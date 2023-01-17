Минздрав: кому опасно купаться в проруби на Крещение

Почему при проблемах с сердцем нельзя в прорубь?
Купание в проруби противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе:
- гипертонией,
- ишемической болезнью сердца,
- сердечной недостаточностью,
- нарушением сердечного ритма,
- перенесенным инфарктом миокарда.
Короткий стресс при нырянии в ледяную воду может привести к обострению заболевания и дальнейшим осложнениям.
Кому еще нельзя окунаться?
Купание запрещено, если есть симптомы респираторных заболеваний, а также при обострении хронических неинфекционных заболеваний.
В Минздраве отметили, что детям до семи лет окунание в прорубь противопоказано. Приучать ребенка к холодной воде нужно постепенно, минимум за год.
С хроническим заболеванием можно нырнуть в прорубь?
В Минздраве посоветовали людям с хроническими заболеваниями умыться в проруби, а не погружаться в воду целиком.
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