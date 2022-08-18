Какие продукты снижают аппетит, рассказала врач

Корица, мята и имбирь помогают снизить аппетит, заявила в беседе с ura.ru кандидат медицинских наук, нутрициолог Дарья Русакова.

По словам Русаковой, эти продукты улучшают пищеварение, нормализуют работу нервной системы и кровообращения, а также утоляют голод.

Однако, чтобы специи давали больший эффект, их следует добавлять в напитки из натурального кофе.

«Чай с добавлением мят способствует очищению кишечника, а также является профилактическим средством при запорах», — отметила врач.

Она добавила, что имбирь снижает холестерин, улучшает кровообращение и выводит лишнюю жидкость из организма. Имбирный чай повышает теплообмен и утоляет голод.

Но, отметила специалист, это работает только в сочетании с правильным питанием и спортом.