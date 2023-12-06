Российские медики зафиксировали случаи инфекции, вспышка которой произошла в Китае

В России зафиксированы случаи заболевания микоплазменной инфекцией, вспышка которой произошла в КНР, пишут РИА Новости.

В Роспотребнадзоре уточнили — речь идет о единичных случаях.

Симптомы

Высокая температура, озноб и образование узелков в легких. Болезнь проходит без кашля.

Больницы и школы

Больницы в Пекине и Ляонине уже переполнены. Занятия в школах решено отменить на неопределенный срок.

Летальный исход

Зарегистрированы необъяснимые случаи смертей на фоне вспышек пневмонии.

Авиарейсы

В Госдуме руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой предложили принять меры и усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами из Китая из-за разбушевавшейся там эпидемии.

Запрос

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потребовала объяснить, что происходит. Китайские власти заявили — множественные респираторные патогены, такие как вирус гриппа, RSV, SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, устроили эпидемию по всей стране.

В ВОЗ подчеркнули, что находятся в тесном контакте с Пекином по данному вопросу.

По одной из версий, очаги неизвестной болезни возникли из-за резкого отказа от масок и удаленной системы работы.

Ранее сообщалось, что тройная эпидемия вирусов обрушится на Россию.

Сформировалась новая вирусная реальность. Прогнозируется обострение хронических болезней.

Медики выстраивают новую тактику лечения пациентов. Симптомы всех трех заболеваний похожие и могут возникать проблемы с диагностированием.