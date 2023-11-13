В центрах контроля миопии "Спектр-оптика" в Барнауле подберут современный метод контроля и коррекции близорукости у детей

Болезни глаза и его придаточного аппарата находятся на третьем месте в структуре всей детской заболеваемости. У детей заболеваемость глаз намного выше, чем у взрослых и имеет тенденцию к дальнейшему росту.

Миопия (близорукость) характеризуется нечетким зрением вдаль. Прогрессирующая же миопия - увеличением на 1,0 Диоптрию в год и более. Чем больше величина (степень близорукости), тем хуже человек видит вдаль. Близорукость до -3,0 Д считается слабой, -3,25-6,0 Д — средней, а свыше -6,0 Д — высокой. Причиной всему — неконтролируемый рост глазного яблока: чем больше удлиняется глаз, тем выше близорукость. При близорукости средней и высокой степени значительно возрастает риск развития серьёзных осложнений, таких как отслойка сетчатки, макулодистрофия, глаукома и катаракта, ведущие к слабовидению и инвалидности.

Современная офтальмология предлагает проверенные, эффективные и безопасные методы коррекции и контроля прогрессирующей миопии:

Очковые линзы Stellest (Стеллест);

Мягкие контактные линзы MiSight (МайСайт);

Аппаратное лечение зрения;

Комплексное применение нескольких методик.

Назначение очков не должно стать причиной паники и пессимизма. Необходимо помнить, что современные оптические средства не только позволяют четко видеть, но и благодаря своим особым свойствам, эффективно тормозят прогрессирование, а также само возникновение близорукости у детей с предрасположенностью. Линзы для очков Stellest не имеют каких-либо внешних отличий, выглядят обычно и могут быть помещены в любую современную оправу.

Лечебные мягкие контактные линзы MiSight надеваются непосредственно на глаз, на роговицу. Для многих детей и подростков это удобней, чем очки по косметическим и профессиональным (танцы, спорт) показаниям. Но комбинированное назначение средств коррекции — идеальный вариант.

Аппаратное лечение зрения — эффективный и необычный для пациента метод. Специальные аппараты и компьютерные программы позволяют лечить и профилактировать многие заболевания глаз, в том числе близорукость. Курс лечения всем пациентам с близорукостью необходимо проходить два раза в год.

Аппаратное лечение зрения в салоне оптики "Спектр". Фото предоставлено салоном оптики "Спектр".

Формирование условий для правильного функционирования органа зрения у детей — залог хорошего зрения на всю жизнь.

Для профилактики миопии у ребенка:

﻿﻿Регулярно проверяйте зрение у врача-офтальмолога ( раз в 6 месяцев).

Помните, что чем раньше выявлен тот или иной вид зрительных нарушений, тем прогноз лечения благоприятнее.

﻿﻿Пусть ребенок находится на свежем воздухе ежедневно не менее 90 минут в период с 12 до 16 часов дня.

﻿﻿При любых занятиях обеспечьте хорошее освещение рабочего места.

Помните! Немытые стекла окон поглощают 20% световых лучей. Высокие комнатные цветы на подоконниках, тюлевые занавески и дерево, растущее возле окна — плохие идеи для комнаты школьника. Установите письменный стол у окна, чтобы свет падал прямо или слева. Сделайте освещение рабочего места мягким, без резких бликов и теней, ровным и приятным для глаз. Поставьте на стол настольную лампу с абажуром слева и включайте её при недостаточном освещении. Покрасьте стены в светлые тона, и всё это положительно повлияет на зрительную работу.

﻿﻿Следите за правильной осанкой.

﻿﻿﻿﻿Позаботьтесь о рационапльном питании и употреблении витаминов.

﻿﻿Защищайте глаза от ультрафиолета.

Напоминайте о регулярных перерывах на отдых во время занятий. Следите за временем, которое ребёнок посвящает гаджетам.

Учите детей периодически моргать, не сутулиться, не давайте им возможность смотреть пристально, простите чаще менять взгляд с ближних на дальние предметы и обратно. Постепенно эти упражнения превратятся для вашего ребенка в полезные привычки.

Возрастные нормы непрерывной продолжительности письма и чтения

Возраст школьника (лет) Непрерывная продолжительность письма (в минутах) Непрерывная продолжительность чтения (в минутах) 6-7 5-7 5-10 8-10 10 15-10 11-12 15 - 11-15 - 25-30 16-18 25-30 35-45

Большинство детей могут не замечать симптомы миопии.

Салон оптики "Спектр". Фото предоставлено салоном оптики "Спектр".

Запишите ребенка к офтальмологу, если он:

Трет глаза и прищуривается, часто моргает, чтобы четко видеть вдаль.

Подносит предметы ближе к глазам, чтобы рассмотреть.

Садится слишком близко к телевизору или компьютеру.

Жалуется на головную боль, связанную с напряжением глаз.

Испытывает проблемы с успеваемостью в школе.

Пусть растет ваш ребенок, а не его близорукость!

Ознакомиться подробнее с методами контроля миопии вы сможете, отсканировав QR-код:

Центры контроля миопии Спектр-оптики вы можете посетить по адресам:

Барнаул:

ул. Молодежная, 56;

ул. Балтийская, 38;

ул. Балтийская,93;

ул. Георгиева, 44;

пр. Ленина, 42;

пр. Ленина, 118;

ул. Попова, 51;

ул. Попова, 142.

Новоалтайск:

ул. Красногвардейская,14

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА