Человек -это сложная система психосоматических и биологических связей. Чтобы понять природу возникновения заболеваний или дефицитарных состояний, необходимо углубится в изучение матрицы здоровья.

Этим занимается превентивная медицина, построенная на принципах интегративного подхода к здоровью человека.

Превент+ и Лаборатория ДНКОМ — первый в Алтайском крае Центр превентивной и эстетической медицины, объединяющий сертифицированных врачей и специалистов превентивной медицины и психологии, построенный на принципах триединства человека — души, тела и разума.

Организм-единая система, не делите себя на органы!

Check-Up* для Женщин Check-Up* для Мужчин Check-Up* Детский ТТГ, анти-ТПО, Т3 св., Т4 св, ОАК, Общий белок, Биохимия развернутая от Prevent+ Ферритин, Сывороточное железо, Трансферрин, ОЖСС Витамин D (25-OH) кальциферол Катионный протеин эозинофилов Витамин В 12 Гомоцистеин С-реактивный белок Консультация врача превентивной медицины УЗИ ВН ОРГ, ЩЖ, МЖ, МТ) ТТГ, анти-ТПО, Т3 св., Т4 св, ОАК, Общий белок, Биохимия развернутая от Prevent+ Ферритин, Сывороточное железо, Трансферрин, ОЖСС Витамин D (25-OH) кальциферол Катионный протеин эозинофилов Витамин В 12 Гомоцистеин С-реактивный белок Консультация врача превентивной медицины УЗИ ВН ОРГ, ЩЖ) ТТГ, анти-ТПО, Т3 св., Т4 св, ОАК, Общий белок+фракции, Биохимия развернутая от Prevent+ Кальций общий Ферритин Катионный протеин эозинофилов Общий lgE ОАМ, Копрограмма Витамин D (25-OH) УЗИ ВН ОРГ Консультация врача превентивной медицины Обычная сумма: 13695 руб., со скидкой по промокоду «Altapress" — 12901 руб.** Обычная сумма: 11795 руб., со скидкой по промокоду «Altapress" — 11001 руб.** Обычная сумма: 9755 руб., со скидкой по промокоду «Altapress" — 8991 руб.**

Хочешь больше узнать что такое: «Осознанное управление здоровьем»?

Что такое Well-being*** и как его внедрить?

На эти и многие другие вопросы Вы найдете ответы на Первом модуле закрытого интенсива для Осознанных Бизнесменов- «Здоровый Бизнес».

Prevent+ совместно с рестораном-поэмой «Живые Души» приглашает Вас:

17 ноября 2022 г. С 11.00 до 16.00 ч. г. Барнаул, ул. Гоголя 46А ресторан-поэма «Живые Души» Стоимость билетов: 3000 руб. 18+

Билеты можно приобрести через администраторов Prevent+ и Ресторана «Живые Души», по телефону 591−755.

Мы уникальны, потому что уникальны Вы!

Ждем Вас за здоровьем в г. Барнауле по адресу ул. Энтузиастов 55 домофон 505

Тел. 591−755, +79635232055, a.prevent.plus@mail.ru

www.preventplus.ru

* программа комплексного медицинского обследования

** до 31.12.2022

*** благополучие

Информация о стоимости действительна на момент публикации

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста