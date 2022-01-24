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Здоровье

Очень опасные последствия. Какое нетипичное осложнение может дать COVID-19

Коронавирус пагубно воздействует на разные органы. Какое опасное и нетипичное осложнение он может дать, рассказал кандидат медицинских наук и главврач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0
1
Какие осложнения дает ковид?

Врачи сталкиваются с разными проявлениями и осложнениями COVID-19, подчеркнул Чурадзе радио «Sputnik». По его словам, у пациентов часто наблюдаются поражения легких. Но бывают и другие последствия.

«Это непредсказуемо. У кого-то это может быть тромбоз с фатальным и тромбоэмболическими осложнениями, у кого-то — тяжелый миокардит или вирусный гепатит», — уточнил главврач сети клиник «К+31».

2
А какое осложнение от COVID-19 — нетипичное и опасное?

Борис Чурадзе подчеркнул, что ковид может привести к перитониту.
Такое осложнение, сказал эксперт, встречается редко, но случаи все же бывают. Воспаление брюшной полости, вызванное COVID-19, может быть связано с иммунными функциями некоторых ее органов.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Брюшная полость очень богата иммунокомпетентными клетками, добавил главврач. В ней много лимфатических узлов и есть сальник (складка висцеральной брюшины. — Прим. ред.). Это органы, ответственные за иммунный ответ.

«В случае, когда иммунный ответ в результате коронавирусной инфекции становится патологическим, неправильным, брюшная полость может оказаться зоной, где формируются осложнения», — отметил Чурадзе.

3
Какие у перитонита симптомы?
Боль в животе
Боль в животе
СС0

Симптомы перитонита, рассказал Чурадзе, — сильная боль в животе, отказ от приема пищи, отсутствие стула и интоксикация.

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