Без дорог и врачей. 30 депутатов и чиновников обсудили медицинское обслуживание в одном из самых отдаленных и проблемных районов Алтайского края

Для обсуждения организации медицинской помощи в труднодоступных и малонаселенных местах Алтайского края министерство здравоохранения региона и комитет по здравоохранению Законодательного собрания выбрали Чарышский район. Здесь катастрофически не хватает врачей, много неотремонтированных дорог и далеко не у каждого есть сотовая связь.

Транспортная недоступность

От Чарышской центральной районной больницы до самого дальнего населенного пункта — больше 75 километров. Зимой добраться куда-либо из столицы района практически невозможно. Барнаульские гости быстро это оценили: по маршруту их следования от Маралихи до Тулаты совсем немного асфальтированных дорог.

За транспортное сообщение в Чарышском отвечает администрация района. Глава Александр Ездин рассказал, что в начале 2021 года по решению губернатора в район передали два автобуса ГАЗ, которые эксплуатирует муниципальное автотранспортное предприятие. Эти автобусы ходили по маршрутам Маралиха — Маяк — Алексеевка — Чарышское и Усть-Тулатинка — Долинское — Тулата — Чарышское. Но недолго.

Один из них проездил до 30 марта, а второй до 30 апреля. Наполняемость Маралихинского направления составила лишь 15%, Усть-Тулатинского — 26%. Разумеется, кроме убытков предприятию это ничего не принесло.

Сейчас эти маршруты приостановлены, но администрация района все же не сдается. За последние пять лет правительство обновило автопарк сельсоветов, в каждом из них есть УАЗик-«таблетка». Два раза в неделю люди из сел могут на этих машинах уехать в райцентр. Такой схемой уже два года пользуются, например, в Малом Бащелаке.

Ездин говорит, что сам встречал первых пассажиров УАЗиков и разъяснял им, что закрытие муниципальных маршрутов — это не беда и до Чарышского все же можно добраться.

Полученные же по губернаторской программе автобусы направили пока по ежедневному межмуниципальному маршруту № 840 «Барнаул — Чарышское», однако, говорят, что готовы вернуть маршруты, если жители готовы будут ими активнее пользоваться.

Археология в Чарышском районе. Наталья Вязанцева.

Алло , поликлиника

Начальник отдела телекоммуникаций и связи регионального министерства цифрового развития Иван Баринов говорит, что далеко не во всех населенных пунктах есть сотовая связь. Виной тому рельеф местности: Чарышский район — горный. И большая стоимость одной базовой станции — 5−7 млн рублей. Причем, на один населенный пункт их может потребоваться и две.

Всего в Алтайском крае порядка 600 малонаселенных пунктов и около 70% жителей имеют сотовую связь. К интернету и связи подключены 12 фельдшерско-акушерских пунктов из 20.

В совсем отдаленные села, где нет сотовой связи, планируется вернуть таксофоны, чтобы у всех действительно была возможность дозвониться до поликлиники. До конца 2021 года на территории края действовало порядка 1900 таксофонов, однако теперь осталось около 700. Остальные демонтировали, поскольку люди перестали их использовать.

Региональное минцифры прорабатывает вопрос о возвращении устройств в отдаленные и особенно поддающиеся затоплению или зимним заносам населенные пункты района.

Совещание в Чарышском районе. Минздрав АК.

Требуются все

За пять месяцев 2022 года здесь родилось 27 человек, умерло 66. Главный врач Чарышской ЦРБ Иван Нечаев говорит, что среди причин смертности на первом месте, как и везде, заболевания сердечно-сосудистой системы: умерло 26 человек. На втором месте — заболевания легких — девять человек. На третьем онкология — семь человек. Еще 17 человек за полгода получили инвалидность.

Для снижения смертности в районе есть программы диспансеризации всего взрослого населения, и отдельно организовано диспансерное наблюдение за людьми с заболеваниями сердца и сосудов. В группе очень высокого риска 349 жителей Чарышского района.

Маршрутизация пациентов утверждена. Больные с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения направляются в краевую больницу после консультации через краевой центр медицины катастроф.

