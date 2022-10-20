Этим занимается превентивная медицина, построенная на принципах интегративного подхода к здоровью человека.
Превент+ и Лаборатория ДНКОМ — первый в Алтайском крае Центр превентивной и эстетической медицины, объединяющий сертифицированных врачей и специалистов превентивной медицины и психологии, построенный на принципах триединства человека — души, тела и разума.
Организм-единая система, не делите себя на органы!
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|Check-Up* для Мужчин
|Check-Up* Детский
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ТТГ, анти-ТПО, Т3 св., Т4 св, ОАК, Общий белок, Биохимия развернутая от Prevent+
Ферритин, Сывороточное железо, Трансферрин, ОЖСС
Витамин D (25-OH) кальциферол
Катионный протеин эозинофилов
Витамин В 12
Гомоцистеин
С-реактивный белок
Консультация врача превентивной медицины
УЗИ ВН ОРГ, ЩЖ, МЖ, МТ)
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ТТГ, анти-ТПО, Т3 св., Т4 св, ОАК, Общий белок, Биохимия развернутая от Prevent+
Ферритин, Сывороточное железо, Трансферрин, ОЖСС
Витамин D (25-OH) кальциферол
Катионный протеин эозинофилов
Витамин В 12
Гомоцистеин
С-реактивный белок
Консультация врача превентивной медицины
УЗИ ВН ОРГ, ЩЖ)
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ТТГ, анти-ТПО, Т3 св., Т4 св, ОАК, Общий белок+фракции, Биохимия развернутая от Prevent+
Кальций общий
Ферритин
Катионный протеин эозинофилов
Общий lgE
ОАМ, Копрограмма
Витамин D (25-OH)
УЗИ ВН ОРГ
Консультация врача превентивной медицины
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Обычная сумма: 13695 руб., со скидкой по промокоду «Altapress" — 12901 руб.**
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Хочешь больше узнать что такое: «Осознанное управление здоровьем»?
Что такое Well-being*** и как его внедрить?
На эти и многие другие вопросы Вы найдете ответы на Первом модуле закрытого интенсива для Осознанных Бизнесменов- «Здоровый Бизнес».
Prevent+ совместно с рестораном-поэмой «Живые Души» приглашает Вас:
17 ноября 2022 г. С 11.00 до 16.00 ч.
г. Барнаул, ул. Гоголя 46А ресторан-поэма «Живые Души»
Стоимость билетов: 3000 руб.
18+
Билеты можно приобрести через администраторов Prevent+ и Ресторана «Живые Души», по телефону 591−755.
Мы уникальны, потому что уникальны Вы!
Ждем Вас за здоровьем в г. Барнауле по адресу ул. Энтузиастов 55 домофон 505
Тел. 591−755, +79635232055, a.prevent.plus@mail.ru
* программа комплексного медицинского обследования
** до 31.12.2022
*** благополучие
Информация о стоимости действительна на момент публикации
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста