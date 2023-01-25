25 января
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Здоровье

От станка до врача. Алтайские промышленные предприятия озаботились здоровьем сотрудников

Врачи Центра медицинской профилактики выехали на Алтайский завод прецизионных изделий с целью тотальной проверки здоровья сотрудников. Четвертый год здесь действуем программа «Укрепление здоровья на рабочем месте». Расскажем, как в нее попасть, чем она полезна работникам и руководству предприятий и чем удобна для врачей.

Профилактика на АЗПИ.
Профилактика на АЗПИ.
Минздрав АК.

Федеральная забота

Председатель правления АЗПИ Виктор Герман и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов еще в 2019 году подписали соглашение об участии в программе «Укрепление здоровья на рабочем месте». Ее разработали в Центре медпрофилактики. Вообще, это федеральная программа — одна из частей национального проекта «Демография». АЗПИ стал ее первым участником в регионе.

Алтайский край много лет входит в число лидеров по реализации программы, что неоднократно подчеркивал Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины.

Программа направлена на выявление факторов риска неинфекционных хронических заболеваний. Это комплексное обследование, которое позволяет выявить факторы риска различных заболеваний, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых, вносящих самый большой вклад в смертность населения.

Профилактика на АЗПИ.
Профилактика на АЗПИ.
Минздрав АК.

Мобильные бригады центра профилактики выезжают на предприятия, сотрудники которых за короткий промежуток времени без отрыва от рабочего процесса могут узнать максимум о своем здоровье, получить по итогам исследований консультацию специалиста и рекомендации.

По данным минздрава, в прошлом году такое обследование прошли сотрудники 64 трудовых коллективов Алтайского края. Помимо АЗПИ сегодня программа постоянно и успешно работает на нескольких предприятиях, в их числе «Анитим», «БзАТИ», Сибирская генерирующая компания, Сибэнергомаш-БКЗ, «Нортек», «Ростелеком», перинатальный центр «Дар», Алтайский аграрный университет. Еще два десятка предприятий и организации готовы присоединиться.

Профилактика на АЗПИ.
Профилактика на АЗПИ.
Минздрав АК.

Что проверяют

Мобильная бригада проверяет основные показатели здоровья — уровень сахара и холестерина в крови, ее насыщение кислородом, артериальное и внутриглазное давление. Врачи также оценивают работу сердца, состояние полости рта, объем и возраст легких, определяют индекс массы тела и прочее.

Кроме того, заводчане могут пройти обследование с помощью передвижных цифровых комплексов «Женское здоровье» (УЗИ органов малого таза и молочных желез и консультация гинеколога) и «Мужское здоровье» (УЗИ органов малого таза и простаты и консультация уролога).

Среди исследований есть и те, что можно пройти не в каждой поликлинике. Например, исследование на кардиовизоре. Принцип работы этого прибора довольно сложный, но главное — он способен сформировать индивидуальный для каждого человека «портрет сердца».

В отличие от традиционного ЭКГ, кардиовизор замечает мельчайшие изменения в работе сердца и нужен именно для ранней диагностики, а следовательно, своевременной профилактики и точного лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиовизор также сможет вовремя выявить ишемию миокарда, которую может пропустить обычный кардиограф.

С помощью прибора можно выявить не только текущие нарушения ритма (аритмии), но и прогнозировать риск их возникновения в будущем.

Другое важное исследование — денситометрия. Аппарат действует по принципу УЗИ и оценивает плотность костной ткани. Снижение плотности говорит о том, что развивается остеопороз — повышенная ломкость костей, которая даже при незначительной травме может привести к серьезным переломам.

В Барнауле чуть боле 3000 диагностированных случаев остеопороза, но это лишь небольшая верхушка айсберга. Заболевание развивается почти у всех и протекает без клинических проявлений, так что пациенты попадают к врачу уже «сломанными».

Противопоказаний для процедуры нет вообще. Аппарат способен показать даже самые мелкие поражения костной ткани — от 3%.

