Просыпаемся и пашем. Барнаульский невролог рассказал, как весной не угробить здоровье

Невролог краевого Диагностического центра, профессор Николай Назаренко говорит, что сезонные обострения заболеваний, включая неврологические — не миф. Причиной тому — смена погоды, увеличение или уменьшение светового дня, магнитные бури и вообще движение Земли вокруг Солнца. Этой весной ситуацию усугубил ковид и политический фон в стране. Рассказываем, как нервная система реагирует на пробуждение от зимней спячки.

Война по гороскопу

— С чем связаны весенние обострения заболеваний?

— Сезонные патологии действительно существуют: в свое время обостряются сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства, язвенная болезнь.

Сейчас уйдем в сторону. Есть что-то, не зависящее от нас, а уже давно сложившееся, природное. Раньше, когда рождался ребенок, богатые родители (в азиатской части мира) сразу заказывали гороскоп. В нем рассказывалось все, что будет в дальнейшей жизни человека, где его уязвимые места.

Допустим, царская особа решила объявить войну, а специалист по гороскопам ему говорит, что пока не время. Что учитывали? Дату рождения, психологическую и физическую составляющую, расположение звезд, геомагнитные бури, о которых уже тогда догадывались. И если все это выглядит плохо, то какая тебе война, если ты же сам в это время должен лежать хворый.

Еще одна интересная зависимость — продолжительность светового дня. Мы вроде этого не замечаем, но потом все равно признаем. Как тяжело в ноябре, какое угнетенное состояние у людей, когда рано становится темно. А потом наступают новогодние каникулы, а за это время, подумайте, в световом дне прибавляется практически час! И люди как-то оживают.

Николай Назаренко. Дмитрий Лямзин.

Все это напрямую связано с биологическими часами человека. В том числе оно касается гормонов. Все гормоны, отвечающие за пробуждение и стимуляцию работы органов, активизируются в утренние часы. Мы, когда назначаем гормональные препараты, говорим, что принимать их надо именно в утренние часы, а не когда попало, три раза в день после еды.

Осенью мы думаем, как бы быстрее завершить все работы в огороде и уже отдыхать, буквально, впасть в спячку. Весенний пост тоже придуман не просто так. У него есть вполне логичные нерелигиозные обоснования. Во-первых, к весне всегда заканчивались зимние запасы продуктов. С другой стороны, это действительно очищение организма после зимы.

Есть цикличные подъемы и спады, так скажем, природных сил. Земля вращается вокруг Солнца очень давно, и будет еще долго вращаться.

Хватит ли у вас сил выйти из зимней спячки? А если ты только «проснулся», а тебя уже сразу нагрузили работой, то можешь ли ты ее вынести? Здесь вмешивается и социальная составляющая, некие внешние силы. Мы о них последние два года только и говорим. Ковид всех «усадил» по домам. И теперь, когда надо вроде выходить, это очень трудно.

Возникают астении, истощения, что входит в тот самый постковидный синдром, который обостряет все болезни, в том числе сосудистые заболевания сердца и головного мозга.

Цветы. Весна. СС0

Не все адаптируются

— Итак , что мы имеем этой весной?

— При любых встрясках при смене погоды мы имеем кризовые состояния у больных с сосудистой патологией, психическими и соматическими заболеваниями — с теми, что связаны с адаптацией к перемене времени суток и года.

На 23 февраля световой день был 10 часов, после 8 марта уже 11. Не зря есть понятие световой активности солнца. Ключевое слово здесь — «активность». Мы должны выползать из своих «нор». Но аккуратно.

Не все могут быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Особенно уязвимо старшее поколение, которое всю зиму имело гиподинамию, а теперь усиленно начало готовиться к огородному сезону. Это стресс для организма и на него последует гормональный ответ — повышение артериального давления.

Если сосуды в гипермобильном состоянии, то будут дистонические явления, то есть сосуды «играют» — двигаются, чтобы сопротивляться давлению. Если же они уже повреждены атеросклерозом, то просто не срабатывают, и это может привести к нарушению мозгового кровообращения. То же происходит и с сердечными сосудами.

Это традиция для весенне-осеннего сезона. Но в этот раз, повторяюсь, она усугубляется еще и ковидом. Более того, еще и политической обстановкой. Кто бежит закупаться продуктами, кто просто в истерике. Это тот же стресс, который обостряет все заболевания.

Головная боль. СС0.

— Какая часть тела реагирует на это острее всего?

— Шея. Здесь все рядом: голова; задняя черепная ямка; мозжечок, который отвечает за статику-динамику движения; внутреннее ухо, которое регулирует положение тела в пространстве; ствол мозга, который, в том числе, руководит работой внутренних органов и эмоциональным состоянием.

В шейном отделе позвоночника проходят сосуды, питающие и отводящие кровь от головы. Едва в них появляется дисфункция, сразу нарушается функционирование всего вокруг. Это самое тонкое место.

Шея. СС0.

Плюс два килограмма

— На что жалуются пациенты весной?

— Постковидный синдром — это первое, на что сейчас жалуются пациенты неврологов. Ковид действительно нарушает нормальнее функционирование организма. Однако, часто это следствие гиподинамии и идущего с ней рядом обжорства. Есть болевые проявления в опорно-двигательных сегментах позвоночника. А нам ведь еще надо ящики с рассадой таскать — вот все и обостряется.

Другая жалоба — проблемы с сосудами. Человек стал активнее, меньше спит из-за увеличения светового дня, мучается давлением и головокружением. А значит, есть дистония.

