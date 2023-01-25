От станка до врача. Алтайские промышленные предприятия озаботились здоровьем сотрудников

Врачи Центра медицинской профилактики выехали на Алтайский завод прецизионных изделий с целью тотальной проверки здоровья сотрудников. Четвертый год здесь действуем программа «Укрепление здоровья на рабочем месте». Расскажем, как в нее попасть, чем она полезна работникам и руководству предприятий и чем удобна для врачей.

Федеральная забота

Председатель правления АЗПИ Виктор Герман и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов еще в 2019 году подписали соглашение об участии в программе «Укрепление здоровья на рабочем месте». Ее разработали в Центре медпрофилактики. Вообще, это федеральная программа — одна из частей национального проекта «Демография». АЗПИ стал ее первым участником в регионе.

Алтайский край много лет входит в число лидеров по реализации программы, что неоднократно подчеркивал Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины.

Программа направлена на выявление факторов риска неинфекционных хронических заболеваний. Это комплексное обследование, которое позволяет выявить факторы риска различных заболеваний, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых, вносящих самый большой вклад в смертность населения.

Профилактика на АЗПИ. Минздрав АК.

Мобильные бригады центра профилактики выезжают на предприятия, сотрудники которых за короткий промежуток времени без отрыва от рабочего процесса могут узнать максимум о своем здоровье, получить по итогам исследований консультацию специалиста и рекомендации.

По данным минздрава, в прошлом году такое обследование прошли сотрудники 64 трудовых коллективов Алтайского края. Помимо АЗПИ сегодня программа постоянно и успешно работает на нескольких предприятиях, в их числе «Анитим», «БзАТИ», Сибирская генерирующая компания, Сибэнергомаш-БКЗ, «Нортек», «Ростелеком», перинатальный центр «Дар», Алтайский аграрный университет. Еще два десятка предприятий и организации готовы присоединиться.

Профилактика на АЗПИ. Минздрав АК.

Что проверяют

Мобильная бригада проверяет основные показатели здоровья — уровень сахара и холестерина в крови, ее насыщение кислородом, артериальное и внутриглазное давление. Врачи также оценивают работу сердца, состояние полости рта, объем и возраст легких, определяют индекс массы тела и прочее.

Кроме того, заводчане могут пройти обследование с помощью передвижных цифровых комплексов «Женское здоровье» (УЗИ органов малого таза и молочных желез и консультация гинеколога) и «Мужское здоровье» (УЗИ органов малого таза и простаты и консультация уролога).

Среди исследований есть и те, что можно пройти не в каждой поликлинике. Например, исследование на кардиовизоре. Принцип работы этого прибора довольно сложный, но главное — он способен сформировать индивидуальный для каждого человека «портрет сердца».

В отличие от традиционного ЭКГ, кардиовизор замечает мельчайшие изменения в работе сердца и нужен именно для ранней диагностики, а следовательно, своевременной профилактики и точного лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиовизор также сможет вовремя выявить ишемию миокарда, которую может пропустить обычный кардиограф.

С помощью прибора можно выявить не только текущие нарушения ритма (аритмии), но и прогнозировать риск их возникновения в будущем.

Другое важное исследование — денситометрия. Аппарат действует по принципу УЗИ и оценивает плотность костной ткани. Снижение плотности говорит о том, что развивается остеопороз — повышенная ломкость костей, которая даже при незначительной травме может привести к серьезным переломам.

В Барнауле чуть боле 3000 диагностированных случаев остеопороза, но это лишь небольшая верхушка айсберга. Заболевание развивается почти у всех и протекает без клинических проявлений, так что пациенты попадают к врачу уже «сломанными».

Противопоказаний для процедуры нет вообще. Аппарат способен показать даже самые мелкие поражения костной ткани — от 3%.

Давление. Здоровье. СС0

Думал , что здоров

Терапевт Центра профилактики Фаина Скороход, говорит, что итоги выездных обследований не только на АЗПИ, но и на других предприятиях заставляют задуматься. Каждый пятый человек имеет какой-то фактор риска для здоровья — повышенный сахар или холестерин, артериальное давление, избыток жировой ткани или воды в организме, нарушение сердечного ритма.

Часто врачи выявляют и повышенное внутриглазное давление, так называемую офтальмогипертензию. Это тревожный симптом, указывающий на высокий риск развития глаукомы. При этом заболевании происходит постепенная гибель зрительного нерва, которая приводит к необратимой слепоте.

«Практически все заболевания до поры до времени бессимптомные, человек о них не подозревает. Большинство до обследования считают себя абсолютно здоровыми», — говорит Фаина Скороход.

Как рассказал директор по персоналу АЗПИ Евгений Клейнос, за время действия проекта у пяти сотрудников удалось обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях. Они успешно прошли лечение, им буквально сохранили жизнь.

Цифра 84,9% участников программы «Укрепление здоровья на рабочем месте», обследованных в 2022 году, имеют факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Чаще всего это повышенный уровень артериального давления, холестерина в крови, избыточная масса тела, нерациональное питание, стресс, низкая физическая активность.

Профилактика на АЗПИ. Минздрав АК.

Внимание , здоровье!

Чтобы как можно меньше отрывать людей от производства, на АЗПИ заранее составили списки и определили строгую очередность. По словам Евгения Клейноса, на АЗПИ сейчас трудятся 1440. Большая часть из них пройдет обследование.

«Создание комфортных условий труда на предприятии обязательно. Все-таки человек большую часть времени проводит на работе, — говорит Клейнос. — Здоровье рабочих — это приоритет. Раньше направлять на обследование приходилось практически принудительно. Теперь люди более ответственно относятся к здоровью, записываются добровольно и постоянно спрашивают, будет ли ежегодный медосмотр».

Уделять внимание здоровью сотрудников — это не мода, а производственная необходимость. В этой мысли сходятся руководители многих предприятий и организаций. Все-таки человеческий ресурс ничем не заменить, «выпадение» сотрудников из процесса из-за болезни — серьезная проблема для любого предприятия. Поэтому есть понимание, что нужно заботиться о снижении риска не только профессиональных заболеваний, но и социально значимых хронических болезней.

Однако, по словам специалистов, многие руководители все еще инертны, их приходится мотивировать и объяснять, что здоровье сотрудников — это важно.

«Большую роль играет организация обследования. Она требует времени, усилий, знаний и тандема со здравоохранением — тогда будут и результаты», — говорит главврач Центра медпрофилактики Татьяна Репкина.

Факт По данным ВОЗ, меры по охране здоровья на рабочих местах помогают сократить на 27% продолжительность пребывания на больничном и на 26% расходы компаний на медико-санитарное обслуживание.

Профилактика на АЗПИ. Минздрав АК.

Всем бесплатно

Предприятию выгодны такие медосмотры: здоровые сотрудники позволяют повысить производительность труда и сократить расходы, связанные с днями нетрудоспособности.

Многим сотрудникам непросто пойти на обследование в поликлинику: устали на работе, надо отпрашиваться и терять в зарплате, не хватает времени. Потратить на врачей 15−20 минут без отрыва от производства — идеальный вариант.

Для медиков такой формат работы удобен, поскольку позволяет охватить обследованием больше людей, а значит выявить больше заболеваний на ранней стадии и помочь их вылечить или скорректировать риски.

Для сотрудников участие в программе «Укрепление здоровья на рабочем месте» бесплатно. Для этого нужен лишь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Предприятию участие также обойдется в ноль рублей. Для этого нужно лишь желание, возможность организовать на территории работу врачей и заключение соглашения с минздравом.