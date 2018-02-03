Продавцов обяжут указывать о смертельно опасном вреде растворимого кофе

Совет по образованию и изучению токсичных веществ США намерен через суд добиться принятия закона о маркировке опасных продуктов в кофейных автоматах. В этом случае, в частности, владельцы автомоек и заправок будут обязаны размещать на автоматах предупреждения о наличии в растворимом напитке химических компонентов, вызывающих рак.

Акриламид является опасным канцерогеном, способным провоцировать болезни сосудов и многие другие. Эксперименты показали, что у грызунов, употреблявших воду с добавленным веществом, в большинстве случаев развивались онкозаболевания.

Канцерогеном богаты продукты, которые готовят в кипящем масле. Но акриламид может образовываться и при обжарке кофейных зерен, что делает опасным сам напиток — причем как натуральный, так и растворимый, считают в Совете.

Представители кофеен настаивают, что доля акриламида в обжаренных зернах настолько мала, что не представляет угрозы для здоровья. Польза умеренного потребления натурального кофе при этом давно доказана, пишут РИА Новости.