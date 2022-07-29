Комплексная проверка состояния здоровья быстро и недорого

Если ничего не беспокоит
Даже если вы чувствуете себя абсолютно здоровым человеком, регулярно следует проходить следующие исследования:
- клинический анализ крови;
- уровень глюкозы;
- уровень холестерина;
- определение уровня витамина Д;
- ЭКГ;
- общий анализ мочи;
- анализ на основные виды половых инфекций.
Важно: приведенные исследования важно проходить раз в 2−3 года до 40 лет, ежегодно — после 40.
Вы можете посетить участкового или платного терапевта, который назначит прохождение исследований и сдачу анализов, либо сдать биоматериал самостоятельно. Кроме того, даже при отсутствии жалоб на здоровье рекомендуется регулярное посещение стоматолога и гинеколога (женщинам). Тем, у кого много родинок, важно вовремя записываться на прием к онкологу или дерматологу.
Если здоровье вызывает опасения
Если человека беспокоят конкретные симптомы, важно попасть к профильному медику. Если это невозможно (нет «узкого» специалиста, не можете определить, к кому лучше пойти), подойдет терапевт или врач обшей практики.
Также стоит помнить о том, что после 40 лет у человека резко возрастает риск развития различных хронических патологий. Выявить их можно, проходя следующие обследования: ПСА и па-тест (анализ для мужчин и женщин, соответственно), проверка внутриглазного давления, маммография (для женщин), колоноскопия (раз в 10 лет). Также важно следить за весом. Его скачки в ту или иную сторону без видимых причин могут служить опасным сигналом.
Где сдать анализы за 1 день в Москве?
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