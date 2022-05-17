18 мая
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Здоровье

Почему удобнее заказывать лекарства в интернет-аптеке «Живика» в Барнауле

Купить лекарства стало гораздо проще. Сеть аптек «Живика» насчитывает семь аптек в Барнауле и один в Новоалтайске. Заказ можно легко и быстро оформить онлайн и получить его уже через час по выбранному адресу, будучи уверенным в качестве товара.

Онлайн-заказ можно получить через час по выбранному адресу.
Онлайн-заказ можно получить через час по выбранному адресу.
Сеть аптек «Живика»

В ассортименте «Живики» огромный выбор лекарств и БАДов, медицинских изделий, косметики, продуктов питания, ортопедических принадлежностей, товаров для мам и малышей.

Все это удобно размещено в электронном каталоге интернет-аптеки. Необходимое лекарство можно выбрать на сайте по названию, по действующему веществу, цене и срокам годности товара.

Онлайн-заказ можно получить через час по выбранному адресу.
Онлайн-заказ можно получить через час по выбранному адресу.
Сеть аптек «Живика»

Покупки в интернет-аптеке «Живика» не займут много времени. Заказ соберут менее чем за час. Статус своей покупки можно отслеживать в личном кабинете или дождаться смс-оповещения. Все заказы и покупки товаров в аптеке отражены в личном кабинете клиента. Так что можно сравнивать цены на товары, которые часто покупаете и повторять заказы.

В «Живике» действуют клиентские карты, на которые накапливается процент с покупок. Этими бонусами можно оплатить всю стоимость заказа. Кроме того, интернет-аптека регулярно балует своих клиентов скидками и акциями, отслеживать которые можно в специальном разделе на сайте и делать покупки по еще более выгодным ценам.

Онлайн-заказ можно получить через час по выбранному адресу.
Онлайн-заказ можно получить через час по выбранному адресу.
Сеть аптек «Живика»

«Живика» — это аптечная сеть из более, чем 550 стационарных аптек в разных регионах. При получении лекарств, вы можете быть уверены в правильной транспортировке и хранении.

Для того чтобы заказ лекарств в Барнауле был еще более удобным, можно скачать мобильное приложение «Живика» для Android или IOS

Телефон для справок: 8 (3852) 59-00-00

Адреса в Барнауле:

  • ул. Попова, 76
  • ул. Шукшина, 2
  • пр-т Ленина, 93
  • ул. А. Петрова, 144
  • ул. Малахова, 128
  • Павловский тракт, 283
  • ул. Германа Титова, 17

Адреса в Новоалтайске:

  • 8 микрорайон ½;

ООО «Альфа Живика». ОГРН 1086673012700. Юридический адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 28, пом. 84.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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