Здоровье

Продавцов обяжут указывать о смертельно опасном вреде растворимого кофе

Сегодня, 16:35.
Здоровье

В США кофейни могут обязать предупреждать посетителей о наличии в напитке опасного канцерогена, который вызывает смертельно опасные болезни, сообщает ScienceAlert.

Кофе.
Кофе. Фото : СС0.

Совет по образованию и изучению токсичных веществ США намерен через суд  добиться принятия закона о маркировке опасных продуктов в кофейных автоматах. В этом случае, в частности, владельцы автомоек и заправок будут обязаны размещать на автоматах предупреждения о наличии в растворимом напитке химических компонентов, вызывающих рак.

Акриламид является опасным канцерогеном, способным провоцировать болезни сосудов и многие другие. Эксперименты показали, что у грызунов, употреблявших воду с добавленным веществом, в большинстве случаев развивались онкозаболевания.

Канцерогеном богаты продукты, которые готовят в кипящем масле. Но акриламид может образовываться и при обжарке кофейных зерен, что делает опасным сам напиток — причем как натуральный, так и растворимый, считают в Совете.

Представители кофеен настаивают, что доля акриламида в обжаренных зернах настолько мала, что не представляет  угрозы для здоровья. Польза умеренного потребления натурального кофе при этом давно доказана, пишут РИА Новости.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Загрузка...
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus