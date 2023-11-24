Лекарство от смерти. Алтайские онкологи научились лечить агрессивные формы рака

Тяжело, когда человек еще в самом расцвете сил неожиданно угасает за считанные месяцы. Рак не щадит никого. Но алтайские онкологи научились бороться даже с тяжелыми формами. Как именно, рассказали на XXVII Российском онкологическом конгрессе.

Время с близкими

XXVII Российский онкологический конгресс проходил с 14 по 16 ноября в Москве. За три дня мероприятие посетили более 4 тыс. человек. В работе конгресса участвовала и делегация Алтайского краевого онкологического диспансера.

В последние годы эффективным методом лечения рака стала лекарственная терапия. Современные лекарства помогают бороться с первичной онкологий и избавить от метастаз.

Заведующая дневным стационаром №3 лекарственной противоопухолевой терапии Елена Россоха представила на конгрессе два клинических случая успешного лечения агрессивных форм рака.

Больница. Медицина. unsplash.com

В тяжелом положении оказалась молодая женщина. Ей было всего 34 года, когда у нее обнаружили рак молочной железы. Онкология была уже на четвертой стадии, множественные метастазы проникли в мозг и даже кости, причиняя пациентке мучительную боль.

Началось незамедлительное лечение, были назначены современные лекарственные препараты. Врачам удалось добиться удивительных результатов. Опухоль в молочной железе исчезла полностью, метастазы в головном мозге тоже пропали. Также удалось стабилизировать метастатический прогресс в костной ткани.

В настоящее время женщина получает терапию уже более четырех лет. Эффективное лечение позволило ей увидеть, как растет ее маленький ребенок, и вести активный образ жизни с минимальными ограничениями.

Ребенок, дети, ребенок играет. unsplash.com.

Взять на контроль

Второй случай был связан с меланомой кожи. Чаще всего ей болеют женщины, но алтайские врачи обнаружили ее у 40-летнего мужчины. Это оказалась агрессивная BRAF-мутированная форма меланомы кожи с метастазами в легкие и лимфоузлы средостения.

Пациент проходит лечение в алтайском онкодиспансере уже четыре года. Врачам удалось добиться уверенного контроля над болезнью.

«Для любой онкологической службы, как и для общества в целом, всегда было большой проблемой, когда люди в трудоспособном возрасте, можно сказать, в самом расцвете сил, в считанные месяцы погибали от метастатических форм рака. В последние годы лекарственная терапия как метод лечения злокачественных опухолей позволила достичь значительного прогресса в лечении таких пациентов», - отметила Елена Россоха.

Больница. Медицина. unsplash.com

Большой рывок

Алтайская онкослужба в последние годы совершила большой рывок, отметил главный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов.

«В первую очередь благодаря федеральному проекту по борьбе с онкологическими заболеваниями. Финансовая поддержка из национального бюджета позволила переоснастить наши региональные диспансеры высокотехнологичным оборудованием и «напитать» систему онкологической помощи современными высокоэффективными противоопухолевыми препаратами», - отметил Вихлянов.

Также специалист отметил, что на конгрессе алтайские врачи познакомились с рядом инновационных решений. Их собираются внедрять в клиническую практику онкологической службы в регионе уже в ближайшее время.