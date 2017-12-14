Минздрав показал, каким будет ортопедический центр на Горе в Барнауле

Проект нового медцентра в Барнауле. Фото : Минздрав. Проект нового медцентра в Барнауле. Фото : Минздрав. Проект нового медцентра в Барнауле. Фото : Минздрав.

Общая площадь центра составляет около 11 тысяч кв. метров. Он рассчитан на 148 койко-мест круглосуточного пребывания. Штат сотрудников — 168 человек.

Это один из самых масштабных проектов такого рода на территории Российской Федерации за последние десятилетия, пишет краевой Минздрав. Он рассчитан на замкнутый цикл оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам травматолого-ортопедического профиля.

В центр планируют поставить инновационное оборудование для водолечения и пассивной механотерапии, физиотерапевтическими комплексами и пневматическими тренажерами. Оно необходимо для восстановительного лечение по международным стандартам, поможет вернуть пациентов к полноценной жизни после сложных высокотехнологичных операций.

Справка

Ортопедо-травматологический центр строят в рамках государственно-частного партнерства. Компания-инвестор "ПремиумСтрой-Алтай". На строительство инвестор планирует потратить 546 миллионов рублей.

Земельный участок на территории медицинского кластера под строительство предоставили без торгов. Заявку одобрила краевая инвестиционная комиссия. Такое в регионе произошло впервые, благодаря изменениям в законодательстве: предоставление земельного участка без торгов — это новый инструмент стимулирования инвестиционной деятельности.