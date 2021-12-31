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Здоровье

Более 1000 резервных коек развернуто в ковидных госпиталях Алтайского края

Обновленную статистику по коронавирусной инфекции в Алтайском крае предоставил оперштаб 31 декабря

Вакцинация. Коронавирус. Пандемия.
Вакцинация. Коронавирус. Пандемия.
pexels.com

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 422 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 134, Бийск — 47, Рубцовск — 44, Шипуновский район — 27, Павловский район — 16, Заринск — 15, Змеиногорский район — 12, Кулундинский район — 9, Тальменский район — 9, Алейск — 8, Бийский район — 7, Смоленский район — 7, Волчихинский район — 6, Камень-на-Оби — 6, Локтевский район — 6, Первомайский район — 6, Косихинский район — 5, Алтайский район — 4, Немецкий национальный район — 4, Ребрихинский район — 4, Родинский район — 4, ЗАТО Сибирский — 3, Алейский район — 3, Красногорский район -3, Мамонтовский район — 3, Новоалтайск — 2, Ельцовский район — 2, Завьяловский район — 2, Зональный район — 2, Целинный район — 2, Славгород — 1, Егорьевский район — 1, Залесовский район — 1, Заринский район -1, Калманский район — 1, Ключевский район — 1, Крутихинский район — 1, Петропавловский район — 1, Рубцовский район — 1, Табунский район — 1, Тогульский район — 1, Хабарский район — 1.

По состоянию на 31 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1829 человек. Количество тяжелобольных — 423, из них подключено к аппаратам ИВЛ -187.

Резервных коек — 1164

Вакцинация

На утро 31.12.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 1 160 861 человек, в том числе: 61 119 человек получили первую прививку; 1 041 957 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 57 785 человек получили повторную вакцинацию.

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