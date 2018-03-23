Из-за эпидемии гриппа депутат Госдумы предложил не пускать к избранникам посетителей

Владимир Жириновский,

лидер ЛДПР:

— У нас каждый день несколько тысяч человек, я думаю, надо ужесточить правила, а сейчас в связи с эпидемией гриппа вообще прекратить приглашать кого-либо в Думу, кроме участия в "круглых столах", парламентских слушаниях, а просто посетителей принимать в другом месте.

Он также заявил, что "депутаты иногда приглашают в Госдуму совершенно незнакомого человека". "Он (посетитель) целый день ходит по Думе, по фракциям и всем угрожает", — сказал Жириновский, пишет "Росбалт".

Ранее были ужесточены правила прохода в Госдуму по разовым пропускам. Теперь встречать посетителей на входе в палату должны те депутаты или их помощники, которые и выписали пропуск.

Такой порядок вызывал возмущение у отдельных депутатов. "Бросив все дела, помощники теперь должны бежать на проходную и встречать посетителей", — заметил депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин. По его словам, новые правила блокируют "нормальную работу приемных депутатов". "Надо разобраться — это ненормально, противоестественно и такого здесь никогда не было", — сказал Шеин.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что соответствующие правила прохода были утверждены еще в 2015 году, но действовать начали только сейчас. По его словам, ужесточение правил прохода связано с обеспечением безопасности режимных зданий, к которым относится и Госдума. Он выразил готовность обсудить этот вопрос еще раз с участием ФСО, аппарата Госдумы и с учетом позиции думских фракций.

При этом он отметил, что со стороны депутатов ранее поступало много жалоб в отношении посетителей. "Много приходит людей и переходят из кабинета в кабинет — жалоб много поступает со стороны депутатов. Мы должны ответственно относиться к приглашениям, а у нас приглашают помощники, а мы и не знаем", — сказал Володин.