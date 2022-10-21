Об опасности аллергии на холод рассказала врач

Появление пятен, зуда и волдырей под воздействием низких температур может быть симптомом серьезных заболеваний, в том числе онкологических, сообщает «Известиям» кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Развитие аллергии провоцирует низкая температура воздуха в сочетании с холодным и влажным ветром, употребление холодных напитков и прием контрастного душа.

«Аллергия на холод может быть вторичным заболеванием — симптомом гепатита, инфекционного мононуклеоза, цитомегаловирусной инфекции, болезней системы крови, аутоиммунных или онкологических заболеваний», — уточняет специалист.

Часто назначенные врачом препараты, которые снимают зуд и высыпания, не помогают. В таком случае врач может назначить расширенную диагностику, найти первопричину и начать лечение.

Чтобы избежать холодовой аллергии, необходимо тщательно закрывать руки, лицо, а также использовать жирный крем и мази.