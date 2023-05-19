Барнаульский терапевт рассказала, как не умереть на даче летом

«Дача нужна для удовольствия, а потом для урожая», - считает заведующая терапевтическим отделением поликлиники №14 Надежда Сивова. Работаем мы или отдыхаем на природе, есть риск столкнуться с опасностями для здоровья. Обсудили с врачом самые главные.

Погнутая спина

- Насчет заклинивших шей и спин нет конкретных клинических рекомендаций. По моему мнению, во-первых, подготовку к дачному сезону надо начинать еще зимой.

Вообще, круглый год человек должен держать себя в физической форме и в тонусе. Не обязательны большие нагрузки, достаточно лечебной физкультуры, лыжи, плавание, бег, скандинавская ходьба – она сейчас очень популярна. Соответственно, весной повышенные физические нагрузки не принесут стресса для организма.

Во-вторых, нельзя себя перетруждать. Физические нагрузки должны быть дозированными, в том числе работа в наклон. Не надо пытаться сделать все и сразу. Чтобы долго не стоять с согнутой спиной, можно использовать разные приспособления – например, стульчики, - тогда тело примет более удобное положение.

Позвоночник. Девушка СС0

Если долго работать в неудобной позе, можно получить мышечный спазм или защемление нерва на фоне остеохондроза. Он есть практически у всех людей после 40 лет. Это дегенеративное заболевание, связанное с изменениями в хрящевой ткани сустава. Вылечить его невозможно, но можно профилактировать и предотвращать. Тут опять же возвращаемся с тому, что надо поддерживать тонус круглый год и не давать резких нагрузок.

Если почувствовали боль, лягте, расслабьтесь и отдохните. Выпейте обезболивающий препарат, как правило, это любой нестероидный противовоспалительный препарат.

Но если боль не проходит в течение суток, то обязательно обратиться к специалисту.

Обгоревшие плечи

- с 12:00 до 15:00 в саду лучше не работать. В это время весеннее солнце особенно активно. Выходите в утреннее или вечернее время.

Обязателен головной убор, во избежание солнечного удара. Всегда держите рядом свежую воду.

Чтобы не получить солнечный ожог, выбирайте легкую, но закрытую одежду с длинными рукавами.

Для людей, у которых есть родимые пятна и невусы, солнечные лучи несут не только ожоги, но и риск меланомы – онкологического заболевания быстрого, грозного и трудно поддающегося терапии. Наиболее рискуют светлокожие люди с рыжими волосами.

Пользуйтесь солнцезащитными кремами с хорошей защитой – SPF 50+. Покупать их лучше в аптеке, а не в магазине.

Таблетки. СС0.

Переедание и отравление

- Многие говорят, что шашлыки вовсе нельзя есть. Я считаю, что все можно, но только в умеренном количестве. Второй вопрос – качество продукта. За этим нужно следить во избежание отравления. Разумеется, особенно осторожным нужно быть, если имеются изначально какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта – гастрит, язва, заболевание поджелудочной железы в анамнезе означают, что нужно внимательнее относиться к тому, сколько и что вы едите.

Если человек не знает о своем заболевании и съест много жирного мяса да еще запьет алкоголем, это спровоцирует острую ситуацию. Если человек просто отравился, плохо себя почувствовал, поднялась температура, то достаточно вызвать рвоту, дать ему полисорб или активированный уголь и затем доехать до поликлиники.

Если же отдыхающий почувствовал острую боль и тошноту, а рвота с примесями крови или цвета кофейной гущи, немедленно вызывайте «скорую помощь» прямо в огород. Это экстренное состояние, требующее срочной госпитализации.

Шашлык. Майские праздники. CC0

Многие пациенты недооценивают тяжесть состояния и упускают время, когда врачи могут помочь. Например, это может быть открывшаяся язва с кровотечением, когда медики просто не успеют довезти человека до операционного стола.

Может быть и аппендицит, когда вроде болит живот, но выпил спазмолитик – и проходит немного. Со временем он превращается во флегмонозный аппендицит с перитонитом, когда воспалительный процесс развивается уже в брюшной полости. Прогнозы в таком случае неутешительные.

В любом случае, лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить неотложное состояние. Заниматься самолечением с помощью подручных огородных трав тут нельзя. Бесполезность таких манипуляций - это еще полбеды. Главное, что таким образом можно скрыть важные симптомы, которые помешают врачу поставить правильный диагноз.

Боль в животе. СС0

Все хотят укусить

- Самая опасная живность на сегодняшний день – клещи. Они переносят не только клещевой энцефалит, которого все боятся, но и еще ряд заболеваний. Обнаружились и новые. На этот счет уже есть разъяснительное письмо Министерства здравоохранения.

Выявленные клещи относятся к семействам Spinturnicidae и Macronyssidae. Первый вид переносит бартонеллез. Второй — клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадку Западного Нила, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, туляремию и чуму.

Обязательно механически защититься от клещей, на эту тему есть отдельные памятки: головной убор, рукава с плотными манжетами, штаны, заправленные в носки, белая гладкая одежда, чтобы клещу труднее было зацепиться и прочее. Можно использовать репелленты.

После полевых работ надо осматриваться: клещи любят кожные складки – под грудью, в подмышках, часто прячутся на шее и в волосистой части головы.

И, конечно, снятого клеща лучше довезти живым в лабораторию на анализ.

Что касается других насекомых, при укусах комаров и мошки хорошо использовать охлаждающие мази вроде фенистила и принять антигистаминные препараты во избежание аллергических реакций. Ни в коем случае не чешите места укусов, так можно занести в микроранку инфекцию и вызвать воспаление.

Клещи pixabay.com

Сердце и давление

- Людям с хроническими заболеваниями обязательно брать с собой на дачу индивидуальную аптечку, в которой, во-первых, должны быть препараты, назначенные врачом для постоянного приема – это могут быть регуляторы артериального давления, ингаляторы, сердечные лекарства.

Во-вторых, гипертоникам нужно всегда иметь при себе препараты скорой помощи.

Что должно быть в дачной аптечке

* Для обработки ран: перекись водорода 3%, раствор йода спиртовой 5%, раствор бриллиантовой зелени 1% (зеленка), водный раствор хлоргексидина (мирамистин), стерильные салфетки, стерильный и нестерильный бинты, пластырь бактерицидный, ватные диски или палочки, банеоцин (порошок).

* Обезболивающие и жаропонижающие. Наиболее эффективными и безопасными считаются те, действие которых определяет парацетамол или ибупрофен.

* Спазмолитики (обезболивающие).

* Полисорб, регидрон и активированный уголь.

* Противоаллергические (антигистаминные) препараты.

* Наружные средства (мази или гели) от укусов насекомых.

* Нашатырный спирт (на случай обмороков).