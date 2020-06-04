Девушка из Алтайского края с тяжелым диагнозом, несмотря на решение суда, уже полгода ждет лекарство

18-летняя Полина Демидова из Змеиногорска страдает тяжелым генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией 2-го типа. По словам родителей, их дочери по сути отказывают в лечении. Об этом писала «Новая газета». Если болезнь не лечить, то человек умрет от удушья, находясь в полном сознании.

Девушке необходимо лекарство «Спинраза», которое обязаны закупать регионы. Одна инъекция стоит 125 тысяч долларов. В Алтайском крае заболевание диагностировано еще как минимум у 19 человек. Чтобы обеспечить лечение, минздраву нужно больше 1,1 млрд рублей.

10 января в Железнодорожном суде Барнаула прошло заседание, на котором представители минздрава настаивали, что введение этого препарата невозможно из-за сопутствующего заболевания — деформации позвоночника.

Отец Полины рассказал журналистам, что сильный сколиоз не является противопоказанием, ссылаясь на заключения главного ортопеда Алтайской краевой клинической детской больницы.

В итоге суд постановил «обратить решение к немедленному исполнению», но чиновники решили его оспорить и в итоге проиграли и апелляцию.

23 апреля НМИЦ им. В.А. Алмазова сообщил родителям, что девушке инъекцию могут провести врачи нейрохирургического отделения Краевой клинической больницы в Барнауле, но из больницы отказ.

«По сути, нам отказывают в лечении. И я понимаю, что это делается под давлением минздрава Алтайского края», — читает отец Полины.

Аналогичная ситуация с пациентами с СМА складывается и во многих других регионах.