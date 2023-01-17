17 января
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Здоровье

Минздрав: кому опасно купаться в проруби на Крещение

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, маленьким детям и болеющим ОРВИ стоит отказаться от купания в проруби на Крещение, сообщили в Минздраве. Об этом передает ТАСС.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Почему при проблемах с сердцем нельзя в прорубь?

Купание в проруби противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе:

  • гипертонией,
  • ишемической болезнью сердца,
  • сердечной недостаточностью,
  • нарушением сердечного ритма,
  • перенесенным инфарктом миокарда.

Короткий стресс при нырянии в ледяную воду может привести к обострению заболевания и дальнейшим осложнениям.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Кому еще нельзя окунаться?

Купание запрещено, если есть симптомы респираторных заболеваний, а также при обострении хронических неинфекционных заболеваний.

В Минздраве отметили, что детям до семи лет окунание в прорубь противопоказано. Приучать ребенка к холодной воде нужно постепенно, минимум за год.

С хроническим заболеванием можно нырнуть в прорубь?

В Минздраве посоветовали людям с хроническими заболеваниями умыться в проруби, а не погружаться в воду целиком.

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