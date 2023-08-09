Остеопатия при болезнях позвоночника и суставов

Основные особенности и преимущества остеопатии
Метод полностью безболезненный, поэтому подходит взрослым и детям. Также его плюс состоит в том, что он эффективен при хронических заболеваниях, в том числе в стадии обострения. Воздействие осуществляется на мышцы, суставы, а также межпозвоночные диски. Расслабление мышц, улучшение кровотока, стимулирование метаболизма в поврежденном органе, устранение боли — основные достигаемые эффекты.
Однако, у остеопатии есть и некоторые скрытые минусы. Во-первых, важно понимать, что специалист, который будет проводить лечение, должен обладать высокой квалификацией. При неправильных действиях очень легко навредить, причем, серьезно.
Во-вторых, важно приступать к лечению только в том случае, если пройдены все необходимые исследования. То есть, если врач рекомендует вам пройти рчд фасеточных суставов, то это необходимо сделать, а только потом, имея на руках результаты, отправляться к остеопату.
Когда стоит пойти к остеопату?
Методика имеет достаточно широкий спектр применения. Наиболее часто пациентами остеопата становятся при следующих заболеваниях и состояниях:
- проблемы с шейным отделом позвоночника, приводящие к головным болям, ограничению подвижности этой зоны и т.д.;
- сдавливание седалищного нерва;
- протрузии;
- сколиоз;
- остеохондроз;
- грыжи;
- кифоз;
- прочие.
Кроме патологий, связанных с позвоночником, остеопатия способна решить и многие другие проблемы. Она полезна при нарушении в работе внутренних органов, варикозе, многих детских заболеваниях, мышечном гипертонусе и т.д.
Если вам нужен высококвалифицированный остеопат, вас ждут в клинике Здравствуй! (официальный сайт: https://zdravclinic.ru/).
Медицинское учреждение специализируется на лечении заболеваний неврологического и ортопедического профиля. Здесь вы можете найти «узкого» специалиста, пройти любые исследования, например, рчд суставов, а также получить грамотное лечение.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Лицензия № ЛО- 77-01-013889 от 16.02.2017.