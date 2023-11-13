В центрах контроля миопии "Спектр-оптика" в Барнауле подберут современный метод контроля и коррекции близорукости у детей

Миопия (близорукость) характеризуется нечетким зрением вдаль. Прогрессирующая же миопия - увеличением на 1,0 Диоптрию в год и более. Чем больше величина (степень близорукости), тем хуже человек видит вдаль. Близорукость до -3,0 Д считается слабой, -3,25-6,0 Д — средней, а свыше -6,0 Д — высокой. Причиной всему — неконтролируемый рост глазного яблока: чем больше удлиняется глаз, тем выше близорукость. При близорукости средней и высокой степени значительно возрастает риск развития серьёзных осложнений, таких как отслойка сетчатки, макулодистрофия, глаукома и катаракта, ведущие к слабовидению и инвалидности.
Современная офтальмология предлагает проверенные, эффективные и безопасные методы коррекции и контроля прогрессирующей миопии:
- Очковые линзы Stellest (Стеллест);
- Мягкие контактные линзы MiSight (МайСайт);
- Аппаратное лечение зрения;
- Комплексное применение нескольких методик.
Назначение очков не должно стать причиной паники и пессимизма. Необходимо помнить, что современные оптические средства не только позволяют четко видеть, но и благодаря своим особым свойствам, эффективно тормозят прогрессирование, а также само возникновение близорукости у детей с предрасположенностью. Линзы для очков Stellest не имеют каких-либо внешних отличий, выглядят обычно и могут быть помещены в любую современную оправу.
Лечебные мягкие контактные линзы MiSight надеваются непосредственно на глаз, на роговицу. Для многих детей и подростков это удобней, чем очки по косметическим и профессиональным (танцы, спорт) показаниям. Но комбинированное назначение средств коррекции — идеальный вариант.
Аппаратное лечение зрения — эффективный и необычный для пациента метод. Специальные аппараты и компьютерные программы позволяют лечить и профилактировать многие заболевания глаз, в том числе близорукость. Курс лечения всем пациентам с близорукостью необходимо проходить два раза в год.
Формирование условий для правильного функционирования органа зрения у детей — залог хорошего зрения на всю жизнь.
Для профилактики миопии у ребенка:
- Регулярно проверяйте зрение у врача-офтальмолога ( раз в 6 месяцев).
- Помните, что чем раньше выявлен тот или иной вид зрительных нарушений, тем прогноз лечения благоприятнее.
- Пусть ребенок находится на свежем воздухе ежедневно не менее 90 минут в период с 12 до 16 часов дня.
- При любых занятиях обеспечьте хорошее освещение рабочего места.
Помните! Немытые стекла окон поглощают 20% световых лучей. Высокие комнатные цветы на подоконниках, тюлевые занавески и дерево, растущее возле окна — плохие идеи для комнаты школьника. Установите письменный стол у окна, чтобы свет падал прямо или слева. Сделайте освещение рабочего места мягким, без резких бликов и теней, ровным и приятным для глаз. Поставьте на стол настольную лампу с абажуром слева и включайте её при недостаточном освещении. Покрасьте стены в светлые тона, и всё это положительно повлияет на зрительную работу.
- Следите за правильной осанкой.
- Позаботьтесь о рационапльном питании и употреблении витаминов.
- Защищайте глаза от ультрафиолета.
- Напоминайте о регулярных перерывах на отдых во время занятий. Следите за временем, которое ребёнок посвящает гаджетам.
- Учите детей периодически моргать, не сутулиться, не давайте им возможность смотреть пристально, простите чаще менять взгляд с ближних на дальние предметы и обратно. Постепенно эти упражнения превратятся для вашего ребенка в полезные привычки.
Возрастные нормы непрерывной продолжительности письма и чтения
|Возраст школьника (лет)
|Непрерывная продолжительность письма (в минутах)
|Непрерывная продолжительность чтения (в минутах)
|6-7
|5-7
|5-10
|8-10
|10
|15-10
|11-12
|15
|-
|11-15
|-
|25-30
|16-18
|25-30
|35-45
Большинство детей могут не замечать симптомы миопии.
Запишите ребенка к офтальмологу, если он:
- Трет глаза и прищуривается, часто моргает, чтобы четко видеть вдаль.
- Подносит предметы ближе к глазам, чтобы рассмотреть.
- Садится слишком близко к телевизору или компьютеру.
- Жалуется на головную боль, связанную с напряжением глаз.
- Испытывает проблемы с успеваемостью в школе.
Пусть растет ваш ребенок, а не его близорукость!
Ознакомиться подробнее с методами контроля миопии вы сможете, отсканировав QR-код:
Центры контроля миопии Спектр-оптики вы можете посетить по адресам:
Барнаул:
- ул. Молодежная, 56;
- ул. Балтийская, 38;
- ул. Балтийская,93;
- ул. Георгиева, 44;
- пр. Ленина, 42;
- пр. Ленина, 118;
- ул. Попова, 51;
- ул. Попова, 142.
Новоалтайск:
- ул. Красногвардейская,14
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА