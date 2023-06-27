Лечение зубов в 2023: какие есть варианты

С каждым годом стоматологические технологии показывают активное развитие — появляются новые тенденции лечения, имплантации, протезирования зубов. С любыми показаниями, сложными ситуациями можно обращаться к профессиональным стоматологам. Врачи проведут обследование, диагностику, выявят проблемы и составят индивидуальный план лечения.

Методы лечения в 2023 году

Выбор технологии лечения зависит от результатов обследования у стоматолога. Кариес и пульпит — одни из самых распространенных проблем с зубами. Среди вариантов лечения выделяются:

эстетическая реставрация;

установка пломбирующих материалов при нарушении целостности дентина — используются светоотверждаемые композиты;

установка прокладки при тяжелом поражении полости зуба.

Перед началом лечения подбирается анестезия — инъекционная, проводниковая или аппликационная. Обычный, средний или глубокий кариес, пульпит, поражение корневых каналов требуют обезболивания, чистки и эффективного пломбирования с применением качественных материалов.

Имплантация и протезирование

Не всегда решить проблему можно установкой световой пломбы. Поэтому современные стоматологи часто оказывают услуги по протезированию, имплантации. Устанавливаются коронки и виниры (тонкие накладки на передние зубы), мостовидные конструкции. При отсутствии одного или нескольких рядом стоящих зубных единиц проводится имплантация. Протезы фиксируется на абатмент. Установка конструкции становится возможной за счет вживления титанового корня. В процессе используют качественные импланты из Южной Кореи, Германии и Швейцарии. К преимуществам этого метода восстановления зубного ряда относятся:

надежная фиксация протеза на долгие годы при соблюдении правил гигиены;

возможность восстановления зубов даже при полном их отсутствии — применяются технологии all-on-4, all-on-6;

эстетический вид, наиболее приближенный к природным зубам.

Имплантация позволяет восстановить утраченные зубы без спиливания соседних под несъемные протезы. На сайте клиники вы можете узнать больше о современных способах лечения, стоматологических методиках, записаться на прием к врачу. Новые технологии, сертифицированные материалы позволяют решать проблемы с зубами даже при полном их отсутствии на верхней или нижней челюсти. После диагностики специалисты выбирают методы лечения и рассчитывают стоимость.