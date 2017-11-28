Главный онколог Алтайского края рассказал, почему нельзя победить рак

Алексей Курелёнок, основатель интернет-сообщества "Barnaul 22" и Валерий Покорняк, основатель научно-производственного холдинга "Алтан", выпускающего известные на Алтае макароны Granmulino, пригласили обсудить тему заболеваемости раком известного в России доктора медицинских наук, профессора, главного врача Алтайского краевого онкологического диспансера Александра Лазарева.

Почему нельзя победить рак

Сегодня человек сам делает все, чтобы это заболевание не снижалось, а росло. Телефоны, компьютеры, стрессы, загрязнение экологии, вследствие чего загрязняются продукты питания, новые консерванты - все это негативно повлияло на биологию человека, клетки и их мутацию.

Остановить мутацию невозможно. Она была, есть и будет всегда. Мутация - это основа зарождения новой жизни. И у злокачественной клетки такой же механизм зарождения. Поэтому если говорить в глобальном смысле, то предопределить рак у людей на Земле невозможно, но предупредить болезнь у конкретного человека можно.

Кто оказывается в группе риска

Примерно у половины людей предпосылок к развитию опухолей нет. Человек может летать на самолете, говорить по сотовому телефону, работать на компьютере, курить до пяти сигарет в день - и страшного исхода не будет.

Но есть 20% людей, в организме которых низкая противоопухолевая устойчивость, и здесь болезнь реализуется. Опухоль может развиться и в 30, и в 70 лет - важно понять, в какую группу риска входит человек и вовремя начать профилактику. Это очень сильно отодвинет начало болезни.

Еще 30% людей - это "пограничная" категория. Если человек ведет здоровый образ жизни, то опухоль не возникнет. Если же человек будет курить, плохо питаться, жить в экологически неблагоприятном месте, то болезнь реализуется.

Когда нужно идти к врачу-онкологу

Болезнь формируется 20-25 лет. Опухоль, например, легкого до 1 см растет до 12 лет. Никаких клинических симптомов при этом нет, человека ничто не беспокоит. Это значит, что если заболевание обнаружено в 50 лет, значит, как минимум 12 лет назад очаг уже был.

На сегодняшний день врачи края развивают так называемую персонифицированную профилактику. Они могут выяснить, есть ли у каждого конкретного человека предрасположенность к той или иной опухоли. Так, у одного человека может быть высокая устойчивость к раку легкого, но низкая - к урологическому виду. Абсолютной устойчивости не бывает.

Как онкологи определяют предрасположенность к раку

Генетические исследования показывают, есть ли у человека риски той или иной патологии, а также раковые мутации.

Каждые несколько лет организм меняется, поэтому периодически надо проходить профилактические тесты. В зависимости от уровня риска этот период может быть от пяти (при низком уровне) до двух лет. Среди вопросов теста: количество часов сна в сутки, количество потребления воды в сутки, вес (высокий или низкий), количество пищи в день.

Есть ли семейная наследственность

Есть семьи, где риск повышен из-за генетической предрасположенности, наличия так называемого "семейного рака".

Это объясняется дефицитом в иммунитете кровных членов семьи определенных клеток иммунитета. Также на развитие злокачественной опухоли может повлиять врожденная неполноценность "киллерной системы", то есть опухолевые клетки образуются, но клетки иммунитета не убивают их.

Почему раком болеют дети

Причина детской болезни - "это все, что мама передала ребенку в утробе": курение матери и отца во время вынашивания плода, неправильное питание, экология. В развитии детской онкологии, к сожалению, виновны родители.

А вот подростковой онкологии практически нет. Но после 20 лет риск начинает расти из-за так называемого "канцерогенного прессинга". Если вы своему ребенку уже с пяти лет позволяете пользоваться сотовым телефоном, играть дни напролет в игры на компьютере - то это "медвежья услуга.

Как предотвратить появление рака

Питание должно быть полноценным - не надо увлекаться вегетарианством, сыроедением, мясоедением. Пища должна быть разнообразной, больше овощей, фруктов. Важно помнить, что именно "неправильные" продуты питания дают до 70% опухолей как таковых.

Самые полезные продукты - выращенные в том регионе, где вы родились. Также правильно питаться "живыми" продуктами: овощи прямо с грядки, парное мясо. Кроме этого важно выбирать правильную обработку продуктов. Консервированные продукты отбирают у человека 15 лет жизни.

Важно использовать качественную питьевую воду из хороших подземных источников, конечно, не водопроводную.

Стоит вести активный образ жизни, но без перенапряжения. Профессиональные спортсмены не защищены от онкологии. Полезна физкультура: пешая прогулка, езда на велосипеде в чистой зоне. Физически активные люди живут дольше. Выведению канцерогенов также способствует баня.

Исключите вредные привычки. Часто пациенты, поступающие на лечение, отказываются от вредных привычек, начинают вести здоровый образ жизни, но, как говорится, поезд ушел. Следите за весом, плохо, когда он лишний или есть его недостаток.

Прогулки в центре Барнаула желательно совершать как минимум за 10 метров от крупных дорожных магистралей. Важен отдых в экологически чистой зоне: лес, дача, море, горы.

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