24 ноября
﻿
Здоровье

Алтайский минздрав создал систему медицинской помощи участникам спецоперации на Украине

Министерство здравоохранения Алтайского края создало координационный центр по организации оказания медицинской помощи лицам, выполнявшим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины. Он работает на базе Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн.

АБСМП.
АБСМП.
Пресс-служба БСМП

— Это медучреждение выбрано, поскольку имеет большой опыт работы с ветеранами и участниками самых разных боевых действий, — говорят в минздраве.

Ведомство разработало специальные схемы маршрутизации, они утверждены приказом. Специализированную медицинскую помощь ветеранам боевых действий оказывают семь медицинских организаций.

  • По профилю «травматология и ортопедия» — краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2, краевая клиническая больница,
  • по профилю «хирургия» — Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн, краевая клиническая больница, краевая клиническая больница скорой медицинской помощи,
  • по профилю «урология» — госпиталь для ветеранов войн, краевая клиническая больница, краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2, городская больница № 8 города Барнаула.
  • по профилю «неврология» — госпиталь для ветеранов войн и краевая клиническая больница.

Эти медицинские учреждения минздрав выбрал, потому что они многопрофильные, имеют хорошую техническую базу и высококвалифицированный персонал. Кроме того, здесь оказывают высокотехнологичную помощь, которая может потребоваться участникам спецоперации.

Отделение травмы кисти.
Отделение травмы кисти.
Пресс-служба БСМП.

Кроме того, региональный минздрав предусмотрел оказание специализированной медицинской помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством на базе Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн и краевой психиатрической больницы имени Ю.К. Эрдмана.

Медицинской реабилитацией граждан, выполнявших задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, занимаются госпиталь для ветеранов войн, краевая клиническая больница и клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая рассказал, что в координационный центр уже обратились несколько участников специальной военной операции на территории Украины, зарегистрированных в городе Барнауле, городе Алейске, Тальменском и Ребрихинском районах.

Отделение травмы кисти.
Отделение травмы кисти.
Пресс-служба БСМП.

На данный момент квалифицированную медицинскую помощь им оказывают на базе краевого госпиталя для ветеранов войн. Пациентами занимаются специалисты мультидисциплинарной бригады: невролог, психотерапевт, физиотерапевт, врач ЛФК, медицинский психолог, специалист по социальной работе, инструктор ЛФК. При необходимости их консультируют другие специалисты по сопутствующим заболеваниям.

— Даже те участники специоперации, которые не имеют ранений, чаще всего нуждаются в психологической помощи и, конечно, во всесторонней реабилитации, — говорит Наталья Белоцкая. — Чаще всего о них узнают в поликлиниках, то есть в первичном звене здравоохранения. Второй вариант — через соцзащиту. Налаженные межведомственные связи позволяют медицинским работникам самим выходить на будущих пациентов и предлагать помощь.

Уважаемые ветераны боевых действий! По всем вопросам оказания медицинской помощи, обеспечения ее доступности и качества вы можете обратиться к участковому врачу-терапевту по месту жительства или в координационный центр Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 112. Телефоны горячей линии: 8 (3852) 56-63-78 и 8 (3852) 56-63-79 (с понедельника по пятницу с 08:00 -16:00)

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость