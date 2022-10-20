20 октября
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Здоровье

Что такое осознанное управление здоровьем

Человек -это сложная система психосоматических и биологических связей. Чтобы понять природу возникновения заболеваний или дефицитарных состояний, необходимо углубится в изучение матрицы здоровья.

Фото предоставлены Центром превентивной и эстетической медицины "Превент+

Этим занимается превентивная медицина, построенная на принципах интегративного подхода к здоровью человека.

Превент+ и Лаборатория ДНКОМ — первый в Алтайском крае Центр превентивной и эстетической медицины, объединяющий сертифицированных врачей и специалистов превентивной медицины и психологии, построенный на принципах триединства человека — души, тела и разума.

Организм-единая система, не делите себя на органы!

Check-Up* для Женщин
Check-Up* для Мужчин Check-Up* Детский

ТТГ, анти-ТПО, Т3 св., Т4 св, ОАК, Общий белок, Биохимия развернутая от Prevent+

Ферритин, Сывороточное железо, Трансферрин, ОЖСС

Витамин D (25-OH) кальциферол

Катионный протеин эозинофилов

Витамин В 12

Гомоцистеин

С-реактивный белок

Консультация врача превентивной медицины

УЗИ ВН ОРГ, ЩЖ, МЖ, МТ)

ТТГ, анти-ТПО, Т3 св., Т4 св, ОАК, Общий белок, Биохимия развернутая от Prevent+

Ферритин, Сывороточное железо, Трансферрин, ОЖСС

Витамин D (25-OH) кальциферол

Катионный протеин эозинофилов

Витамин В 12

Гомоцистеин

С-реактивный белок

Консультация врача превентивной медицины

УЗИ ВН ОРГ, ЩЖ)

ТТГ, анти-ТПО, Т3 св., Т4 св, ОАК, Общий белок+фракции, Биохимия развернутая от Prevent+

Кальций общий

Ферритин

Катионный протеин эозинофилов

Общий lgE

ОАМ, Копрограмма

Витамин D (25-OH)

УЗИ ВН ОРГ

Консультация врача превентивной медицины

Обычная сумма: 13695 руб., со скидкой по промокоду «Altapress" — 12901 руб.**

Обычная сумма: 11795 руб., со скидкой по промокоду «Altapress" — 11001 руб.**

Обычная сумма: 9755 руб., со скидкой по промокоду «Altapress" — 8991 руб.**

Хочешь больше узнать что такое: «Осознанное управление здоровьем»?

Что такое Well-being*** и как его внедрить?

На эти и многие другие вопросы Вы найдете ответы на Первом модуле закрытого интенсива для Осознанных Бизнесменов- «Здоровый Бизнес».

Prevent+ совместно с рестораном-поэмой «Живые Души» приглашает Вас:

17 ноября 2022 г. С 11.00 до 16.00 ч.

г. Барнаул, ул. Гоголя 46А ресторан-поэма «Живые Души»

Стоимость билетов: 3000 руб.

18+

Билеты можно приобрести через администраторов Prevent+ и Ресторана «Живые Души», по телефону 591−755.

Мы уникальны, потому что уникальны Вы!

Ждем Вас за здоровьем в г. Барнауле по адресу ул. Энтузиастов 55 домофон 505

Тел. 591−755, +79635232055, a.prevent.plus@mail.ru

www.preventplus.ru

* программа комплексного медицинского обследования

** до 31.12.2022

*** благополучие

Информация о стоимости действительна на момент публикации

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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