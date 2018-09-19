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Где в Барнауле можно бесплатно сделать ЭКГ

  • У вас иногда бывает одышка?
  • Периодически появляется боль в груди?
  • Вы уже больше года не проходили обследования?
  • Вы отмахиваетесь от вопросов своих близких о вашем здоровье, хотя чувствуете дискомфорт в области груди?

Приходите в Клинику доктора Субботина и пройдите комплекс необходимых обследований — убедитесь, что с вашим сердцем все в порядке или узнайте об имеющихся отклонениях!

Всего один день:

  • ЭКГ — бесплатно!
  • ЭХОКГ — со скидкой 50%.
  • Кардиологический пакет со скидкой 50%.
Стоимость обследований 29.09.2018 г.:

Методика

Обычная стоимость

Размер скидки 29.09.2018

Стоимость 29.09.2018

ЭКГ

250 руб.

100%

0,0 руб.

ЭХОКГ

800 руб.

50%

400,0 руб.

Кардиологический пакет (ЭКГ+ЭХОКГ+кардиолог)

1440 руб.

50%

700,0 руб.

Пройти диагностику вы сможете по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, 70.

Запишитесь на обследования сегодня!

Телефон регистратуры: 8 (385−2) 560−605

Сайт: subbotin-clinic.ru

Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста

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