Давление. Здоровье.
Давление. Здоровье.
СС0

Думал, что здоров

Терапевт Центра профилактики Фаина Скороход, говорит, что итоги выездных обследований не только на АЗПИ, но и на других предприятиях заставляют задуматься. Каждый пятый человек имеет какой-то фактор риска для здоровья — повышенный сахар или холестерин, артериальное давление, избыток жировой ткани или воды в организме, нарушение сердечного ритма.

Часто врачи выявляют и повышенное внутриглазное давление, так называемую офтальмогипертензию. Это тревожный симптом, указывающий на высокий риск развития глаукомы. При этом заболевании происходит постепенная гибель зрительного нерва, которая приводит к необратимой слепоте.

«Практически все заболевания до поры до времени бессимптомные, человек о них не подозревает. Большинство до обследования считают себя абсолютно здоровыми», — говорит Фаина Скороход.

Как рассказал директор по персоналу АЗПИ Евгений Клейнос, за время действия проекта у пяти сотрудников удалось обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях. Они успешно прошли лечение, им буквально сохранили жизнь.

Цифра

84,9% участников программы «Укрепление здоровья на рабочем месте», обследованных в 2022 году, имеют факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Чаще всего это повышенный уровень артериального давления, холестерина в крови, избыточная масса тела, нерациональное питание, стресс, низкая физическая активность.

Профилактика на АЗПИ.
Профилактика на АЗПИ.
Минздрав АК.

Внимание, здоровье!

Чтобы как можно меньше отрывать людей от производства, на АЗПИ заранее составили списки и определили строгую очередность. По словам Евгения Клейноса, на АЗПИ сейчас трудятся 1440. Большая часть из них пройдет обследование.

«Создание комфортных условий труда на предприятии обязательно. Все-таки человек большую часть времени проводит на работе, — говорит Клейнос. — Здоровье рабочих — это приоритет. Раньше направлять на обследование приходилось практически принудительно. Теперь люди более ответственно относятся к здоровью, записываются добровольно и постоянно спрашивают, будет ли ежегодный медосмотр».

Уделять внимание здоровью сотрудников — это не мода, а производственная необходимость. В этой мысли сходятся руководители многих предприятий и организаций. Все-таки человеческий ресурс ничем не заменить, «выпадение» сотрудников из процесса из-за болезни — серьезная проблема для любого предприятия. Поэтому есть понимание, что нужно заботиться о снижении риска не только профессиональных заболеваний, но и социально значимых хронических болезней.

Однако, по словам специалистов, многие руководители все еще инертны, их приходится мотивировать и объяснять, что здоровье сотрудников — это важно.

«Большую роль играет организация обследования. Она требует времени, усилий, знаний и тандема со здравоохранением — тогда будут и результаты», — говорит главврач Центра медпрофилактики Татьяна Репкина.

Факт

По данным ВОЗ, меры по охране здоровья на рабочих местах помогают сократить на 27% продолжительность пребывания на больничном и на 26% расходы компаний на медико-санитарное обслуживание.

Профилактика на АЗПИ.
Профилактика на АЗПИ.
Минздрав АК.

Всем бесплатно

Предприятию выгодны такие медосмотры: здоровые сотрудники позволяют повысить производительность труда и сократить расходы, связанные с днями нетрудоспособности.

Многим сотрудникам непросто пойти на обследование в поликлинику: устали на работе, надо отпрашиваться и терять в зарплате, не хватает времени. Потратить на врачей 15−20 минут без отрыва от производства — идеальный вариант.

Для медиков такой формат работы удобен, поскольку позволяет охватить обследованием больше людей, а значит выявить больше заболеваний на ранней стадии и помочь их вылечить или скорректировать риски.

Для сотрудников участие в программе «Укрепление здоровья на рабочем месте» бесплатно. Для этого нужен лишь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Предприятию участие также обойдется в ноль рублей. Для этого нужно лишь желание, возможность организовать на территории работу врачей и заключение соглашения с минздравом.

Факт

Комплексное обследование и прием врача-терапевта в Центре медпрофилактики раз в год может получить любой человек (взрослый или ребенок) бесплатно по полису ОМС.

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