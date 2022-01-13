Что известно о детской вакцине «Спутник М» и когда она поступит в гражданский оборот

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А когда «Спутник М» поступит в гражданский оборот?

Вакцина «Спутник М» должна поступить в гражданский оборот на следующей неделе, рассказал РИА Новости директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — подчеркнул он.