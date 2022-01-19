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Здоровье

Эксперт объяснила, что может помочь на ранних стадиях «омикрона»

Симптоматика «омикрона» практически совпадает с классическим проявлением ОРВИ, заявила главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

Градусник, термометр.
Градусник, термометр.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Она считает, что обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты помогут в лечении при первых признаках «омикрона», сообщает ТАСС.

По словам Сметаниной в арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни.

«Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)», — рассказала инфекционист.

Если температура более 38 держится больше трех дней и не снижается лекарственными препаратами, рекомендуется обратиться к врачу, пишет Газета.Ru.

Ранее новые правила на период пандемии анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова.

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