В поликлинике прием ведут врачи семи специальностей — терапевт, педиатр, хирург, невролог, отальмолог, фтизиатр и гинеколог. Других врачей в районе нет. В самом Чарышском, Сентелеке и Маралихе организована стоматологическая помощь. Правда, оказывают ее средние медработники. В этом году в районе ждут акушера-гинеколога после целевого обучения в ординатуре.

Совещание в Чарышском районе. Минздрав АК.

Сейчас здесь также требуется врач в Маралихинскую участковую больницу, в Мало-Бащелакскую, Сентелекскую, Маякскую врачебные амбулатории. Нужен отоларинголог, психиатр-нарколог, тарапевт и инфекционист в стационар ЦРБ. А также 10 фельдшеров и шесть медсестер в поликлинику ЦРБ.

Многие домики ФАПов в районе стоят пустыми из-за нехватки фельдшеров. Сейчас в них работают совместители из соседних амбулаторий и фельдшерских пунктов, они приезжают в отделенные малонаселенные села по графику и ведут прием.

Цифры 21 врач и 74 средних медработника трудятся в Чарышском районе 10 914 человек — общая численность населения Чарышского района. Из них 8 322 — взрослые, 2 592 — дети. Из общего населения лишь половина — 5383 — трудспособны.

Совещание в Чарышском районе. Минздрав АК.

Где деньги

Тариф ОМС для Чарышского района — один из самых высоких в крае и составляет 625,62 рубля на одного человека, в «скорой помощи» — 43,21 рубля. Все лечебные учреждения получат в этом году 94 млн 26 тыс рублей. Примерно такая же сумма была и в прошлом году.

Иван Нечаев говорит, что 80% этих средств потратили на зарплату врачей. Остальное — на закупку медикаментов, ГСМ и запчастей, налоги, коммуналку, услуги связи и прочее.

В расходных статьях медучреждений в отдаленных районах есть «экзотические», отличные от городских. Например, в 2021 году 1 млн 133 тыс. потратили на закупку угля — это 410 тонн. А на его вывоз еще 585 тыс. рублей

Тариф ОМС, мягко говоря, не полностью покрывает расходы. Иван Нечаев не скрывает, что имеются проблемы с медикаментами, поставками по торгам, а 70% медоборудования выработало свой ресурс.

В первую очередь требуется рентгенологическое оборудование — аппарат Legend-210 — действительно легенда. Он произведен в 2001 году и работает уже два отпущеных ему срока. Запчастей для его ремонта нет.

Совещание в Чарышском районе. Минздрав АК.

Усугубляет ситуацию отсутствие оборудования — эхокардиографа и маммографа. Ближайшее медучреждение, где можно сделать эти процедуры — Алейская ЦРБ, которая находится в 170 километрах от Чарышского.

«Газель» «скорой помощи» получили по программе в 2006 году, пробег машины составил 328 тыс. 365 километров. Уже в этом году на его ремонт потратили больше 100 тыс. рублей.

Нечаев видит причиной большинства проблем с оказанием медпомощи в большой протяженности района — 6,9 тыс. кв. км. — и труднодоступности местности. И, конечно, в нехватке кадров.

Факт По данным мониторинга по состоянию на 1 мая 2022 года, средняя зарплата врачей в Чарышской ЦРБ составляет 41 975,5 рубля, что на 25,9% ниже средней врачебной заработной платы по краю. Средний медперсонал получает 24393,7 рубля, что на 23,4% ниже средней заработной платы по краю.

Совещание в Чарышском районе. Минздрав АК.

Неизвестные возможности

Комментируя ситуацию в Чарышском районе, министр здравоохранения Дмитрий Попов говорит о том, что имеющийся медперсонал и оборудование «используются неправильно». За последние 15 лет население сократилось больше чем на пять тысяч человек. При этом вся инфраструктура осталась. И сейчас в районе «кабинетов больше, чем врачей».

В Чарышском есть передвижной ФАП. Но к его приезду в малые села никто не готовится. «В ЦРБ должны знать пофамильный список тех, кого нужно так или иначе осмотреть и кому привезти лекарства, — говорит министр. — Но мы сталкиваемся с тем, что туда идет просто поток людей с улицы, а тех, кто действительно нуждается, мы не видим».

