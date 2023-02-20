Восточные сказки и африканская магия. Пять туров в дружественные страны, куда могли бы отправиться барнаульцы

Если устали от классических дружественных стран вроде Египта и Таиланда, то пора открывать новые горизонты. Вот пять стран, которые погрузят вас в иную культуру и точно не оставят равнодушными.

Иран

Виза: нужна.

Барнаульская турфирма «Мастерская приключений» подготовила майский тур в Иран на 12 дней. Обещают познакомить с миром древней Персии с ее шикарными мечетями и синими куполами, древними городами и другим историческим наследием.

Запланировано посещение нескольких древних городов: Тегеран, Исфахан, Йезд, Керман (тут очень вкусные фисташки) и Шираз.

Туристы смогут увидеть комплекс Саад-Абад — настоящую резиденцию экс-шаха Ирана. Здесь 18 дворцов, которые включают в себя музеи архитектуры и оружия. Великолепные шахские строения, вероятно, за поездку успеют приесться: в программе также дворец Чехель-сотун в Исфахане, сад птиц и цветов, дворец Дария и т.д.

В Йезде можно будет хорошенько рассмотреть глиняные дома с ветровыми башнями, пройтись по тонким и извилистым улочкам, где очень легко заблудиться. ъ

Персеполис , Иран. Открытые источники в Интернете ( СС0) Исфахан , Иран. Открытые источники в Интернете ( СС0)

В поездке удастся изучить и культовые памятники: зороастрийский храм Атешкадех и погребальные Башни Молчания, Пятничную мечеть XIV века, церковь Ванк, Розовую мечеть, несколько мавзолеев и гробниц, в том числе и усыпальницу великого персидского царя Кира.

Можно полюбоваться марсианскими пейзажами песчано-солончаковой пустыней Деште-Лут. Здесь, кстати, в 2005 году был зафиксирован абсолютный температурный максимум: +70 С. Без солнцезащитного крема в этом месте делать точно нечего.

Также в туре путешественников ожидает и щепотка пляжного отдыха — в укромном уголке у Персидского залива. На острове Кешм можно будет понаблюдать за стаями фламинго и колониями черепах в дикой природе.

Стоимость: 119 тыс. рублей на человека без учета перелета.

Бабушка и внучка наблюдают за празднованием Новруза в деревне Бесаран в провинции Курдистан , Иран. ru.wikipedia.org

Ограничения

В стране есть дресс-код, который нужно соблюдать всем.

Мужчины не носят шорты и не показывают голый торс. Женщины покрывают голову платком или шарфиком, прячут бедра, например, в свободных кофтах или рубахах. Закрывают плечи, ноги по щиколотку, а также руки — как минимум на три четверти. В некоторые мечети могут пускать только в чадоре — их обычно выдают.

Еще лучше не пить, не танцевать и не курить в общественных местах, оставить при себе поцелуи и другое яркое выражение чувств на публике.

ЮАР

Виза: не нужна.

Secret Africa организует двухнедельный тур в ЮАР.

В Кейптауне туристы поднимаются на одну из самых известных гор всего континента — Сигнальную. Ее высота всего 350 метров, поэтому особого труда это не составит даже пенсионерам и детям. Покорят они и популярную в Южной Африке Столовую гору.

Попробовать морепродукты и свежую рыбу, а также поздороваться с морскими котиками можно будет в рыбацком городке Калк-Бей. А на пляже Боулдерс — увидеть колонию неуклюжих пингвинов.

В планах есть, конечно, и поездка на мыс Игольный, самую южную точку континента. Перед ним сходятся Индийский и Атлантический океаны. Можно побывать в древних и одних из самых красивых пещер мира Канго. С их потолков, будто шторы, свисают причудливые сталактиты.

После страусиной фермы организаторы предлагают отправиться на сафари. Если повезет, можно увидеть слонов, носорогов, жирафов и других зверей из учебника биологии.

Если ярких впечатлений все еще не будет хватать, стоит испытать себя на самой высокой в мире тарзанке на мосту реки Блоукранс (216 метров), прокатиться на зиплайне над океаном или поработать ногами на катамаране в лагуне у города Найзна.

Съемки в национальных природных парках Ботсваны и ЮАР. Евгений Борисов.

