20 февраля
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Здоровье

И не мешать! Почему вредно и даже опасно носить работу домой, рассказал алтайский психолог

Хорошо работать и не лениться нас учат еще со школы. А вот о том, как правильно отдыхать, знают далеко не многие. Почему не стоит смешивать работу и домашний отдых, рассказала клинический психолог психиатрической больницы им. Эрдмана Анастасия Тюрина.

Работа. Компьютер.
Работа. Компьютер.
СС0

Мечтают ли психологи об отдыхе

Анастасия сама чуть не стала жертвой трудовых будней. Первые два месяца работы в поликлинике ей дались очень тяжело. Нужно было вести прием, параллельно знакомиться с рабочими правилами, учиться вести медицинскую документацию — и стараться как-то успевать жить.

«В какой-то момент я поняла, что сама себя перезагрузила, – вспоминает специалист. – Приходила домой и прокручивала весь прошедший день в голове, постоянно думая: «Как же много всего, я, наверное, с этим не справлюсь...».

Между тем эмоциональное выгорание начало постепенно накрывать молодого психолога с головой. Все меньше хотелось приходить на работу и больше оставаться в кровати. И Анастасия поняла — так дальше нельзя. Психолог завела ежедневник и распланировала время на работу и отдых от часа до часа. И это помогло.

Сейчас Анастасия работает в больнице им. Эрдмана уже год. Она успевает принимать по нескольку пациентов в день, осваивает новые методики, знакомится с научной литературой и охотно делится своими рекомендациями.

Клинический психолог Анастасия Тюрина
Клинический психолог Анастасия Тюрина
Пресс-служба краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана

Делу время, потехе — тоже время

Психолог отмечает, что полностью исключить стресс из своей жизни нельзя. Человек будет переживать из-за незаконченной работы, расстраиваться из-за ошибок и уставать от загруженности. Это неизбежно и абсолютно нормально, ведь без стресса на работе не обойтись, считает специалист.

Ненормально, когда рабочие задачи и переживания все чаще кочуют из офиса домой. Человек «варится» в стрессовой ситуации постоянно, практически не отдыхая. А работа и жизнь смешиваются воедино. Из-за этого у человека начинают страдать физическое и психическое состояния, наступает профессиональное выгорание.

Характерным признаком профессионального выгорания можно считать естественное желание избегать работу, как чего-то неприятного. Человек часто опаздывает, делает перерывы и максимально откладывает выполнение задач. Из-за этого проблем на работе может появиться еще больше, что только усилит стресс.

Женщина. Стресс. Не слышу. Не вижу
Женщина. Стресс. Не слышу. Не вижу
СС0

Не очевидными симптомами считаются:

  • ухудшение концентрации;

  • постоянная усталость, от которой не спасает хороший сон и отдых на выходных;

  • нет ощущения пользы от проделанной работы;

  • раздражительность,

  • ухудшение аппетита, злоупотребление вредными привычками,

  • проблемы со здоровьем.

Всего этого можно избежать, если научиться правильно работать и отдыхать. Анастасия Тюрина дала несколько полезных советов.

Стресс и раздражительность.
Стресс и раздражительность.
Лаборатория «Гемотест».

  • Записывайте дела в ежедневник

Держать все задачи в голове сложно, ведь они рискуют забыться или слиться в один суетливый ком. Поэтому психолог рекомендует записывать все необходимые дела в ежедневник.

«Уже на этом этапе вы выбросите «лишнюю» информацию на бумагу, и у вас освободится место для запоминания другой, более важной. Благодаря ежедневнику появится больше концентрации на том, чем вы заняты, а не на том, что и как вам нужно сделать позже», - объясняет специалист.

Дела следует планировать в зависимости от сложности выполнения. Раз в день — что-то легкое и простое, а раз в месяц — то, что требует времени и подготовки.

Помимо рабочих задач Анастасия Тюрина советует включить в расписание время для отдыха и домашних дел. И как рабочие задачи, их тоже следует обязательно выполнять.

«Можно заранее составить список приятных и полезных активностей: приготовить что-то вкусное, сделать перестановку в квартире, выспаться, сходить в театр, погулять в парке, провести вечер с семьей и т.п.», - объясняет психолог.

Работа. Ежедневник.
Работа. Ежедневник.
СС0

  • Завершайте задачи

Причиной навязчивых мыслей о работе могут стать незавершенные задачи. Это одно из следствий так называемого «эффекта Зейгарник» – способности мозга сильнее фокусироваться на не сделанном, чем на том, что доведено до конца.

Поэтому Анастасия Тюрина советует не оставлять на середине незавершенные дела. Однако и бросать на них все силы, жертвуя здоровьем, тоже не стоит. Лучше всего — доводить дела до «мысленной» границы, которую вы сами для себя проведете.

«Повторите себе: «Вот сейчас выполню эту задачу, и на сегодня все». Лучше покинуть место работы без мыслей о незавершенных делах, потому что они способны повысить тревожность и помешать заниматься текущими задачами», - объясняет психолог.

Если же в последний час рабочего дня вы понимаете, что не успеете завершить запланированную задачу, то лучше перенести ее на следующий день.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

  • Оставляйте работу в офисе

«У каждого из нас есть рабочий график, в котором указаны начало и конец рабочего дня. Это и есть те самые границы, которую вы не должны размывать», - считает специалист.

Однако далеко не всем удается отвлечься от мыслей о предстоящих делах. В таких случаях психолог советует поставить «мысленный шлагбаум» на пороге вашего рабочего места. За эту границу работа не должна переходить.

«Вспоминайте почаще хорошую русскую пословицу: «Работа не волк – в лес не убежит».

Лень, отдых.
Лень, отдых.
pixabay.com

  • Живите здесь и сейчас

Но не пытайтесь насильно избавиться от навязчивых мыслей о работе. Ведь чем больше вы стараетесь их забыть, тем сильнее они закрепятся у вас в голове.

Разрешить этот непростой парадокс можно, если перестать жить догадками о будущем и начать думать о настоящем. Психолог рекомендует: постарайтесь стать «не включенным наблюдателем», от которого в эту минуту ничего не зависит. Рано или поздно рабочая задача разрешится. А пока отдайтесь моменту, который проживаете здесь и сейчас.

Когда вы занимаетесь домашними делами или просто отдыхаете, постарайтесь сфокусироваться на настоящем моменте, советует специалист.

«Например, я иду гулять в парк, но при этом в голове прокручиваю варианты ответов для своего начальника на завтрашний день. В этот момент надо переключиться на то, что происходит прямо сейчас, а именно: я иду по парку, вокруг деревья, ветер поднимает листья, поют птицы, я чувствую тепло от солнца, вдыхаю свежий воздух и наслаждаюсь этим моментом», - объясняет Анастасия Тюрина.

Отдых.
Отдых.
Pixabay.com

  • Примите свое несовершенство

Наконец, примите мысль, что вы неидеальны. Психолог уверена: каждый человек имеет право чего-то не знать, что-то не уметь и не суметь чему-то научиться. Поэтому стоит научитесь спокойно относиться к своим промахам, ошибкам и не сделанным делам.

«От желания все успеть и всем понравиться недалеко до того же «синдрома отличника» или безудержного перфекционизма, которые, в свою очередь, могут привести к невротическим состояниям, а с этим самостоятельно справиться уже куда труднее», - считает специалист.

Снижайте свое эмоциональное внутреннее напряжение – и поверьте, ваше тело и мозг будут за это благодарны.

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