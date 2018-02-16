На Олимпиаде-2018 сотни человек, включая спортсменов, подхватили кишечную болезнь

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане продолжают фиксировать все новые случаи заражения норовирусной инфекцией.
Общее число заболевших достигло 244 человек, сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на данные Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (данные на 16 февраля).
Вспышка затронула в основном обслуживающий персонал Игр и волонтеров. 56 человек остаются на карантине, остальные вернулись к работе.
Среди заразившихся — двое участников сборной Швейцарии по фристайлу. Это первый случай заражения спортсменов на Играх-2018, передает Reuters. По данным агентства, один из заболевших атлетов — чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош. Имя второго спортсмена не называется.
Ранее сообщалось, что организаторы Игр отстранили от работы около 1200 охранников и отправили их в карантин. Их заменили 900 солдат корейской армии, пишет znak.com.
Олимпийские игры в Пхенчхане стартовали 9 февраля и завершатся 25 февраля.
Справка
Норовирус — РНК-содержащий микроб, вызывающий заболевания желудочно-кишечного тракта. Он обладает высокой контагиозностью, устойчивостью и длительным сохранением жизнеспособности во внешней среде. В 90% случаев норовирусы являются возбудителями небактериального энтерита.
К норовирусной инфекции восприимчивы лица всех возрастов. Распространение микробов происходит прямым контактным путем при общении с больным и фекально-оральным путем при употреблении инфицированной еды или воды. Заболеваемость гастроэнтеритом норовирусной этиологии повышается в осенне-зимний период. Вирусное воспаление желудочно-кишечного тракта уступает по частоте возникновения только банальной простуде.
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