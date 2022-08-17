18 августа
Коронавирус
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Здоровье

Что известно о новом штамме коронавируса «Дельтакрон», и стоит ли его бояться — комментарий алтайского врача

В центральной части России обнаружили новый штамм COVID-19 — дельтакрон. Это гибрид уже известных вариантов вируса омикрон и дельта. Рассказываем, что известно о новом варианте коронавируса и почему он не скоро появится в нашем регионе.

Коронавирус. Маска. Пандемия.
Коронавирус. Маска. Пандемия.
unsplash.com

Шесть случаев

В настоящий момент в России зарегистрировано шесть человек с дельтакроном. Один из них находится в Москве и еще пять — в Санкт-Петербурге. Известно, что все пациенты перенесли болезнь легко.

Отметим, что за пределы РФ новый вид коронавируса пока не выбрался. Поэтому некоторые ученые называют новый штамм русским дельтакроном.

Ученые уверены в одном: появление вирусов-гибридов — чрезвычайно редкое явление. Чтобы установить его, специалистам пришлось несколько раз перепроверить данные. Исследования продолжаются.

Коронавирус. Штамм &quot;омикрон&quot;.
Коронавирус. Штамм «омикрон».
C00.

Симптомы и опасность

Напомним, штамм дельта выявили в Индии в конце 2020 года. При нем часто наблюдалось поражение легких. Но уже через год дельту потеснил омикрон, возникший впервые в Ботсване. Этот вариант коронвируса протекает, как правило, легко и без осложнений.

Что касается дельтакрона, пока не известно, какие характерные черты он унаследовал от «родителей».

Валерий Шевченко,
главный инфекционист Алтайского края:

Поскольку случаев этого штамма пока мало, выделить специфические симптомы сложно. Пока можно полагать, что по уровню заразности и течению болезни дельтакрон не особо отличается от омикрона.

Понятно одно: ковид не собирается уходить, поскольку мутации — один из способов выживания вируса. Думаю, скоро он станет сезонной болезнью, как грипп.

Валерий Шевченко.
Валерий Шевченко.
asmu.ru.

Прогноз

Специалист отмечает, что сейчас вероятность появления дельтакрона в Алтайском крае невелика. Однако исключить ее врач не может, поскольку в регионе растет заболеваемость коронавирусом.

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