Очень опасные последствия. Какое нетипичное осложнение может дать COVID-19

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Какие осложнения дает ковид?

Врачи сталкиваются с разными проявлениями и осложнениями COVID-19, подчеркнул Чурадзе радио «Sputnik». По его словам, у пациентов часто наблюдаются поражения легких. Но бывают и другие последствия.

«Это непредсказуемо. У кого-то это может быть тромбоз с фатальным и тромбоэмболическими осложнениями, у кого-то — тяжелый миокардит или вирусный гепатит», — уточнил главврач сети клиник «К+31».