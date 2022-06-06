6 июня
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Здоровье

Кому нужно вакцинироваться от оспы, объяснил врач

Первые случаи обезьяньей оспы могут выявить в России в ближайшие три-шесть месяцев, заявил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. По его словам, группам риска нужна вакцина от этой инфекции.

Медицина. Здоровье. Шприц.
Медицина. Здоровье. Шприц.
СС0

По данным Всемирной организации здравоохранения, оспой обезьян заразились уже несколько сотен человек из разных стран.

«Сложно спрогнозировать точные сроки, но завоз обезьяньей оспы в Россию крайне вероятен в горизонте ближайших трех-шести месяцев», — отметил Крючков.

Специалист уверен, что если органы здравоохранения будут действовать эффективно, то обезьянья оспа не станет серьезной угрозой для россиян. «Бдительность важна», — сказал он.

Меры по пресечению инфекции будут зависеть от конкретной ситуации, добавил Крючков. Вероятно, в РФ потребуется провести вакцинацию от натуральной оспы среди групп риска.

«Может быть, понадобится сделать прививку от натуральной оспы группам риска, которые сейчас определяются. Это, например, люди, которые в силу профессиональной деятельности могут столкнуться с заболевшими этой инфекцией и могут заразиться: медицинские работники, работники пограничного контроля, экстренных служб», — подчеркнул Николай Крючков.

Но, уточнил иммунолог, в «глобальном масштабе» добиться контроля над оспой обезьян можно, только разработав вакцину против этого вируса. Без специального препарата справиться с его распространением сложно.

Ранее в сибирском аэропорту прошла тренировка на случай завоза оспы обезьян.

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