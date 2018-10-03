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«Народнй фронт» Путина рассказал о смертности в России

Специалисты «Общероссийского народного фронта» и фонда «Здоровье» проанализировали данные Росстата о количестве погибших в регионах России по итогам семи месяцев 2018 года. Выяснилось, что минимальное количество смертельных случаев зарегистрировали в Республике Ингушетия — 2,8 на 1 тыс. населения, сообщают «Известия».

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

На втором месте по этому показателю находится Чеченская Республика (4,5 случаев на тысячу) и Ямало-Ненецкий автономный округ (4,8). В Республике Дагестан зафиксировано 5 случаев смертей на тысячу населения. В пятерку регионов с наименьшим числом погибших входит также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (6,4 случая).

Самый высокий показатель смертности от всех причин оказался в Псковской области — 18 случаев на 1 тыс. населения. Затем идут Тверская (17,7 случаев), Новгородская (17,2), Тульская (16,6), Владимирская (16,5) области.

В ОНФ отметили снижение уровня смертности за период с января по июль этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 23 российских регионах. Лидером по этому показателю вновь стала Ингушетия. В тройку вошли также Калмыкия и город Севастополь.

По мнению представителей минздрава Ингушетии, минимальный уровень смертности в республике объясняется правильным образом жизни, а также оказанием квалифицированной помощи с использованием современного медицинского оборудования.

В ЯНАО и ХМАО считают, что их показатели связаны с хорошими бюджетными доходами и развитой системой здравоохранения.

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