Цифровизация дала медсестрам и фельдшерам огромные возможности, о которых, возможно, в Чарышском не знают. Они могут записать пациента онлайн в поликлинику, в онкологический диспансер, выписать рецепт на лекарства и выдать их непосредственно в ФАПе.

С ФАПа можно полностью следить за здоровьем пациента, всегда знать, вызвал ли он скорую помощь, когда он выписался, например, из кардиодиспансера и в каких препаратах нуждается. Провести диспансеризацию тоже может фельдшер, во всяком случае, ее первый этап — взять элементарные анализы и привезти в ЦРБ.

Все это поможет заподозрить серьезные заболевания, назначить необходимые дообследования и снизить преждевременную смертность

«Укомплектовывать штат нужно базовыми специалистами — терапевтами и педиатрами, остальное сделают цифровые технологии», — сказал Попов.

Совещание в Чарышском районе. Минздрав АК.

Как я буду жить

Сегодня в системе высшего образования нет распределения. «Это все-таки аналог крепостного права», — считает Попов. И все, что можно сделать, — это совместными усилиями главы района и главного врача ЦРБ заинтересовать студентов, чтобы они приехали именно сюда.

Чаще всего молодые специалисты задают вопросы как раз немедицинского характера: где и как я буду жить, где будет детский сад для моих детей, школа, магазины. Из-за отсутствия бытовых условий врачи готовы отказываться от «программных» миллионов «Земского доктора» и «Сельского фельдшера» с тем, чтобы уехать в более удобное для проживания место.

По словам министра, уже несколько лет подряд выходом становится целевой набор в медицинском университете. Статистика говорит, что из 100 человек, которые обучились в АГМУ, возвращаются в свои деревни лишь 10−15 человек. По целевому набору — 95.

Проблема укомплектованности медицинскими кадрами сводится к тому, чтобы вернуть выпускника школы работать по специальности обратно в район, считает министр.

По его словам, у главврача есть возможность встретиться со студентами-платниками медуниверситета на любом курсе и сказать: «Мы заплатим за твое обучение, только поехали к нам». И это самый быстрый путь найти сотрудников.

Проще говоря, студента можно «перекупить». «На эту программу выделяются региональные финансы. Почему вы ей не пользуетесь? — раскритиковал Нечаева Дмитрий Попов. — По такой схеме в АГМУ уже учится 121 человек, но, увы, не для Чарышского района».

Чарышское. Ирина Пергаева.

Химия и биология

«Мы говорим о гарантиях медицинской помощи, которые люди должны ощущать. В том числе, сезонные гарантии — человек должен знать, что и зимой до его дальнего села доберутся и помогут», — так определил цель совещания в Чарышском районе председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко. — Вот человек требует, чтобы в селе был врач, но своего ребенка он почему-то отправил жить и работать в Барнаул. Если мы сами не вырастим врачей из своих же детей, то их и не будет".

Лещенко призвал активнее думать, какие условия нужно создать, чтобы «закрепить» медработников в районе.

Дмитрий Попов говорит, что проблема привлечения медработников еще глубже, чем всем кажется, она лежит еще в «школьной плоскости». В Чарышском районе почти никто из школьников не выбирает в качестве ЕГЭ химию и биологию.

«Мы готовы специально натаскивать местных школьников на химию и биологию, чтобы они учились на врачей, — рассказал министр. — Эта программа подготовки работает уже три года». Он обратился к главе администрации и директорам школ с просьбой выбрать перспективных ребят, «прикрепить» их к районной больнице для стажировки и помочь подготовиться к экзаменам в вуз.

Министр напомнил, что «вклад» непосредственно здравоохранения в общую смертность составляет всего 10−15%. Это мировая статистика. Остальное — разбитые дороги, недоступность связи и прочие социально-экономические показатели.

В ближайшее время делегация чиновников и депутатов посетит еще несколько районов края, где наблюдается наибольшая смертность населения и нехватка медкадров. На очереди — Солонешенский.

Решения по итогам таких поездок должны лечь в основу новой стратегии оказания медпомощи в труднодоступных и малонаселенных районах края.