Много пациентов приходит со всевозможными головными болями. А также с хронической усталостью и астенией. И еще я вижу плюс килограмм-два на каждом теле.

Толстый кот. СС0.

— Мужчины и женщины одинаково на это реагируют?

— Да, но есть возрастные кризисные состояния. Для мужчин это 40 лет и чуть старше. Когда начинается вот это: «Я герой, я все могу, я завоевываю новые экономические вершины, пойду-ка еще раз женюсь!» Это стрессовая ситуация, которая не добавит здоровья.

Еще 20−30 лет назад фертильный возраст у женщин заканчивался в 50−55 лет. Сейчас менопауза наступает уже к 45 годам. Казалось бы, почему? Ведь продолжительность жизни, наоборот, увеличивается. Значит, наступает гормональная «поломка».

Менопауза, конечно, проявляется дисфункцией женской половой сферы. Но «голова» тоже страдает. Вроде еще молодая женщина, а вот уже не ягодка. Гормоны работают, а «исполнителя» задачи нет. Все это сопровождается опять же нарушением жирового обмена, атеросклерозами, повышением сахаров и в конечном итоге — сосудистыми проблемами и риском церебральной дисфункции.

Толстый кот. СС0.

Таблетка от напряжения

— Как пройти весенний период с наименьшими потерями для здоровья?

— Социальный фактор мы все равно не сможем устранить. Но мы ведь знаем, что начнется дисфункция сосудов, так что напоминаем пациентам: обязательно продолжайте подобранную вам лекарственную терапию, не вздумайте прерываться. А то нормализовалось давление и сразу таблетки бросаем. Это одна из катастрофических ошибок.

Если есть язвенная болезнь, нужно чуть раньше, зимой, провести правильную подготовку к весне. Если очень переживаете, можно и легкие седативные травки попить. Есть безрецептурные противотревожные препараты, которые снимают чувство напряженности.

Мы, как я уже говорил, за зиму немножко все пополнели. А это означает все тот же риск развития атеросклероза. Вот вам теперь и пост с правильным питанием.

Таблетки. СС0.

Ковидное обострение

— Вернемся к ковиду. Насколько сильно он повлиял и еще повлияет этой весной на здоровье людей?

— Огромное количество научных и практических работ сейчас посвящено теме связи ковида и тех состояний, о которых я выше говорил. Это все же вирус, и он механически повреждает клетки организма. Плюс осложняет функционирование всех органов.

Возьмем потерю обоняния. Спорят, что это: все же механическое повреждение клеток, отвечающих за восприятие запахов, либо просто отек слизистой носа? И большинство склоняются к первому варианту — это повреждение самой нервной ткани.

Пациенты, жалующиеся на постковидный синдром, говорят, что наружу выходят и старые заболевания, есть обострения, которых давно не было. «Но нет, это не они, это все ковид», — говорят пациенты. Возникает такая путаница.

Наши исследования показывают, что у людей, перенесших ковид, уровень тревожности просто зашкаливает. Причем, это не связано с тяжестью самого ковида. Одни переболели легко и давно,

но испытывают большой страх. У других были тяжелейшие формы, но они говорят: «Ну, я выздоровел, мне жить надо, некогда бояться».

Было время, когда на приеме у любого врача спрашивали про контакты больного с другими людьми, а сейчас спрашивают, вакцинирован человек или нет. То есть мы постоянно акцентированы на этом моменте, так что и самый здравомыслящий человек вынужденно испытывает некую тревожность.

Сердце. СС0.

Я не псих!

— А непосредственно на нервную систему ковид как-то повлиял , кроме трудностей с обонянием?

— Коронавирус — РНК-содержащий, так же, как и грипп. Люди с гриппом раньше умирали, в том числе, от выраженного токсического повреждения головного мозга. Постгриппозные энцефалиты — тяжелейшее осложнение. Это встречается и при ковиде.

Сейчас идет обсуждение влияния ковида на снижение зрения и слуха. По данным литературы, только в трех случаях смогли напрямую связать эти симптомы с заболеванием.

Есть лимбические аутоиммунные энцефалиты, а также полинейропатии с аллергическим компонентом, например, синдром Гийена-Барре, когда иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Редко, но и у нас они встречались. Это прямое поражение нервной системы вирусом или продуктами его жизнедеятельности.

Психотерапия. Депрессия. unsplash.com

— А как влияет стресс? Головные боли? Руки-ноги отнимаются?

— Очень многие неврологические проявления на самом деле нужно лечить у психотерапевта. Но мы же не хотим к нему идти — «что я, псих что ли?!».

То, о чем вы говорите, — это функциональные нарушения нервной системы, не органические — не те, которые можно «потрогать». Они зависят во многом от отношения пациента к переживаемой ситуации. Грубо говоря, у человека есть ранение или травма, когда его наполовину парализовало, но он все равно старается что-то делать. А есть «органически» здоровые люди, которые испытали некий стресс, и у них рука не двигается — и «все плохо, я помираю».

Эти люди идут к терапевтам и неврологам, и мы должны исключить органические поражения нервной системы (а надо сказать, таких случаев бывает один на тысячу) и отправить этих пациентов к психотерапевту, потому что причина как раз в голове. Это попытка спрятаться за болезнью. Зачем сознаваться, что не можешь справиться с неприятной ситуацией, если можно просто мучительно «заболеть» и требовать немедленного лечения…