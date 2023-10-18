Быстрее к врачу. В Диагностическом центре существенно сократились очереди на обследования

В Консультативно-диагностическом центре Алтайского края действует лист ожидания. Этот список формируют специалисты из медицинских организаций края. Главный врач Жанна Вахлова рассказала, как он помогает сократить очередь.

Принцип работы листа ожидания простой: лечащий врач на месте назначает пациенту обследование или визит к узкому специалисту Центра и «бронирует» для него талон. Если талонов нет, то пациент помещается в лист ожидания – «живую очередь» и, когда приходит его время, получает необходимый талон.

«При таком подходе ни пациенту, ни регистраторам местной больницы нет необходимости ежедневно звонить и «ловить» нужный талон, как это было раньше, - отмечает Жанна Вахлова. - С нашей стороны руководство Консультативно-диагностического центра видит загрузку специалистов и принимает все меры по устранению очередей».

Диагностический центр. Дмитрий Лямзин.

За последние месяцы в Центре удалось сократить очередь на МРТ с шести недель до двух. Очередь на колоноскопию уменьшилась с 763 до 395 человек, ожидание теперь составляет три недели, вместо четырех месяцев.

На гастероскопию можно получить талон уже через неделю после записи, очередь на начало октября составляет 348 человек. В настоящее время нет очереди на ЭХО сердца, хотя квартал назад в ней было больше тысячи человек.