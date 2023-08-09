Остеопатия при болезнях позвоночника и суставов

Несколько десятилетий назад остеопатия не признавалась официальной медициной и считалась лишь методом мануальной терапии. Однако, постепенно эффективность этого направления была признана широким кругом специалистов, а главное — доказана многочисленными исследования. Остеопатию стали использовать не только отдельные практикующие специалисты, но и крупные клиники лечения позвоночника . При каких заболеваниях может быть полезна остеопатия, расскажем ниже.

Основные особенности и преимущества остеопатии

Метод полностью безболезненный, поэтому подходит взрослым и детям. Также его плюс состоит в том, что он эффективен при хронических заболеваниях, в том числе в стадии обострения. Воздействие осуществляется на мышцы, суставы, а также межпозвоночные диски. Расслабление мышц, улучшение кровотока, стимулирование метаболизма в поврежденном органе, устранение боли — основные достигаемые эффекты.

Однако, у остеопатии есть и некоторые скрытые минусы. Во-первых, важно понимать, что специалист, который будет проводить лечение, должен обладать высокой квалификацией. При неправильных действиях очень легко навредить, причем, серьезно.

Во-вторых, важно приступать к лечению только в том случае, если пройдены все необходимые исследования. То есть, если врач рекомендует вам пройти рчд фасеточных суставов, то это необходимо сделать, а только потом, имея на руках результаты, отправляться к остеопату.

Когда стоит пойти к остеопату?

Методика имеет достаточно широкий спектр применения. Наиболее часто пациентами остеопата становятся при следующих заболеваниях и состояниях:

проблемы с шейным отделом позвоночника, приводящие к головным болям, ограничению подвижности этой зоны и т.д.;

сдавливание седалищного нерва;

протрузии;

сколиоз;

остеохондроз;

грыжи;

кифоз;

прочие.

Кроме патологий, связанных с позвоночником, остеопатия способна решить и многие другие проблемы. Она полезна при нарушении в работе внутренних органов, варикозе, многих детских заболеваниях, мышечном гипертонусе и т.д.

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Лицензия № ЛО- 77-01-013889 от 16.02.2017.