Гормоны с разных планет. Барнаульский эндокринолог объяснила, чем на самом деле мальчики отличаются от девочек

Мужчины обвиняют женщин в излишней эмоциональности, а женщины мужчин — в прямолинейности. Виной тому во многом оказываются половые гормоны, которые делают нас такими разными. Эндокринолог Диагностического центра Анастасия Артюшенко рассказала, в чем принципиальное отличие полового развития женщин и мужчин, почему с возрастом снижается потенция и стоит ли рожать каждый год «для здоровья».

Всё в животе

— Как формируется половая система ребенка?

— Она формируется еще внутриутробно. Интересный момент: изначально, без влияния каких-либо факторов, любой плод — девочка. Затем, в первом триместре беременности, у плода, у которого есть хромосома Y, подключаются мужские половые гормоны. За счет этого формируется наружные и внутренние половые органы.

Иногда происходит сбой, и мужские гормоны в организме девочки все же появляются — так появляется гермафродит с двойными половыми органами. Это серьезное нарушение, и, к счастью, бывают не часто. Нужна своевременная диагностика. На УЗИ такой сбой видно. Нужно, чтобы беременная женщина тщательно обследовалась. Такие случаи возникают чаще всего из-за генетических «поломок» или нарушения выработки мужских гормонов у ребенка. Если у матери слишком много мужских гормонов, то беременность не может нормально развиваться, и может произойти выкидыш.

У мальчиков гормоны работают активно именно в период внутриутробного развития, а после рождения прекращают деятельность на долгий срок — вплоть до полового созревания в подростковом периоде. Девочкам внутриутробно не нужно вырабатывать собственные женские гормоны, чтобы правильно развиваться, так что их половая система вовсе «отключена» до пубертатного возраста.

Мальчик и девочка. Открытые источники.

— Этот возраст одновременно наступает для мальчиков и девочек?

— Сейчас продолжается тенденция к тому, что девочки созревают раньше. В прошлом веке вторичные половые признаки и менструация появлялись в 12−14 лет, сейчас в 9−11. Мальчики начинают взрослеть в 12−14.

Этот гормональный взрыв ведет не только к внешним изменениям — у мальчиков грубеет голос, у девочек округляются бедра и прочее — но и к внутренним: даже запах пота может поменяться. Этот период длится два-три года, затем гормоны приходят в равновесие, и начинается взрослая жизнь.

Подростки. Кеды. СС0

— Такой «взрыв» влияет и на настроение и поведение тоже?

— Гормоны в принципе, в том числе, половые, влияют на весь организм в целом. Поэтому мальчики и девочки такие разные, у них даже мозг по-разному устроен.

Различия порой не очевидны, но для мужчин больше характерно быть целеустремленными. Они генетически не запрограммированы на многозадачность. Может, эволюция повлияла: надо бежать за мамонтом и все. Женщины, напротив, могут думать о многих вещах одновременно. Они более мягкие и гибкие. Гормоны делают нас такими. И в буйности подростков в какой-то мере действительно можно «обвинить» гормоны.

Другое дело, что подростки остаются подростками и дольше, чем, так сказать, положено. Гормоны уже успокоились — люди могут зачать детей — но мышление все еще остается детским.

Подростки. unsplash.com

Вспахать и посеять

— Чем отличается работа гормонов у женщин и мужчин во взрослом возрасте?

— У женщин половая система работает циклично. Гормоны вырабатываются согласно фазам. Первая — фолликулярная. В это время эндометрий, внутренняя оболочка матки — готовится к приему яйцеклетки, чтобы ее закрепить. Это похоже на вспахивание поля для посева — стенки становятся более рыхлыми.

Во вторую, лютеиновую фазу оплодотворенная яйцеклетка должна выйти и «приклеиться» к матке. Если она не оплодотворена, то тот самый подготовленный эндометрий оказывается не нужен, и организм его отторгает. Это и есть менструация.

У женщин половая система работают до 45−55 лет, до наступления менопаузы. Дальше работа яичников почти полностью затухает. Это очень тяжелый период: появляются новые жалобы, могут обостриться старые хронические заболевания. В целом самочувствие серьезно ухудшается.

