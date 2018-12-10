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9 причин пойти заниматься в спортивный клуб «Первый»

Спортивный клуб «Первый» открылся около года назад в живописном районе Барнаула. Этот комплекс подходит как для спортсменов, так и ценителей здорового образа жизни. Здесь есть все необходимое, чтобы поддерживать себя в форме и отдыхать всей семьей.

Спортивный клуб "Первый".
Спортивный клуб "Первый".
Фото предоставлено рекламодателем.
1. Это выгодно

В спортивном клубе составлена лояльная тарифная сетка. Руководители попытались учесть потребности каждого гостя — от студентов до людей, которые занимаются в топовое время. Месячный абонемент в спорткомплексе стоит 500 рублей (при условии покупки годового абонемента за 6 тыс. рублей).* Это одни из самых низких цен в городе в спортзалах.

2. Индивидуальный подход к каждому клиенту

В будни спортклуб «Первый» работает с 8 до 22 часов, в выходные — с 9 до 20 часов. Однако после новогодних праздников комплекс будет работать с 7 утра, чтобы барнаульцам было удобно тренироваться перед работой.

Не обязательно покупать годовой абонемент. Для начала можно посетить разовое занятие, а после приобрести абонемент на 1,3,6 или 9 месяцев.

Для клиентов с плавающим рабочим графиком подойдет специальный пакет посещений, который можно тратить в течение года. Гости могут заниматься так, как удобно: тренироваться регулярно или с длинными перерывами.

3. Комплекс многофункциональный

Одно из главных преимуществ спортивного клуба «Первый» — наличие скалодрома, который по сложности считается одним из самых интересных в Алтайском крае. Здесь тренируются не только любители активного отдыха, но и спортсмены, которые участвуют на первенствах мира и Европа по скалолазанию.

Помимо скалолазания барнаульцы могут посещать тренажерный зал, заниматься единоборствами, кросс-фитом, аэробикой. Для детей работают секции греко-римской борьбы и спортивной аэробики.

4. Новое оборудование

Здесь есть все необходимое для комфортного занятия спортом.

Спортивный клуб &quot;Первый&quot;.
Спортивный клуб «Первый».
Фото предоставлено рекламодателем.
5. Современные тренеры

В клубе работают профессиональные тренеры, которые ежегодно проходят повышения квалификации и дополнительные обучения, чтобы быть с тренде.

6. Можно заниматься с детьми

В спорткомплексе есть комната, где под присмотром специалистов и камер дети играют, рисуют и смотрят мультфильмы, пока родители занимаются в зале. Это услуга стоит 100 рублей, для владельцев клубной карты — бесплатно.

Спортивный клуб &quot;Первый&quot;.
Спортивный клуб «Первый».
Фото предоставлено рекламодателем.
Спортивный клуб &quot;Первый&quot;.
Спортивный клуб «Первый».
Фото предоставлено рекламодателем.
Спортивный клуб &quot;Первый&quot;.
Спортивный клуб «Первый».
Фото предоставлено рекламодателем.
Спортивный клуб &quot;Первый&quot;.
Спортивный клуб «Первый».
Фото предоставлено рекламодателем.
Спортивный клуб &quot;Первый&quot;.
Спортивный клуб «Первый».
Фото предоставлено рекламодателем.
Спортивный клуб &quot;Первый&quot;.
Спортивный клуб «Первый».
Фото предоставлено рекламодателем.
Спортивный клуб &quot;Первый&quot;.
Спортивный клуб «Первый».
Фото предоставлено рекламодателем.
Спортивный клуб &quot;Первый&quot;.
Спортивный клуб «Первый».
Фото предоставлено рекламодателем.
7. Идеальное место для отдыха всей семьей

На территории находится русская баня для восстановительных мероприятий и хостел для спортсменов и отдыхающих. В декабре в клубе построят каток с освещением, музыкой, пунктом проката и горячими напитками.

8. Постоянно проходят акции и скидки для клиентов

С ними можно ознакомиться на сайте клуба «Первый».

9. Комплекс на берегу реки, в микрорайоне Затон на улице Водников 1е.

Добраться можно на автобусе № 40 и личном автомобиле.

Спортивный клуб &quot;Первый&quot;.
Спортивный клуб «Первый».
Фото предоставлено рекламодателем.
Спортивный клуб «Первый»

Адрес:

  • г. Барнаул, Микрорайон Затон, ул. Водников, 1-е

Режим работы:

  • Пн-Пт: 8.00 — 22.00
  • Сб-Вс: 9.00 — 20.00

Телефон:

  • +7 (3852) 23−5555
  • +7 (964) 087−5555
  • +7 (905) 987−7766

E-mail: hello@sk-first.ru

Социальные сети: Инстаграм, Вконтакте


*Информация действительна на момент публикации

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