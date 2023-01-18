18 января
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Здоровье

Грипп никуда не делся. Ситуация ОРВИ по Алтайскому краю

Роспотребнадзор опубликовал статистику по заболеванию ОРВИ в Алтайском крае за неделю с 9 по 15 января. Судя по ней, грипп никуда не ушел из региона и только растет.

Простуда, грипп. Лекарства.
Простуда, грипп. Лекарства.
СС0

Сколько заболело людей в Алтайском крае?

За вторую неделю 2023 года зарегистрировано 19 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это выше предыдущей недели.

Среди заболевших ОРВИ с 9 по 15 января зарегистрировали циркуляцию вирусов гриппа (А (H1N1)09 и грипп В), а также вирусов негриппозной этиологии — риновирусы.

Где сохраняется карантин?

С 17 января закрыт детский сад № 1, частично закрыто 64 класса в 15-ти школах, 23 группы в 16-ти ДОУ.

Для закрытия учреждения на карантин должно отсутствовать более 20% детей по причине заболевания ОРВИ.

Простуда, грипп.
Простуда, грипп.
СС0

Кто более подвержен заболеванию ОРВИ и гриппом?

Вирус гриппа легко передается от человека к человеку. Особенно предрасположены к вирусу следующие лица:

  • пожилые люди,
  • маленькие дети,
  • беременные женщины,
  • люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями),
  • лица с ослабленным иммунитетом.
Простуда, грипп.
Простуда, грипп.
СС0

Профилактика заболевания

Для профилактики заболевания ОРВИ необходимо:

  • сократить время пребывания в местах массового пребывания людей и общественном транспорте, использовать в них маску;
  • избегать тесных контактов с людьми с признаки заболевания, например чихают или кашляют;
  • регулярно и тщательно мыть руки с мылом, промывать полость носа (особенно после улицы и общественного транспорта);
  • регулярно делать влажную уборку и проветривать помещение, в котором находитесь;
  • по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет;
  • одеваться по погоде, не переохлаждаться при нахождении на улице;
  • изолировать больных в случае появления таковых в семье.

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