Открываем сезон Клуба Читающих врачей 2024

- Мы будем говорить о тревожных сигналах в психическом здоровье семей с детьми;
- Научим Вас поддержанию психогигиены в семье;
- Обсудим как лучше понимать своего ребёнка;
- Поговорим о том, как легче переносить кризисные периоды взросления.
Ведущие спикеры:
Коваленко Александр Владимирович — врач-педиатр, ординатор кафедры психиатрии АГМУ, двукратный победитель премии Продокторов, любимый доктор сотен детей.
Бельц Мария Николаевна — приглашенный спикер из г. Новосибирска, детский психиатр с большим опытом работы, член профессионального сообщества «ДокМедСибирь».
Мария Николаевна поделится с вами опытом по коррекции тревожных расстройств у детей, расстройств адаптации, работы с фобиями, нарушений поведения и эмоционального состояния в детском возрасте.
Вас Ждет много полезной информации, возможность задать вопросы специалистам в неформальной обстановке, фуршет от ресторана "Onni", розыгрыши от партнеров и, конечно, много подарков для каждого участника!
Дата: 25 февраля.
Начало в 11:00.
Место: Ресторан «Onni» по адресу Интернациональная, 47.
Стоимость участия: 2500 рублей (по 100% предоплате).
Количество мест ограничено, успевайте приобрести бронь: напишите нам в директ @klinika_zp_22, либо на номер + 7 983 178 72 27, и мы направим вам ссылку на регистрацию и оплату.
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