Стоимость: 220 тыс. рублей на человека без учета перелета.

Ограничения

Для въезда в страну не требуют обязательных прививок. Но неплохо иметь документ о введенных вакцинах от гепатита, А и В, дифтерии, брюшного тифа и столбняка.

Монголия

Виза: не нужна.

И снова тур на 12 дней от «Мастерской приключений». В этот раз это поездка по дикой степи, пустыням и горам и знакомство с суровыми кочевниками. Путь в Монголию лежит через Чуйский тракт и Ташанту.

Первая остановка у горного озера Толбо-Нуур, где можно поймать прекрасный закат или не менее прекрасного хариуса. В путешествии будет еще немало водоемов: Дерген-Нуур, Хотон-Нуур, Хурган-Нуур. А еще будет возможность побарахтаться в дюнах Гоби и увидеть, как солнце садится в пески.

Монголия. Река.

Туристы также посетят город Ховд — настоящий торговый центр Шелкого пути. Здесь можно познакомиться с монгольскими традициями. А узнать больше о жизни кочевников получится в конце путешествия, при ночевке в юрте.

Стоимость: 62 тыс. рублей.

Сирия

Виза: нужна.

Четырехдневный ознакомительный тур от Tuda Travel.

Приключение начинается в ливанском городке Батрун, откуда автомобиль домчит вас через границу прямиком в один из старейших городов планеты — Дамаск. Здесь можно изучить цитадель, Ворота Солнца, христианский район, и даже попробовать вино.

В деревне Сейедная покажут самый крупный женский монастырь стране, а в Маалуле можно узнать, как звучит арамейский язык. Увидите и рыцарскую крепость Крак-де-Шевалье, построенную в начале XI века.

Сирия , Алеппо. СС0 Сирия , Алеппо. СС0 Сирия , Алеппо. СС0 Сирия. СС0 Сирия , Дамаск. Открытые источники в интернете ( СС0) Сирия , Хама. Открытые источники в интернете ( СС0)

Побываете в городе-музее Босра с его амфитеатром на 15 тыс. зрителей, дворцом Раббела II, рынком и старинными мечетями.

Стоимость: 67 тыс. рублей без учета перелета.

Ограничения

Вас вряд ли пустят в страну со штампом Израиля в загранпаспорте. Что касается дресс-кода, здесь он не так жесток, как в Иране. Но мужчинам все еще лучше не надевать шорты, а женщинам — наряды выше колена. Покрывать голову необязательно.

Однако правила ужесточаются в святых местах и мечетях.

КНДР

Виза: нужна.

Въезд туристам в одну из самых закрытых стран мира с 2020 года запрещен. Но помечтать-то можно?

Компания «Открытие» организовывала восьмидневный тур в КНДР. Обещала, что можно почувствовать себя иностранным туристом, который прибыл в застойный СССР.

КНДР. Пхеньян. unsplash.com КНДР. Пхеньян. unsplash.com КНДР. Пхеньян. unsplash.com

В Пхеньяне во всей красе туристы могли увидеть Триумфальные ворота, центральную площадь Ким Ир Сена, его мавзолей, и его же 25-метровую статую и бронзового Ким Чен Ира, памятник Трудовой партии, мемориал героев революции, концерт самодеятельности в настоящем Дворце пионеров.

Попадались военные памятники: захваченный шпионский корабль США «Пуэбло». И религиозные — например, буддийский монастырь Бохен.

В горах Механ можно было оценить живописную цветочную дорогу, ведущую к выставке дружбы народов и музеям подарков Ким Ир Сену и Ким Чен Иру от иностранцев. Вокруг — долина и реликтовые сосновые леса.

В пригороде столицы Мангенде показывали место рождения вождя Ким Ир Сена, а в сельскохозяйственном кооперативе Чонсам — как живут труженики села.

КНДР. Пхеньян. unsplash.com

В программе было посещение пляжа Японского моря, прогулка в Алмазных горах и у мемориального комплекса короля Тогмунга, музей династии Коре.

Ждала туристов и полная экзотика — демаркационная линия между Северной и Южной Кореей.

Ограничения

Лучше не фотографировать все подряд, не трогать плакаты и никуда не ходить без гида. Ну и связь с родными сложно поддерживать в стране, где запрещены международные звонки.