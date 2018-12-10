9 причин пойти заниматься в спортивный клуб «Первый»

2. Индивидуальный подход к каждому клиенту

В будни спортклуб «Первый» работает с 8 до 22 часов, в выходные — с 9 до 20 часов. Однако после новогодних праздников комплекс будет работать с 7 утра, чтобы барнаульцам было удобно тренироваться перед работой.

Не обязательно покупать годовой абонемент. Для начала можно посетить разовое занятие, а после приобрести абонемент на 1,3,6 или 9 месяцев.

Для клиентов с плавающим рабочим графиком подойдет специальный пакет посещений, который можно тратить в течение года. Гости могут заниматься так, как удобно: тренироваться регулярно или с длинными перерывами.