Чаще всего к стоматологам обращаются за лечением кариеса и за лечением пульпита. При кариесе разрушаются твердые ткани зуба, а при пульпите воспаляется зубная пульпа. Это соединительная ткань, в которой присутствуют нервы и сосуды.

Распознать пульпит можно по острой пульсирующей боли. Избавиться от патологии с помощью медикаментов невозможно. Лечение пульпита должен проводить стоматолог. Он убирает воспаленную ткань, обеззараживает кариозную полость, обычно удаляет пульпу.

Если пульпит не лечить, могут образоваться гнойные заторы, флюс, зуб может разрушиться полностью. Возможно развитие серьезных воспалительных заболеваний, даже остеомиелита.

Диагностика острого пульпита

Острый пульпит проявляется острой болью, гнойный - очень сильной и пульсирующей, хронический протекает бессимптомно. При острой форме заболевания боль появляется без воздействия извне. Она может возникать в ночные часы, проявляться приступами. С целью диагностики пульпита стоматолог проводит:

Опрос. Определяет характер боли, ее взаимосвязь с раздражителями, продолжительность и давность появление.

Осмотр. Специалист выявляет наличие полости в зубе, обращает внимание на блеск, цвет, зубной коронки, состояние десны и пломбы при ее наличии.

Зондирование, чтобы оценить, в каком состоянии твердые ткани зуба.

Перкуссия. Если пульпит хронический, она обычно безболезненная, если острый - болезненная.

Реакция на температурные перепады. Больному зубу она присуща и остается и после удаления раздражителя.

Электроодонтодиагностика. Используя аппарат, врач определяет электровозбудимость пульпы. Она составляет 18-60 мкА, если у зуба пульпит.

Рентгенография. Выявляет наличие и расположение кариозной полости, отхождение пломбы от основания.

Показания к лечению пульпита

Самопроизвольно возникающая боль. Может появляться ночью, под воздействием температурных перепадов, иррадиировать в висок, ухо.

Глубокая кариозная полость и боль при попадании в нее пищи.

Цены на лечение пульпита в Москве

Дешевле и проще лечить пульпит, когда он только начинает развиваться. В этом случае возможно лечение пульпита без удаления пульпы. В Москве стоимость лечения пульпита 1-3 канального зуба вместе с наложением пломбы может составлять 6-18 тыс. рублей в зависимости от сложности процедуры и стоматологической клиники.

Имеются противопоказания. За консультацией обратитесь к специалисту.

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