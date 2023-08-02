Кодирование от алкоголизма: что нужно знать пациенту

Какой метод кодирования выбрать?
Сказать заранее, какой метод будет эффективен у конкретного пациента, крайне сложно. Способов «заблокировать» тягу к спиртному множество, но выбор и дальнейшее применение того или иного варианта возможен только после изучения анамнеза. Что влияет на выбор методики:
- возраст человека;
- стаж зависимости;
- наличие сопутствующих заболеваний;
- необходимая длительность кодировки;
- согласие/несогласие на медицинское или оперативное вмешательство;
- некоторые другие факторы.
Наиболее часто используются: инъекционный метод (капельница от алкоголя), вшивание, гипноз, лечение по методу Довженко. Квалифицированный доктор легко подберет наиболее эффективный в конкретном случае вариант.
Нужно ли согласие пациента на кодировку?
Эффективность кодирования зависит, в том числе от мотивации, присутствующей у самого пациента. Проводить процедуру без согласия человека — не рекомендуется. Важным условием проведения кодирования является полный отказ от алкоголя в течение 3–5 дней до посещения клиники.
Однако это не значит, что если пациент против, то нужно опускать руки. Обратившись в клинику на консультацию, родственники смогут узнать, как правильно убедить человека посетить медицинское учреждение. Здесь квалифицированные специалисты, используя различные методики психологического воздействия, смогут легко «направить» пациента на путь оздоровления. В случае необходимости проводятся детоксикационные мероприятия.
На сколько лет помогает кодировка?
В зависимости от выбранного метода, кодировка «держится» от 2 до 5 лет. Но практика показывает, что многие пациенты бросают употреблять алкоголь навсегда. Происходит это за счет избавления от зависимости. Даже после окончания действия кодировки у человека не возникает желания употреблять спиртные напитки.
Что будет, если выпить алкоголь после кодировки?
Итог такого действия может быть весьма плачевным, особенно в том случае, если применялась медикаментозная кодировка. Результатом станет тяжелое отравление, сопровождающееся целым рядом симптомов: тошнота, рвота, головная боль, слабость и т.д.
При соблюдении всех рекомендаций врача пациент не испытывает ни малейших неприятных симптомов. Он может жить полноценной жизнью, работать, водить автомобиль и т.д.
Возможно ли кодирование на дому?
В некоторых случаях проведение кодирование возможно на дому (как правило, в нетяжелых случаях). Например, выезд наркологической бригады может быть необходим, если пациента нужно вывести из запоя. В дальнейшем специалист может уговорить человека на посещение клиники и проведение кодировки.
Дорого ли проводить кодирование?
Услуга вполне доступна по цене. Конкретная стоимость зависит от выбранной методики.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Лицензия Л041-01137-77/00357263 от 20.10.2020