Очень опасные последствия. Какое нетипичное осложнение может дать COVID-19

Врачи сталкиваются с разными проявлениями и осложнениями COVID-19, подчеркнул Чурадзе радио «Sputnik». По его словам, у пациентов часто наблюдаются поражения легких. Но бывают и другие последствия.
«Это непредсказуемо. У кого-то это может быть тромбоз с фатальным и тромбоэмболическими осложнениями, у кого-то — тяжелый миокардит или вирусный гепатит», — уточнил главврач сети клиник «К+31».
Борис Чурадзе подчеркнул, что ковид может привести к перитониту.
Такое осложнение, сказал эксперт, встречается редко, но случаи все же бывают. Воспаление брюшной полости, вызванное COVID-19, может быть связано с иммунными функциями некоторых ее органов.
Брюшная полость очень богата иммунокомпетентными клетками, добавил главврач. В ней много лимфатических узлов и есть сальник (складка висцеральной брюшины. — Прим. ред.). Это органы, ответственные за иммунный ответ.
«В случае, когда иммунный ответ в результате коронавирусной инфекции становится патологическим, неправильным, брюшная полость может оказаться зоной, где формируются осложнения», — отметил Чурадзе.
Симптомы перитонита, рассказал Чурадзе, — сильная боль в животе, отказ от приема пищи, отсутствие стула и интоксикация.