Барнаульская пенсионерка отсудила у врачей 100 тысяч рублей за травму пищевода

70-летней пенсионерке из Барнаула удалось взыскать 100 тысяч рублей за рану, полученную при медицинской процедуре. Женщине буквально порвали пищевод гастроскопом, пишет "Домсовет".
В марте пожилая женщина проходила процедуру эндоскопического обследования желудка в диагностическом отделении КГБУЗ "Городская поликлиника № 9". Во время проведения процедуры горожанка почувствовала себя плохо, но врач решил довести диагностику до конца. Когда пенсионерка стала терять сознание, ей вызвали скорую помощь.
После диагностики желудка женщине поставили диагноз "перфорация пищевода" — то есть, после процедуры ФГДС в стенке пищевода образовалась рана. Бабушку госпитализировали в хирургическое отделение, где провели срочную операцию под общим наркозом. Пять дней пенсионерка провела в реанимации. В стационаре женщина провела больше 20 дней.
Оправившись, горожанка решила наказать врача, из-за действий которого пострадала. За помощью она обратилась в Центр защиты прав граждан "Справедливая Россия". Женщине помогли составить претензию в адрес поликлиники с требованием возместить затраты на лечение и причиненный моральный вред.
Специалисты поликлиники отказали пострадавшей, мотивируя тем, что рана пищевода при процедуре входит в процент запланированных осложнений. Тогда бабушке помогли составить исковое заявление в суд. На основании данных судмедэкспертизы и показаний свидетелей суд вынес решение взыскать с медучреждения 100 тысяч рублей морального вреда в пользу пострадавшей. Решение уже вступило в законную силу.
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