Комплексная проверка состояния здоровья быстро и недорого

Все слышали о том, что выявление заболевания на ранних стадиях и своевременно начатое лечение практически гарантируют избавление от него. Но часто ли в современном ритме жизни люди находят время на регулярные обследования, сдачу анализов, врачебные осмотры? Скорее всего, большая часть ответят на этот вопрос отрицательно. Как же следить за здоровьем, не тратя много времени, сил и средств? — ответы узнаем у медицинских экспертов Лаборатория.ру .

Если ничего не беспокоит

Даже если вы чувствуете себя абсолютно здоровым человеком, регулярно следует проходить следующие исследования:

клинический анализ крови;

уровень глюкозы;

уровень холестерина;

определение уровня витамина Д;

ЭКГ;

общий анализ мочи;

анализ на основные виды половых инфекций.

Важно: приведенные исследования важно проходить раз в 2−3 года до 40 лет, ежегодно — после 40.

Вы можете посетить участкового или платного терапевта, который назначит прохождение исследований и сдачу анализов, либо сдать биоматериал самостоятельно. Кроме того, даже при отсутствии жалоб на здоровье рекомендуется регулярное посещение стоматолога и гинеколога (женщинам). Тем, у кого много родинок, важно вовремя записываться на прием к онкологу или дерматологу.

Если здоровье вызывает опасения

Если человека беспокоят конкретные симптомы, важно попасть к профильному медику. Если это невозможно (нет «узкого» специалиста, не можете определить, к кому лучше пойти), подойдет терапевт или врач обшей практики.

Также стоит помнить о том, что после 40 лет у человека резко возрастает риск развития различных хронических патологий. Выявить их можно, проходя следующие обследования: ПСА и па-тест (анализ для мужчин и женщин, соответственно), проверка внутриглазного давления, маммография (для женщин), колоноскопия (раз в 10 лет). Также важно следить за весом. Его скачки в ту или иную сторону без видимых причин могут служить опасным сигналом.

Где сдать анализы за 1 день в Москве?

«Лаборатория.ру» предлагает пройти более 2000 видов клинических исследований, среди которых: аллергология, гематология, выявление инфекций, цитология, иммунология, генетика, гормоны, биохимия, онкомаркеры и др. Подробности можно узнать на сайте (стоимость, условия сдачи, сроки готовности и прочее). На территории столицы открыто 9 лабораторий по забору биоматериала, еще 1 функционирует в Зеленограде.

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