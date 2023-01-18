Грипп никуда не делся. Ситуация ОРВИ по Алтайскому краю

Сколько заболело людей в Алтайском крае?
За вторую неделю 2023 года зарегистрировано 19 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это выше предыдущей недели.
Среди заболевших ОРВИ с 9 по 15 января зарегистрировали циркуляцию вирусов гриппа (А (H1N1)09 и грипп В), а также вирусов негриппозной этиологии — риновирусы.
Где сохраняется карантин?
С 17 января закрыт детский сад № 1, частично закрыто 64 класса в 15-ти школах, 23 группы в 16-ти ДОУ.
Для закрытия учреждения на карантин должно отсутствовать более 20% детей по причине заболевания ОРВИ.
Кто более подвержен заболеванию ОРВИ и гриппом?
Вирус гриппа легко передается от человека к человеку. Особенно предрасположены к вирусу следующие лица:
- пожилые люди,
- маленькие дети,
- беременные женщины,
- люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями),
- лица с ослабленным иммунитетом.
Профилактика заболевания
Для профилактики заболевания ОРВИ необходимо:
- сократить время пребывания в местах массового пребывания людей и общественном транспорте, использовать в них маску;
- избегать тесных контактов с людьми с признаки заболевания, например чихают или кашляют;
- регулярно и тщательно мыть руки с мылом, промывать полость носа (особенно после улицы и общественного транспорта);
- регулярно делать влажную уборку и проветривать помещение, в котором находитесь;
- по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет;
- одеваться по погоде, не переохлаждаться при нахождении на улице;
- изолировать больных в случае появления таковых в семье.
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