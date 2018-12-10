9 причин пойти заниматься в спортивный клуб «Первый»

В спортивном клубе составлена лояльная тарифная сетка. Руководители попытались учесть потребности каждого гостя — от студентов до людей, которые занимаются в топовое время. Месячный абонемент в спорткомплексе стоит 500 рублей (при условии покупки годового абонемента за 6 тыс. рублей).* Это одни из самых низких цен в городе в спортзалах.
В будни спортклуб «Первый» работает с 8 до 22 часов, в выходные — с 9 до 20 часов. Однако после новогодних праздников комплекс будет работать с 7 утра, чтобы барнаульцам было удобно тренироваться перед работой.
Не обязательно покупать годовой абонемент. Для начала можно посетить разовое занятие, а после приобрести абонемент на 1,3,6 или 9 месяцев.
Для клиентов с плавающим рабочим графиком подойдет специальный пакет посещений, который можно тратить в течение года. Гости могут заниматься так, как удобно: тренироваться регулярно или с длинными перерывами.
Одно из главных преимуществ спортивного клуба «Первый» — наличие скалодрома, который по сложности считается одним из самых интересных в Алтайском крае. Здесь тренируются не только любители активного отдыха, но и спортсмены, которые участвуют на первенствах мира и Европа по скалолазанию.
Помимо скалолазания барнаульцы могут посещать тренажерный зал, заниматься единоборствами, кросс-фитом, аэробикой. Для детей работают секции греко-римской борьбы и спортивной аэробики.
Здесь есть все необходимое для комфортного занятия спортом.
В клубе работают профессиональные тренеры, которые ежегодно проходят повышения квалификации и дополнительные обучения, чтобы быть с тренде.
В спорткомплексе есть комната, где под присмотром специалистов и камер дети играют, рисуют и смотрят мультфильмы, пока родители занимаются в зале. Это услуга стоит 100 рублей, для владельцев клубной карты — бесплатно.
На территории находится русская баня для восстановительных мероприятий и хостел для спортсменов и отдыхающих. В декабре в клубе построят каток с освещением, музыкой, пунктом проката и горячими напитками.
С ними можно ознакомиться на сайте клуба «Первый».
Добраться можно на автобусе № 40 и личном автомобиле.
Адрес:
- г. Барнаул, Микрорайон Затон, ул. Водников, 1-е
Режим работы:
- Пн-Пт: 8.00 — 22.00
- Сб-Вс: 9.00 — 20.00
Телефон:
- +7 (3852) 23−5555
- +7 (964) 087−5555
- +7 (905) 987−7766
E-mail: hello@sk-first.ru
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