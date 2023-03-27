Алтайский министр здравоохранения призвал глав районов усилить контроль над медицинскими стройками

Большинство ФАПов в Алтайском крае в настоящее время находятся в муниципальной собственности. Большая часть зданий находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует современным санитарным нормам. Об этом рассказал на коллегии министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

«Считаю необходимым усилить взаимодействие с муниципалитетами по проведению ремонтных работ в ФАПах и ВА муниципальной формы собственности. При этом примеры частных инвестиций в Тальменском и Целинном районыах», — сказал министр.

По признанию Попова, минздрав сталкивается с проблемами почти на каждм этапе строительства: предоставление земельных участков, выдача градостроительных планов, получение разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация объектов.

«Опыт 2022 год показал ряд слабых мест, в частности, нарушение установленных сроков, ненадлежащее оформление документации, — сказал Попов. — В связи с этим просим, уважаемые главы, взять на личный контроль вопросы, связанные с реализацией федеральных и краевых программ в части строительства объектов здравоохранения».

Амбулатория в пос. Кирова. Анна Зайкова.

Министр также рассказал, что в 2022 году в крае построили 31 объект здравоохранения, из них 18 ФАПов, 10 врачебных амбулаторий, центр общей врачебной практики. Кроме того, начато строительство хирургического корпуса в Центре охраны материнства и детства. Всего на строительство новых объектов здравоохранения направлено 3,5 млрд рублей.

На ремонт и улучшение условий 149 структурных подразделений медицинских организаций в 2022 году направили 1,44 млрд рублей.

За период 2018—2021 годов в Алтайском крае построено 56 новых объектов здравоохранения. Из всех источников финансирования на это направили более 6 млрд. рублей. С 2018 года капитально отремонтировали 733 объектов здравоохранения на общую сумму 5,8 млрд. рублей.

В 2023 году в крае построят девять фельдшерско-акушерских пунктов и четыре врачебные амбулатории. Запланировано завершить строительство двух поликлиник в Барнауле, а также поликлиник в селах Советское и Алтайское и инфекционный корпуса в Павловске.

ФАП в селе Кочки. zdravalt.ru/

Все ФАП, по словам Попова, обеспечены доступом к интернету. Прямо на ФАПе происходит не только прием пациентов, но и выписка льготных рецептов, запись к врачам, планирование следующих явок для пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением

«Для повышения доступности и качества медицинской помощи в крае серьезным образом модернизируется материально-техническая база медицинских организаций», — сказал министр.

С 2018 года приобретено почти 11 тыс. единиц медицинского оборудования на сумму свыше 12 млрд рублей. Из 146 единиц закупленной тяжелой техники 89 единиц на сумму 1,95 млрд рублей приобретено для нужд медицинских организаций районов и городских округов. В ряде медучреждений прежние аппараты работали более 20 лет.

Помимо приобретения самого оборудования, из средств краевого бюджета ежегодно выделяется порядка 100 млн рублей на ремонт и подготовку помещений для размещения соответствующей медицинской техники