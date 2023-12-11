Курсы нутрициологии от Анны Читанавы

Нутрициология — это наука, изучающая взаимосвязь между питанием и здоровьем человека. Это изучение состава продуктов, их влияние на организм, а также разработку рекомендаций по питанию для различных групп населения. Курсы нутрициологии могут быть полезны для людей, которые хотят улучшить свое здоровье и качество жизни, а также для тех, кто хочет работать в этой сфере и помогать другим людям.