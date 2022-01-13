Что известно о детской вакцине «Спутник М» и когда она поступит в гражданский оборот

Двухкомпонентную вакцину «Спутник М» разработали в Центре имени Гамалеи. Она прошла все клинические испытания.
Отметим, что в тестировании участвовали 12 медорганизаций Москвы, и, стало известно ранее, все участники исследований получат по 15 тыс. рублей.
В декабре министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил: «Первую вакцинацию (среди подростков. — Прим. ред.) до конца 2021 года проведем».
Вакцина «Спутник М» должна поступить в гражданский оборот на следующей неделе, рассказал РИА Новости директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — подчеркнул он.
Да. Вакцинация от ковида для детей — добровольная.
Также добавим, что согласие на прививку от родителей нужно, если ребенок младше 15 лет.