Интересно, что у всех людей вырабатываются и женские, и мужские половые гормоны, просто каких-то в организме оказывается больше. В менопаузе у женщин часто начинают расти усы и борода. Это как раз происходит потому, что мужских гормонов осталось столько же, а количество женских снизилось.

С этим можно бороться так называемой заместительной гормон-терапией. С помощью специальных препаратов можно продлить и молодость, и здоровье. У женских гормонов, помимо половой, есть и другие функции. Они влияют на состояние кожи, способствуют меньшему набору веса, защищают от повышенного давления и холестерина.

Так что менопауза — это грандиозный сбой в организме, когда начинаются большие проблемы. Специальная терапия поможет смягчить неприятные проявления. Но надо понимать, что она подходит далеко не всем, и нужна обязательная консультация гинеколога.

Как эндокринолог, я такую терапию приветствую, поскольку у пациенток и сахар тогда лучше, и вес, и ниже холестерин, и реже развивается остеопороз.

Менструация — один из основных показателей здоровья. Если нет нарушений цикла, то, как правило, значит, все в порядке и с репродуктивной функцией.

Женщины круче мужчин опубликовано на obhohocheshsya.com

Гормоны в наследство

— У мужчин все проще?

— Да, никаких циклов нет, как гормоны начали работать в пубертате, так и работают. Андропауза не настигает сильный пол так резко, как менопауза женщин. Есть понятие сильной и слабой половой конституции: у многих уровень тестостерона остается высоким до глубокой старости. Но у большинства после 45−50 лет его количество все равно снижается.

— И большинство разводов тоже приходится на этот возраст , когда , например , женщина еще может вступить в половой акт , а мужчина уже нет. Или , наоборот , у мужчины тестостерон зашкаливает , а женщина становится уже менее привлекательной.

— Вопрос сложный и местами философский. Есть заместительная терапия и для мужчин. Рано или поздно андропауза все же приходит. У тестостерона тоже есть свои эффекты, помимо потенции и репродукции. Он держит мышцы и кости в форме, хорошо влияет на холестерин и в целом на метаболизм. С заместительной терапией мужчины дольше, скажем так, остаются в силе и в своем уме.

Нарушения эрекции, снижение потенции и либидо у мужчин могут наступить в разном возрасте. У кого-то и в 30 лет уже есть проблемы. Надо просто обратиться к врачу, и семейная жизнь наладится.

У кого-то, напротив, уровень тестостерона высокий. Есть у нас один такой пациент. Он прекрасно выглядит, имеет ясный ум. Жалуется, что в интимной жизни стало «как-то не так, как раньше». Ему 76 лет! У него гормоны работают просто отлично, но есть проблема с сосудами.

Мужчина и женщина. СС0.

— Отчего это зависит?

— Это, скорее всего, генетика. Уровень гормонов мы получаем в наследство.

Размножение «отключено»

— Как связаны нарушения в половой сфере и другие заболевания?

— У женщин и у мужчин организм устроен так, что если в нем есть какие-то неполадки, то первой «отключается» половая система. Даже если заболевание не эндокринное и не связано с гормонами.

Эпилепсия, истощение, гастроэнтерологические и онкологические проблемы, тяжелые кардиологические нарушения «сбивают» и половую систему. Во-первых, это своего рода защитный механизм: потомство должно быть здоровым, а значит должен быть здоров родитель. Во-вторых, все силы организма брошены на это заболевание, так что ему не до размножения.

Таким сбоям может способствовать стресс. Пример тому — девочки с «синдромом отличниц» и спортсменки. У них часто нарушен цикл или менструации нет вовсе. У мужчин — то же самое: стресс «останавливает» половую функцию — снижает потенцию даже при высоком содержании тестостерона.

Мужчина и женщина. СС0

— Можно ли сказать , что бесплодие — это тоже гормональная проблема?

