Алтайские единороссы намерены добиться изменения нормативов финансирования здравоохранения

Депутаты фракции «Единая Россия» в краевом Заксобрании намерены добиться изменения расчета финансирования медучреждений Алтайского края. Существующая система не учитывает территориальных особенностей региона и не покрывает все потребности отрасли. Этот и другие актуальные для здравоохранения вопросы депутаты обсудили с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым .

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко отметил, что с территорий депутатам поступает очень много вопросов.

«Людей беспокоит объединение отделений, нехватка специалистов, оснащенность медучреждений, вопросы переподготовки специалистов, привлечения пенсионеров-медиков для работы в ФАПах и другие. Все это не новые темы, нам нужно вместе с министерством проработать каждую из них. Проблемные вопросы нужно решать. Мы как депутаты, имеем самые разные возможности и готовы помогать», — сказал спикер.

Министр отметил, что одной из самых острых проблем является недостаток финансирования, кредиторская задолженность учреждений. Как пояснил Дмитрий Попов, большая часть выделяемых средств уходит на текущее содержание инфраструктуры учреждений здравоохранения края. Такая диспропорция возникает из-за особенности Алтайского края — разветвленной сети медучреждений и большой доли сельского населения.

«В Алтайском крае самая разветвленная сеть медучреждений, большая часть из них находится в селах. Такого нет ни в одном регионе Сибирского федерального округа, при этом плотность населения у нас невысокая. Та формула, по которой рассчитывается наше финансирование, не учитывает всех этих особенностей», — объяснил министр.

Решением проблемы могло бы стать изменение системы финансирования — введение в формулу, по которой определяется размер субвенции из федерального бюджета, новых коэффициентов (коэффициент заболеваемости населения и коэффициент, учитывающий долю сельского населения). Именно средства, рассчитанные по данной формуле, поступают в Алтайский край для оказания медицинской помощи населению, в том числе и на оплату всех иных платежей.

Напомним, ранее по инициативе «Единой России» Алтайское Заксобрание направляло эти предложения в Правительство РФ, но получило отказ.

Для решения проблемы краевой Минздрав применяет разные подход, в том числе, ставит задачи по экономии средств, главные врачи медицинских организаций вынуждены искать возможности, войти в установленные нормативы, что часто ведет к принятию «непопулярных» решений по объединению и укрупнению отделений.

«В крае однозначно нужно проводить инфраструктурные изменения. К сожалению, мы сегодня больше половины бюджета тратим на текущее содержание всех наших учреждений. Так быть не должно, такой расклад не решает сегодня главных задач, которые стоят перед отраслью. Нужно использовать возможности краевого бюджета, территориальных программ, но главное — пробовать добиваться изменений на федеральном уровне», — сказал заместитель председателя комитета по здравоохранению, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Владимир Пелеганчук.

Руководитель фракции Сергей Приб предложил подключить к проблеме коллег из Государственной Думы — представителей Алтайского края.

«Мы должны сегодня использовать все возможности, стучаться во все двери, чтобы постараться выровнять ситуацию. То, что сегодня происходит в здравоохранении, недопустимо. Нам нужна поддержка федерального центра, чтобы изменить нормативы, по которым выделяется финансирование. Методика расчета территориальных программ, которые финансируются Федеральным фондом ОМС, не учитывает ни количество сельского населения, ни особенности распространения тех или иных заболеваний в регионе», — сказал депутат.

Председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко добавил, что подобная ситуация складывается еще в нескольких регионах, и они готовы поддержать инициативу Алтайского края.

Депутат Артем Сафонов отметил также необходимость проработки в крае программы по социальному жилью для медиков и педагогов. Его поддержал Юрий Матвейко, приведя в пример ситуацию в Алейске.

«В городе в ближайшее время появится новая большая поликлиника, проблем с кадрами нет, но есть вопрос с жильем, город не может обеспечить всех специалистов», — рассказал он.

Министр подчеркнул, что вопрос постоянно обсуждается в ведомстве, рассматриваются различные возможности и ресурсы для запуска такой программы.

В ближайшее время депутаты фракции «Единая Россия» проведут встречу с алтайскими думцами, чтобы обсудить возможные пути продвижения сформированных предложений.