Восточные сказки и африканская магия. Пять туров в дружественные страны, куда могли бы отправиться барнаульцы

Иран
Виза: нужна.
Барнаульская турфирма «Мастерская приключений» подготовила майский тур в Иран на 12 дней. Обещают познакомить с миром древней Персии с ее шикарными мечетями и синими куполами, древними городами и другим историческим наследием.
Запланировано посещение нескольких древних городов: Тегеран, Исфахан, Йезд, Керман (тут очень вкусные фисташки) и Шираз.
Туристы смогут увидеть комплекс Саад-Абад — настоящую резиденцию экс-шаха Ирана. Здесь 18 дворцов, которые включают в себя музеи архитектуры и оружия. Великолепные шахские строения, вероятно, за поездку успеют приесться: в программе также дворец Чехель-сотун в Исфахане, сад птиц и цветов, дворец Дария и т.д.
В Йезде можно будет хорошенько рассмотреть глиняные дома с ветровыми башнями, пройтись по тонким и извилистым улочкам, где очень легко заблудиться. ъ
В поездке удастся изучить и культовые памятники: зороастрийский храм Атешкадех и погребальные Башни Молчания, Пятничную мечеть XIV века, церковь Ванк, Розовую мечеть, несколько мавзолеев и гробниц, в том числе и усыпальницу великого персидского царя Кира.
Можно полюбоваться марсианскими пейзажами песчано-солончаковой пустыней Деште-Лут. Здесь, кстати, в 2005 году был зафиксирован абсолютный температурный максимум: +70 С. Без солнцезащитного крема в этом месте делать точно нечего.
Также в туре путешественников ожидает и щепотка пляжного отдыха — в укромном уголке у Персидского залива. На острове Кешм можно будет понаблюдать за стаями фламинго и колониями черепах в дикой природе.
Стоимость: 119 тыс. рублей на человека без учета перелета.
Ограничения
В стране есть дресс-код, который нужно соблюдать всем.
Мужчины не носят шорты и не показывают голый торс. Женщины покрывают голову платком или шарфиком, прячут бедра, например, в свободных кофтах или рубахах. Закрывают плечи, ноги по щиколотку, а также руки — как минимум на три четверти. В некоторые мечети могут пускать только в чадоре — их обычно выдают.
Еще лучше не пить, не танцевать и не курить в общественных местах, оставить при себе поцелуи и другое яркое выражение чувств на публике.
ЮАР
Виза: не нужна.
Secret Africa организует двухнедельный тур в ЮАР.
В Кейптауне туристы поднимаются на одну из самых известных гор всего континента — Сигнальную. Ее высота всего 350 метров, поэтому особого труда это не составит даже пенсионерам и детям. Покорят они и популярную в Южной Африке Столовую гору.
Попробовать морепродукты и свежую рыбу, а также поздороваться с морскими котиками можно будет в рыбацком городке Калк-Бей. А на пляже Боулдерс — увидеть колонию неуклюжих пингвинов.
В планах есть, конечно, и поездка на мыс Игольный, самую южную точку континента. Перед ним сходятся Индийский и Атлантический океаны. Можно побывать в древних и одних из самых красивых пещер мира Канго. С их потолков, будто шторы, свисают причудливые сталактиты.
После страусиной фермы организаторы предлагают отправиться на сафари. Если повезет, можно увидеть слонов, носорогов, жирафов и других зверей из учебника биологии.
Если ярких впечатлений все еще не будет хватать, стоит испытать себя на самой высокой в мире тарзанке на мосту реки Блоукранс (216 метров), прокатиться на зиплайне над океаном или поработать ногами на катамаране в лагуне у города Найзна.
Стоимость: 220 тыс. рублей на человека без учета перелета.
Ограничения
Для въезда в страну не требуют обязательных прививок. Но неплохо иметь документ о введенных вакцинах от гепатита, А и В, дифтерии, брюшного тифа и столбняка.
Монголия
Виза: не нужна.
И снова тур на 12 дней от «Мастерской приключений». В этот раз это поездка по дикой степи, пустыням и горам и знакомство с суровыми кочевниками. Путь в Монголию лежит через Чуйский тракт и Ташанту.
Первая остановка у горного озера Толбо-Нуур, где можно поймать прекрасный закат или не менее прекрасного хариуса. В путешествии будет еще немало водоемов: Дерген-Нуур, Хотон-Нуур, Хурган-Нуур. А еще будет возможность побарахтаться в дюнах Гоби и увидеть, как солнце садится в пески.
Туристы также посетят город Ховд — настоящий торговый центр Шелкого пути. Здесь можно познакомиться с монгольскими традициями. А узнать больше о жизни кочевников получится в конце путешествия, при ночевке в юрте.
Стоимость: 62 тыс. рублей.
Сирия
Виза: нужна.
Четырехдневный ознакомительный тур от Tuda Travel.
Приключение начинается в ливанском городке Батрун, откуда автомобиль домчит вас через границу прямиком в один из старейших городов планеты — Дамаск. Здесь можно изучить цитадель, Ворота Солнца, христианский район, и даже попробовать вино.
В деревне Сейедная покажут самый крупный женский монастырь стране, а в Маалуле можно узнать, как звучит арамейский язык. Увидите и рыцарскую крепость Крак-де-Шевалье, построенную в начале XI века.
Побываете в городе-музее Босра с его амфитеатром на 15 тыс. зрителей, дворцом Раббела II, рынком и старинными мечетями.
Стоимость: 67 тыс. рублей без учета перелета.
Ограничения
Вас вряд ли пустят в страну со штампом Израиля в загранпаспорте. Что касается дресс-кода, здесь он не так жесток, как в Иране. Но мужчинам все еще лучше не надевать шорты, а женщинам — наряды выше колена. Покрывать голову необязательно.
Однако правила ужесточаются в святых местах и мечетях.
КНДР
Виза: нужна.
Въезд туристам в одну из самых закрытых стран мира с 2020 года запрещен. Но помечтать-то можно?
Компания «Открытие» организовывала восьмидневный тур в КНДР. Обещала, что можно почувствовать себя иностранным туристом, который прибыл в застойный СССР.
В Пхеньяне во всей красе туристы могли увидеть Триумфальные ворота, центральную площадь Ким Ир Сена, его мавзолей, и его же 25-метровую статую и бронзового Ким Чен Ира, памятник Трудовой партии, мемориал героев революции, концерт самодеятельности в настоящем Дворце пионеров.
Попадались военные памятники: захваченный шпионский корабль США «Пуэбло». И религиозные — например, буддийский монастырь Бохен.
В горах Механ можно было оценить живописную цветочную дорогу, ведущую к выставке дружбы народов и музеям подарков Ким Ир Сену и Ким Чен Иру от иностранцев. Вокруг — долина и реликтовые сосновые леса.
В пригороде столицы Мангенде показывали место рождения вождя Ким Ир Сена, а в сельскохозяйственном кооперативе Чонсам — как живут труженики села.
В программе было посещение пляжа Японского моря, прогулка в Алмазных горах и у мемориального комплекса короля Тогмунга, музей династии Коре.
Ждала туристов и полная экзотика — демаркационная линия между Северной и Южной Кореей.
Ограничения
Лучше не фотографировать все подряд, не трогать плакаты и никуда не ходить без гида. Ну и связь с родными сложно поддерживать в стране, где запрещены международные звонки.