Алтайский минздрав создал систему медицинской помощи участникам спецоперации на Украине

Министерство здравоохранения Алтайского края создало координационный центр по организации оказания медицинской помощи лицам, выполнявшим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины. Он работает на базе Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн.

— Это медучреждение выбрано, поскольку имеет большой опыт работы с ветеранами и участниками самых разных боевых действий, — говорят в минздраве.

Ведомство разработало специальные схемы маршрутизации, они утверждены приказом. Специализированную медицинскую помощь ветеранам боевых действий оказывают семь медицинских организаций.

По профилю «травматология и ортопедия» — краевая клиническая больница скорой медицинской помощи , краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2 , краевая клиническая больница,

краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2 краевая клиническая больница, по профилю «хирургия» — Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн , краевая клиническая больница , краевая клиническая больница скорой медицинской помощи,

краевая клиническая больница краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, по профилю «урология» — госпиталь для ветеранов войн , краевая клиническая больница , краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2 , городская больница № 8 города Барнаула.

краевая клиническая больница краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2 городская больница № 8 города Барнаула. по профилю «неврология» — госпиталь для ветеранов войн и краевая клиническая больница.

Эти медицинские учреждения минздрав выбрал, потому что они многопрофильные, имеют хорошую техническую базу и высококвалифицированный персонал. Кроме того, здесь оказывают высокотехнологичную помощь, которая может потребоваться участникам спецоперации.

Отделение травмы кисти. Пресс-служба БСМП.

Кроме того, региональный минздрав предусмотрел оказание специализированной медицинской помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством на базе Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн и краевой психиатрической больницы имени Ю.К. Эрдмана.

Медицинской реабилитацией граждан, выполнявших задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, занимаются госпиталь для ветеранов войн, краевая клиническая больница и клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая рассказал, что в координационный центр уже обратились несколько участников специальной военной операции на территории Украины, зарегистрированных в городе Барнауле, городе Алейске, Тальменском и Ребрихинском районах.

Отделение травмы кисти. Пресс-служба БСМП.

На данный момент квалифицированную медицинскую помощь им оказывают на базе краевого госпиталя для ветеранов войн. Пациентами занимаются специалисты мультидисциплинарной бригады: невролог, психотерапевт, физиотерапевт, врач ЛФК, медицинский психолог, специалист по социальной работе, инструктор ЛФК. При необходимости их консультируют другие специалисты по сопутствующим заболеваниям.

— Даже те участники специоперации, которые не имеют ранений, чаще всего нуждаются в психологической помощи и, конечно, во всесторонней реабилитации, — говорит Наталья Белоцкая. — Чаще всего о них узнают в поликлиниках, то есть в первичном звене здравоохранения. Второй вариант — через соцзащиту. Налаженные межведомственные связи позволяют медицинским работникам самим выходить на будущих пациентов и предлагать помощь.