Эксперт объяснила, что может помочь на ранних стадиях «омикрона»

Она считает, что обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты помогут в лечении при первых признаках «омикрона», сообщает ТАСС.

По словам Сметаниной в арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни.

«Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)», — рассказала инфекционист.

Если температура более 38 держится больше трех дней и не снижается лекарственными препаратами, рекомендуется обратиться к врачу, пишет Газета.Ru.

Ранее новые правила на период пандемии анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова.