Грипп никуда не делся. Ситуация ОРВИ по Алтайскому краю

Роспотребнадзор опубликовал статистику по заболеванию ОРВИ в Алтайском крае за неделю с 9 по 15 января. Судя по ней, грипп никуда не ушел из региона и только растет.

Сколько заболело людей в Алтайском крае?

За вторую неделю 2023 года зарегистрировано 19 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это выше предыдущей недели.

Среди заболевших ОРВИ с 9 по 15 января зарегистрировали циркуляцию вирусов гриппа (А (H1N1)09 и грипп В), а также вирусов негриппозной этиологии — риновирусы.

Где сохраняется карантин?

С 17 января закрыт детский сад № 1, частично закрыто 64 класса в 15-ти школах, 23 группы в 16-ти ДОУ.

Для закрытия учреждения на карантин должно отсутствовать более 20% детей по причине заболевания ОРВИ.

Простуда , грипп. СС0

Кто более подвержен заболеванию ОРВИ и гриппом?

Вирус гриппа легко передается от человека к человеку. Особенно предрасположены к вирусу следующие лица:

пожилые люди,

маленькие дети,

беременные женщины,

люди , страдающие хроническими заболеваниями ( астмой , диабетом , сердечно-сосудистыми заболеваниями),

страдающие хроническими заболеваниями астмой диабетом сердечно-сосудистыми заболеваниями), лица с ослабленным иммунитетом.

Простуда , грипп. СС0

Профилактика заболевания

Для профилактики заболевания ОРВИ необходимо: