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Здоровье

Россиянка родила ребенка с неопределенным полом

Россиянка родила ребенка с неопределенным полом, сообщает «Тюмень Онлайн».

Появление на свет таких детей вызвано генетической мутацией, которая влияет на процесс закладки половых желез. Большое значение при этом имеет состояние здоровья матери, указывает Lenta.ru.

По словам медиков, диагноз «нарушение формирования пола» поддается лечению хирургическим путем. Это можно сделать после генетического определения пола человека.

Ранее двое детей без половой принадлежности родились в Новосибирской области.

Оба новорожденных имеют признаки обоих полов. У детей редкая генетическая мутация — адреногенитальный синдром.

Врачи рассматривают возможность операционного вмешательства для коррекции половой принадлежности.

Однако в любом случае пациентам придется принимать гормональные препараты пожизненно.

Заболевание может быть смертельным, если его не лечить. Больные страдают неправильным развитием половых органов, остаются низкорослыми и коренастыми, а также имеют ряд серьезных заболеваний.

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