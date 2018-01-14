Срочно. Ропотребнадзор предупреждает о вреде модного препарата для сжигания жира

Роспотребнадзор срочно призывает россиян отказаться от препарата для сжигания жира DNP (ДНП), содержащий химическое вещество 2,4 динитрофенол: накануне служба получила информацию о том, что от его приема пострадали жители Великобритании.
Сообщение с пометкой "срочно" размещено на сайте службы 13 января. Роспотребнадзор пишет, что динитрофенол распространяется в сети как жиросжигатель. На специализированных сайтах и соцсетях его предлагают как очень эффективное медицинское средство для похудения, которое используется десятилетиями в том числе спортсменами. Однако Роспотребнадзор подчеркивает, что он не разрешен к обороту в РФ как пищевой продукт и не зарегистрирован в качестве БАД, пищевой добавки, лекарства или специализированного питания для спортсменов. Его используют используется при производстве красителей для пропитки дерева и тканей и не предназначен для приема внутрь.
Роспотребнадзор предупреждает граждан, что необходимо отказаться от приобретения и употребления DNP. Если препарат уже купили, необходимо обратиться в Роспотребнадзор и его территориальные органы, говорится на сайте службы.
Ресурс о жиросжигателях и спортивном питании sfiguroi.ru пишет, что динитрофенол схож по своим действием с тироксином. Ранее его применяли как фармакологическое средство для борьбы с лишним весом – он существенно ускоряет метаболизм. Но в 1938 году его продажу запретили из-за жалоб пациентов на побочные эффекты (катаракта, отит, заболевания кожи и т.д.). Известны случаи, когда худеющие впадали в кому или умирали от отёка мозга или легких из-за применения DNP.
ДНП, помимо применения в медицине, используется также для приготовления взрывчатки и яда против насекомых.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимаются меры, направленные на пресечение оборота указанного продукта.
Факт
Упаковки, которой должно хватить на полтора месяца, около 1 тысячи рублей.
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