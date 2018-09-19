Где в Барнауле можно бесплатно сделать ЭКГ

Приходите в Клинику доктора Субботина и пройдите комплекс необходимых обследований — убедитесь, что с вашим сердцем все в порядке или узнайте об имеющихся отклонениях!
Всего один день:
- ЭКГ — бесплатно!
- ЭХОКГ — со скидкой 50%.
- Кардиологический пакет со скидкой 50%.
Стоимость обследований
29.09.2018 г.:
|
Методика
|
Обычная стоимость
|
Размер скидки 29.09.2018
|
Стоимость 29.09.2018
|
ЭКГ
|
250 руб.
|
100%
|
0,0 руб.
|
ЭХОКГ
|
800 руб.
|
50%
|
400,0 руб.
|
Кардиологический пакет (ЭКГ+ЭХОКГ+кардиолог)
|
1440 руб.
|
50%
|
700,0 руб.
Пройти диагностику вы сможете по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, 70.
Запишитесь на обследования сегодня!
Телефон регистратуры: 8 (385−2) 560−605
Сайт: subbotin-clinic.ru
Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста