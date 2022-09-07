7 сентября
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Здоровье

Иммунолог оценил распространение COVID-19 в зависимости от погодных условий

Смена погоды способна увеличивать риски заражения COVID-19, пишет Газета.ru.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал в интервью радио Sputnik о том, как погода влияет на распространение COVID-19.

«Когда заметно снижаются среднедневные температуры, меняются инсоляция и влажность, у вируса появляется „лазейка“, возможность активно распространяться, он лучше выживает», — сказал он.

По словам Крючкова, на холоде увеличивается распространение инфекции в связи с изменением свойств аэрозоля, который выделяется зараженным при чихании или кашле.

Так же вспышки коронавирусной инфекции связаны с ситуацией в жарких странах.

По мнению врача, распространению COVID-19 способствует продолжительное пребывание людей в закрытых помещениях с кондиционерами.

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