21 марта
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Здоровье

Анализируй это. В барнаульскую больницу скорой помощи № 1 доставили новейшее диагностическое оборудование

В клинико-диагностической лаборатории БСМП появилось пять новых аппаратов для обеспечения профильных отделений своевременными и достоверными данными лабораторной диагностики. Это поможет врачам проводить больше анализов и сократить время принятия решений по диагностике и лечению.

БСМП №1.
БСМП №1.
Минздрав АК.

В числе аппаратов — автоматический анализатор глюкозы, лактата и гемоглобина. Он используется для проведения исследований cito, то есть срочных. В месяц в БСМП проводят более 1000 таких анализов. Аппарат используют, например, для измерения параметров крови у пациентов с диабетом, когда анализы нужно делать раз в несколько часов.

Есть также автомат окраски и фиксации цитологических препаратов и мазков крови на предметных стеклах. Это оборудование российского производства. До его появления окраска и фиксация проводилась вручную. Ежедневно до 120 стекол с лейкоцитарной формулой окрашивается и фиксируется на новом аппарате. Он позволил вдвое сократить время анализа.

Старший ординатор отделения тяжелой сочетанной травмы Иван Плотников говорит, что клиническая диагностика очень важна, поскольку определяет алгоритм и скорость оказания помощи пациенту. Важно как можно быстрее сделать все анализы, в первую очередь врачей интересуют показатели красной крови, уровня лейкоцитов и биохимические показатели. Это позволяет определить тяжесть пациента и понять, что нужно сделать в первую очередь.

Новая аппаратура существенно ускоряет процесс обследования пациентов, а время в отделении сочетанной травмы идет на минуты. «К тому же, новые аппараты позволяют получить более подробную информация о состоянии здоровья человека», — добавляет Плотников.

Ежегодно клинико-диагностическая лаборатория больницы скорой медицинской помощи проводит более 500 тыс. различных исследований по требованиям профильных отделений.

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