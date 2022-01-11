Очередная «вспышка». Когда в России может начаться пятая волна COVID-19 и в каких странах она уже в разгаре

Пятая волна COVID-19 может начаться в России в конце января-начале февраля, считает Альштейн.
По словам вирусолога Центра имени Гамалеи, пятая волна коронавируса уже началась в США и Великобритании. Очередной всплеск инфекции, добавил он, ознаменует выход «омикрона» на мировые масштабы.
Считать пятую волну ковида катастрофой не нужно, подчеркнул Анатолий Альштейн. «Омикрон», уточнил эксперт, характеризуется более низкой летальностью.
Да. В декабре врач и телеведущий Александр Мясников заявил: новая волна коронавируса возможна в России с середины января.
«В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости „омикроном“ у них продлится до середины января. Я предполагаю, что потом начнется и у нас», — отметил он.