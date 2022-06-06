Кому нужно вакцинироваться от оспы, объяснил врач

По данным Всемирной организации здравоохранения, оспой обезьян заразились уже несколько сотен человек из разных стран.
«Сложно спрогнозировать точные сроки, но завоз обезьяньей оспы в Россию крайне вероятен в горизонте ближайших трех-шести месяцев», — отметил Крючков.
Специалист уверен, что если органы здравоохранения будут действовать эффективно, то обезьянья оспа не станет серьезной угрозой для россиян. «Бдительность важна», — сказал он.
Меры по пресечению инфекции будут зависеть от конкретной ситуации, добавил Крючков. Вероятно, в РФ потребуется провести вакцинацию от натуральной оспы среди групп риска.
«Может быть, понадобится сделать прививку от натуральной оспы группам риска, которые сейчас определяются. Это, например, люди, которые в силу профессиональной деятельности могут столкнуться с заболевшими этой инфекцией и могут заразиться: медицинские работники, работники пограничного контроля, экстренных служб», — подчеркнул Николай Крючков.
Но, уточнил иммунолог, в «глобальном масштабе» добиться контроля над оспой обезьян можно, только разработав вакцину против этого вируса. Без специального препарата справиться с его распространением сложно.
Ранее в сибирском аэропорту прошла тренировка на случай завоза оспы обезьян.