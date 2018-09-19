Где в Барнауле можно бесплатно сделать ЭКГ

Приходите в Клинику доктора Субботина и пройдите комплекс необходимых обследований — убедитесь, что с вашим сердцем все в порядке или узнайте об имеющихся отклонениях!

Всего один день:

ЭКГ — бесплатно !

! ЭХОКГ — со скидкой 50% .

. Кардиологический пакет со скидкой 50%.

Стоимость обследований 29.09.2018 г. : Методика Обычная стоимость Размер скидки 29.09.2018 Стоимость 29.09.2018 ЭКГ 250 руб. 100% 0,0 руб. ЭХОКГ 800 руб. 50% 400,0 руб. Кардиологический пакет (ЭКГ+ЭХОКГ+кардиолог) 1440 руб. 50% 700,0 руб.

Пройти диагностику вы сможете по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, 70.

Запишитесь на обследования сегодня!

Телефон регистратуры: 8 (385−2) 560−605

Сайт: subbotin-clinic.ru

Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста