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Что известно о детской вакцине «Спутник М» и когда она поступит в гражданский оборот

Новая противоковидная вакцина «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак М) подходит для подростков 12−17 лет. Когда она поступит в гражданский оборот и будут ли несовершеннолетних прививать добровольно — в разборе altapress.ru.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
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1
Кто разработал вакцину «Спутник М» и как ее тестировали?

Двухкомпонентную вакцину «Спутник М» разработали в Центре имени Гамалеи. Она прошла все клинические испытания.

Отметим, что в тестировании участвовали 12 медорганизаций Москвы, и, стало известно ранее, все участники исследований получат по 15 тыс. рублей.

2
Когда подростков начнут вакцинировать «Спутником М»?

В декабре министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил: «Первую вакцинацию (среди подростков. — Прим. ред.) до конца 2021 года проведем».

Пандемия. Вакцинация.
Пандемия. Вакцинация.
pexels.com
3
А когда «Спутник М» поступит в гражданский оборот?

Вакцина «Спутник М» должна поступить в гражданский оборот на следующей неделе, рассказал РИА Новости директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — подчеркнул он.

4
Детская вакцинация от COVID-19 — добровольная?
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

Да. Вакцинация от ковида для детей — добровольная.

Также добавим, что согласие на прививку от родителей нужно, если ребенок младше 15 лет.

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