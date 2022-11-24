Алтайский минздрав создал систему медицинской помощи участникам спецоперации на Украине

— Это медучреждение выбрано, поскольку имеет большой опыт работы с ветеранами и участниками самых разных боевых действий, — говорят в минздраве.
Ведомство разработало специальные схемы маршрутизации, они утверждены приказом. Специализированную медицинскую помощь ветеранам боевых действий оказывают семь медицинских организаций.
- По профилю «травматология и ортопедия» — краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2, краевая клиническая больница,
- по профилю «хирургия» — Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн, краевая клиническая больница, краевая клиническая больница скорой медицинской помощи,
- по профилю «урология» — госпиталь для ветеранов войн, краевая клиническая больница, краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2, городская больница № 8 города Барнаула.
- по профилю «неврология» — госпиталь для ветеранов войн и краевая клиническая больница.
Эти медицинские учреждения минздрав выбрал, потому что они многопрофильные, имеют хорошую техническую базу и высококвалифицированный персонал. Кроме того, здесь оказывают высокотехнологичную помощь, которая может потребоваться участникам спецоперации.
Кроме того, региональный минздрав предусмотрел оказание специализированной медицинской помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством на базе Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн и краевой психиатрической больницы имени Ю.К. Эрдмана.
Медицинской реабилитацией граждан, выполнявших задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, занимаются госпиталь для ветеранов войн, краевая клиническая больница и клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».
Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая рассказал, что в координационный центр уже обратились несколько участников специальной военной операции на территории Украины, зарегистрированных в городе Барнауле, городе Алейске, Тальменском и Ребрихинском районах.
На данный момент квалифицированную медицинскую помощь им оказывают на базе краевого госпиталя для ветеранов войн. Пациентами занимаются специалисты мультидисциплинарной бригады: невролог, психотерапевт, физиотерапевт, врач ЛФК, медицинский психолог, специалист по социальной работе, инструктор ЛФК. При необходимости их консультируют другие специалисты по сопутствующим заболеваниям.
— Даже те участники специоперации, которые не имеют ранений, чаще всего нуждаются в психологической помощи и, конечно, во всесторонней реабилитации, — говорит Наталья Белоцкая. — Чаще всего о них узнают в поликлиниках, то есть в первичном звене здравоохранения. Второй вариант — через соцзащиту. Налаженные межведомственные связи позволяют медицинским работникам самим выходить на будущих пациентов и предлагать помощь.
Уважаемые ветераны боевых действий! По всем вопросам оказания медицинской помощи, обеспечения ее доступности и качества вы можете обратиться к участковому врачу-терапевту по месту жительства или в координационный центр Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 112. Телефоны горячей линии: