевки в санатории Башкирии — от 2 240 руб в день.

Национальный парк в Башкирии. ООО «Шестой континент»

5 Карелия И еще одно новое интересное направление — Карелия, край тысячи озер и бескрайних лесов. А еще это край с самобытной историей и культурой. Самые известные из них — это Кижи, на котором находится деревянная церковь Преображения Господня. Церковь включена в список наследия Юнеско, а СМИ постоянно называют ее восьмым чудом света. По легенде, плотник Нестор построил ее одним топором. Сруб церкви действительно построен без гвоздей, а 23 главы, то есть купола церкви, напоминают луковицы и покрыты тысячами лемешин — это осиновая черепица, которую изготавливают вручную. Стоит так же обязательно посмотреть Рускеалу — горный парк в 250 км от Петрозаводска и в 37 км от города Сортавалы. Это затопленный мраморный карьер: вдоль разноцветных скал, похожих на смятую бумагу, стоят ели, а под ними — вода цвета изумруда. А еще посетите Валаам. Там в окружении скал, лесов и крошечных островков расположены мужской Валаамский монастырь, храмы и скиты. Туристы едут туда за молитвой, природой и историей: после Великой Отечественной войны на Валааме устроили дом для людей с инвалидностью, куда привозили доживать свой век покалеченных солдат. Единственный минус этого края — ограниченное количество комфортных отелей с хорошим уровнем сервиса. Средняя цена за ночь — от 2 400 руб.

Стоимость тура — от 12 250 руб. за три дня.

Убедились, что отдыхать осенью не просто можно, но интересно, полезно и выгодно?

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