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Очередная «вспышка». Когда в России может начаться пятая волна COVID-19 и в каких странах она уже в разгаре

Новая, пятая волна коронавируса ожидается в России. Когда она наступит, рассказал доктор медицинских наук и вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

Пандемия, коронавирус.
Пандемия, коронавирус.
CC0
1 Когда в Россию придет пятая волна ковида?

Пятая волна COVID-19 может начаться в России в конце января-начале февраля, считает Альштейн.

2 А где пятая волна коронавируса уже началась?

По словам вирусолога Центра имени Гамалеи, пятая волна коронавируса уже началась в США и Великобритании. Очередной всплеск инфекции, добавил он, ознаменует выход «омикрона» на мировые масштабы.

3 Риски катастрофы. Смертность в пятую волну COVID-19 возрастет?
Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Считать пятую волну ковида катастрофой не нужно, подчеркнул Анатолий Альштейн. «Омикрон», уточнил эксперт, характеризуется более низкой летальностью.

4 Сроки пятой волны спрогнозировали ранее?

Да. В декабре врач и телеведущий Александр Мясников заявил: новая волна коронавируса возможна в России с середины января.

«В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости „омикроном“ у них продлится до середины января. Я предполагаю, что потом начнется и у нас», — отметил он.

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