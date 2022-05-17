Почему удобнее заказывать лекарства в интернет-аптеке «Живика» в Барнауле

В ассортименте «Живики» огромный выбор лекарств и БАДов, медицинских изделий, косметики, продуктов питания, ортопедических принадлежностей, товаров для мам и малышей.
Все это удобно размещено в электронном каталоге интернет-аптеки. Необходимое лекарство можно выбрать на сайте по названию, по действующему веществу, цене и срокам годности товара.
Покупки в интернет-аптеке «Живика» не займут много времени. Заказ соберут менее чем за час. Статус своей покупки можно отслеживать в личном кабинете или дождаться смс-оповещения. Все заказы и покупки товаров в аптеке отражены в личном кабинете клиента. Так что можно сравнивать цены на товары, которые часто покупаете и повторять заказы.
В «Живике» действуют клиентские карты, на которые накапливается процент с покупок. Этими бонусами можно оплатить всю стоимость заказа. Кроме того, интернет-аптека регулярно балует своих клиентов скидками и акциями, отслеживать которые можно в специальном разделе на сайте и делать покупки по еще более выгодным ценам.
«Живика» — это аптечная сеть из более, чем 550 стационарных аптек в разных регионах. При получении лекарств, вы можете быть уверены в правильной транспортировке и хранении.
Для того чтобы заказ лекарств в Барнауле был еще более удобным, можно скачать мобильное приложение «Живика» для Android или IOS
Телефон для справок: 8 (3852) 59-00-00
Адреса в Барнауле:
- ул. Попова, 76
- ул. Шукшина, 2
- пр-т Ленина, 93
- ул. А. Петрова, 144
- ул. Малахова, 128
- Павловский тракт, 283
- ул. Германа Титова, 17
Адреса в Новоалтайске:
- 8 микрорайон ½;
ООО «Альфа Живика». ОГРН 1086673012700. Юридический адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 28, пом. 84.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА