Праздник здоровья! Для кого и зачем в Барнауле открылся уникальный «городской курорт»

Соединить заботу о здоровье, красоте и спорт решили в открывшемся в мае этого года отделении восстановительной медицины Медицинского центра РИВЕР — River SPA . Так родилась идея «городского курорта», где можно заняться своим здоровьем, восстановить жизненные силы и приобрести легкость под контролем опытных специалистов в любое удобное время, не выезжая за пределы Барнаула.

Индивидуальный подход — основное правило программ

«Первая линия» приема пациентов в River SPA — «входной» чек-ап и консультация врача-терапевта. Терапевт Андреева Дина Юрьевна оценит результаты анализов и исследований (общий анализ мочи, общий и биохимический анализ крови, рентген органов грудной клетки и ЭКГ), которые пациент может пройти как в лечебном учреждении по месту жительства, так и в самом Центре РИВЕР, определит программу городского курорта и ее продолжительность (10,15 или 21 день).

За назначение и контроль физиотерапевтических процедур отвечает врач-физиотерапевт Наталья Александровна Бородина. Таких процедур множество: магниевые и пантовые ванны, миостимуляция и магнитотерапия, ударно-волновая терапия, гидротерапия и парения в банном комплексе. Наталья Александровна Бородина говорит, что большинство процедур в той или иной программе имеют минимум противопоказаний. Программы составлены с учетом всех особенностей и в строгом соответствии с медицинскими рекомендациями, но не стоит забывать, что в River SPA ценят индивидуальный подход. Кому-то, например, нужны спокойные занятия лечебной физкультурой, а кому-то — самые активные тренировки.

Поэтому, с учетом индивидуальных особенностей и сопутствующих заболеваний пациента, лечащий врач оставляет за собой право вносить изменения в программу лечения, в том числе заменять процедуры на равнозначные, сохраняя структуру лечения. Например, плавание можно заменить процедурой «Акварелакс»: это «сухая» гидромассажная ванна, с полным ощущением прикосновения воды.

Для каждого пациента в River SPA сформируют индивидуальную «дорожную карту», чтобы ему было удобно приезжать в выбранное время, а процедуры приносили только радость.

Важно, что каждым пациентом в River SPA занимаются системно и комплексно. Он постоянно будет находиться под чутким наблюдением мультидисциплинарной команды врачей: терапевт, гинеколог, врач спортивной медицины, эндокринолог-диетолог, невролог, мануальный терапевт, специалист по телу-косметолог, физиотерапевт и рефлексотерапевт. Для каждого пациента также назначат личного координатора.

Новейшее оборудование, внимательный и заботливый персонал, красивейшие интерьеры и натуральная косметика на основе даров моря — все это способно подарить пациентам центра часы настоящего волшебного отдыха, а значит силы и здоровье на весь год.

Наталья Александровна Табашникова,

доцент кафедры медицинской реабилитологии АГМУ , кандидат медицинских наук , идеолог и разработчик программ «городского курорта» River SPA:

— Реабилитация нужна в той или иной степени каждому. Наши программы построены на принципах реабилитации, проверенных десятилетиями: комплексный подход, врачебная преемственность, индивидуальный подход по полу и возрасту, коррекция образа жизни. Наша уникальность в том, что у нас можно пройти настоящее санаторное лечение, не выезжая в санаторий и фактически не отрываясь от своей повседневной жизни. При этом на 70% восстановление здоровья зависит от самого пациента, а мы всецело поможем.

Отделение восстановительной медицины Медицинского центра РИВЕР — River SPA. Дмитрий Лямзин

Для мужчин и женщин

Всего в городском курорте River SPA пять программ. Две из них посвящены мужскому и женскому здоровью.

«Герой» — предназначена для сильной половины человечества и нацелена на поддержание мужского здоровья и энергии. Программа эффективна при снижении иммунитета, повышенном холестерине и артериальном давлении, способствует повышению либидо и улучшению эректильной функции. В ней предусмотрены несколько SPA-программ, электромиостимуляция, массаж, тренировки в спортивном зале, пантовые ванны.

Женская программа называется «Здоровая Я». Её цель — поддержание гормонального баланса и многостороннее укрепление организма женщины. Она включает в себя множество полезных процедур: расслабляющий массаж и спа-программы, пантовые ванны, плавание в бассейне, парения, целебные фитосборы.

В River SPA есть программа для избавления от нагрузок на опорно-двигательный аппарат — «Здоровая спина». Она предназначена для тех, кто много времени проводит за рулем автомобиля или монитором компьютера. Поможет восстановить функции позвоночника, почувствовать былую гибкость и подвижность суставов, избавиться от ломоты и болей.

«Крепкие нервы» — пожалуй, самая актуальная программа River SPA. Хронический стресс врачи RIVER считают эпидемией XXI века. Если вы устали от головных болей, раздражения, регулярного приема медикаментов, а времени на санатории нет, то «городской курорт» — идеальное решение, которое поможет стабилизировать эмоциональное состояние, вернуться к активности и повысить качество жизни.

Отделение восстановительной медицины Медицинского центра РИВЕР — River SPA. Дмитрий Лямзин

Эффект «неВЕСомости»

Одна из самых популярных программ River SPA — «неВЕСомость» — для тех, кто недоволен своим весом, не придерживается здорового питания, чувствует постоянную усталость и проблемы со сном.

Стремление скорректировать фигуру, улучшить состояние кожи, избавиться от стрессов и бессонницы бережно поддержат врач эндокринолог-диетолог Юлия Владимировна Юрина и врач косметолог, специалист по телу Светлана Евгеньевна Фролова.

Здесь не станут заниматься экстремальным похудением. Программа рассчитана на 21 день. Такой срок выбран не случайно — именно за это время, по словам врачей, можно действительно добиться видимых результатов и закрепить правильные привычки, чтобы и в дальнейшем поддерживать здоровый образ жизни. «НеВЕСомость» подойдет и тем, кто хочет оставаться в форме и тем, у кого есть серьезные метаболические нарушения в виде сахарного диабета и гипертонии — эти состояния можно успешно корректировать под наблюдением врача.

Юлия Владимировна говорит, что современная диетология шагнула далеко вперед и разрешает пациентам многое из того, что ранее строго запрещалось. Доктор уверена, что диетой можно и нужно корректировать любое заболевание и гарантирует, что голодать не нужно, а еда всегда будет вкусной и полезной.

Отделение восстановительной медицины Медицинского центра РИВЕР — River SPA. Дмитрий Лямзин

River SPA — Отделение восстановительной медицины Медицинского центра «РИВЕР»

Тел.: 8 (3852) 99-23-32, 99−22−22

Адрес: 656922, г. Барнаул, ул. Солнечная поляна 88, С1

Telegram: riverspa

Сайт: www.riverplastic.ru

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