На Олимпиаде-2018 сотни человек, включая спортсменов, подхватили кишечную болезнь

Общее число заболевших достигло 244 человек, сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на данные Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (данные на 16 февраля).

Вспышка затронула в основном обслуживающий персонал Игр и волонтеров. 56 человек остаются на карантине, остальные вернулись к работе.

Среди заразившихся — двое участников сборной Швейцарии по фристайлу. Это первый случай заражения спортсменов на Играх-2018, передает Reuters. По данным агентства, один из заболевших атлетов — чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош. Имя второго спортсмена не называется.

Ранее сообщалось, что организаторы Игр отстранили от работы около 1200 охранников и отправили их в карантин. Их заменили 900 солдат корейской армии, пишет znak.com.

Олимпийские игры в Пхенчхане стартовали 9 февраля и завершатся 25 февраля.

Справка

Норовирус — РНК-содержащий микроб, вызывающий заболевания желудочно-кишечного тракта. Он обладает высокой контагиозностью, устойчивостью и длительным сохранением жизнеспособности во внешней среде. В 90% случаев норовирусы являются возбудителями небактериального энтерита.

К норовирусной инфекции восприимчивы лица всех возрастов. Распространение микробов происходит прямым контактным путем при общении с больным и фекально-оральным путем при употреблении инфицированной еды или воды. Заболеваемость гастроэнтеритом норовирусной этиологии повышается в осенне-зимний период. Вирусное воспаление желудочно-кишечного тракта уступает по частоте возникновения только банальной простуде.