— Часто мужское бесплодие связано с отсутствием активных сперматозоидов или недостаточной выработкой тестостерона. Женское бесплодие также может иметь причиной гормональный сбой. Или есть просто несовместимость в паре.

Иногда мы находим у наших пациентов непосредственную причину: например, к бесплодию может приводить высокий уровень пролактина или нарушения в работе щитовидной железы.

Но надо сказать, что по статистике в 30% случаев причину бесплодия так и не находят. Это большая проблема, которой занимается сразу целая бригада врачей: эндкринологи, гинекологи, урологи, андрологии, репродуктологи.

Мужчина , женщина , ребенок. СС0

Плацебо на миллион

— Рекламируется множество чудодейственных средств для мужской и женской силы? Насколько это действительно эффективно?

— Это сомнительно. Если есть реальная проблема, то надо идти к врачу, обследоваться, искать причины и получать потом адекватное лечение.

Ко мне иногда приходят пациенты и говорят: вот пью такие-то таблетки. Если препарат безопасен, то и пейте на здоровье. Потому что есть такие состояния, которые может «вылечить» любая таблетка: эффект плацебо никто не отменял. Главное, чтобы это плацебо не стоило миллион рублей, как это часто бывает.

ПМС — не миф

— Как во взрослой жизни гормоны могут влиять на настроение?

— Мужчины часто обвиняют женщин в излишней эмоциональности. Цикличность работы гормонов дает о себе знать. Предменструальный синдром — это не миф.

Кто-то его вовсе не ощущает, а у кого-то есть и тяжелые физические проявления. Беспокойство, раздражительность, непредсказуемые перепады настроения, тошнота, отечность, головные боли, вздутие живота, ослабление или усиление либидо, угревая сыпь — это целый комплекс психоэмоциональных, соматических и обменно-эндокринных проявлений.

Повышенный аппетит в это время также не редкость: организм как бы готовится к беременности и запасает полезные вещества.

У мужчин с этим опять же все гораздо проще. Образование тестостерона идет постоянно, так что никаких сбоев не ощущается. Поэтому и психика, и модель поведения другая.

Мужчина и женщина.

Бывает, что и мужчины жалуются на перепады настроения, нарушения сна, отсутствие сил, раздражительность. Действительно, в этом случае стоит проверить уровень тестостерона, скорее всего, он снижен. Однако основные жалобы — снижение потенции, либидо или невозможность зачать ребенка.

Рожать раньше

— Еще столетие назад женщины рожали гораздо чаще. С гормональной точки зрения это правильно?

— Раньше женщины рожали больше, так что циклов было меньше. Дело в том, что количество яйцеклеток закладывается тоже внутриутробно. То есть девочка рождается с определенным количеством и всё — больше не будет. Каждая менструация — минус одна яйцеклетка.

Если оплодотворения не произошло, то остальные яйцеклетки просто ждут своей очереди. Но они могут погибать и независимо от половой жизни. Стрессы, плохая экология, некачественная еда, воспаления, аутоиммунные заболевания — все это убивает яйцеклетки.

Поскольку этих клеток ограниченнее количество, и они очень чувствительны ко всем изменениям в организме, то мы говорим, что женщине нужно готовиться к беременности с рождения. Почему настоятельно рекомендуют рожать раньше — потому что меньше факторов, которые могут «испортить» яйцеклетки и больше шансов родить здорового ребенка.

Мужчина и женщина. СС0.

У мужчин цикл сперматогенеза проходит менее чем за три месяца, клетки полностью обновляются. Так что мужчины должны вести правильный образ жизни хотя бы за несколько месяцев до зачатия.

Беременность сама по себе — тяжелое гормональное испытание. И большое количество родов тоже не положительно влияет на женский организм. В идеале между беременностями должно проходить хотя бы год-два, чтобы организм восстановился и накопил сил для новых родов.

Так что все должно быть в рамках разумного. У нас есть пациентки, которые рожают каждый год. Одной из них 35 лет, у нее уже 10 детей. Ей надо бы делать плановую операцию, которая все время откладывается из-за беременности, женщина просто не бывает не беременной.